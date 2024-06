AI není jen mužská disciplína, dokazují ženy v Seznamu

Seznam.cz

Rozvoj strojového učení je v posledních letech ohromující. Jde o obor, který využívá data a algoritmy k napodobování lidského učení, ovšem v násobně větším měřítku.

Ačkoliv i v roce 2024 mnoho lidí technologie vnímá jako mužskou doménu, v Seznamu působí řada žen, které dokazují opak.

Umělá inteligence má svá rizika, ale výhody zatím převažují, říká šéfka výzkumu v Seznamu

Veronika Krejčířová v Seznamu vede tým výzkumníků, kteří se věnují strojovému učení. Je absolventkou oboru Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka na Masarykově univerzitě. Jak se stane, že se člověk rozhodne právě pro takové studijní zaměření? "Při podávání přihlášek na vysokou jsem neměla úplně jasnou představu, jakým směrem se vydám," přiznává vedoucí týmu výzkumníků.

Bavilo ji programování, se kterým se setkala v rámci různých kroužků. Částečně ji lákala i matematika, ale chtěla se věnovat oboru, který jí umožní být v kontaktu s lidmi. A zároveň ji vždycky zajímala i čeština a jazyky. "Když jsem zjistila, že existuje studijní zaměření, ve kterém se tohle všechno spojuje, prostě jsem se přihlásila," popisuje Veronika.

Do Seznamu nastoupila ještě při škole a brzy poté, co studium dokončila, dostala na starost vlastní tým. Jeho práci popisuje na konkrétním příkladu: "Představme si, že dostaneme za úkol třeba opravu překlepů při vyhledávání. Můžeme sice sepsat všechna možná pravidla, která shrnou, jaké existují typy překlepů a jak je opravit. Jenže jich je tolik, že výsledek nebude moc fungovat. Takže přichází na řadu strojové učení, kdy máme spoustu dat, ze kterých se dá zjistit i to, co chtěl uživatel původně napsat, třeba se i později opravil nebo klikl na odkaz, kde bylo dané slovo napsané správně. A my díky tomu tušíme, co chtěl skutečně udělat. Čím víc lidí udělá stejnou chybu, tím jistější si jsme. Algoritmus za nás v datech vyhledá vzorce, které se dají obecně využít a díky němu zvládneme vyřešit složité problémy."

Nejvíc mě baví tvořit něco nového, říká produktová manažerka velkých jazykových modelů

Překotné tempo, kterým se technologie ženou kupředu, vnímá i Diana Hlaváčová. Produktová manažerka v Seznamu koordinuje tým, který s využitím open source zdrojů vyvíjí velké jazykové modely. Ty vynikají tím, že v porovnání s konkurencí mnohem lépe pracují s češtinou, protože se "učí" na českých podkladech.

"Tvorba něčeho nového a jedinečného mě na mé práci baví nejvíc. Můj tým, který se mnou tuhle vášeň sdílí, je pro mě každý den velkou inspirací a pořád se od něj mám co učit. Vývoj jazykových modelů se dotýká celé firmy, protože počítáme s tím, že budou usnadňovat práci každému z našich oddělení. A to mě nepřestává fascinovat," popisuje svou práci Diana.

V Seznamu Diana pracuje teprve rok a půl a její cesta k datům a umělé inteligenci nebyla úplně přímá. "Vždycky jsem měla pocit, že jsem technický antitalent. Na VŠE jsem studovala obor Podnikání, kde jsem si zapsala i předmět Big data management. Tam nejspíš nastal moment, kdy se mi otevřel celý vesmír strojového učení. A já jsem mu jednoduše propadla," vzpomíná Diana.

"V mém okolí se od holek často automaticky očekávalo, že se vydají humanitním směrem. A i přesto, že se v IT pohybuje stále více žen, je to převážně mužský obor," hodnotí situaci v technologiích Diana. "Proto mě těší, že patřím k těm, kdo tohle léty zažité paradigma postupně mění," uzavírá.