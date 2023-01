"Ať není alkoholik a Putinův kamarád." Jak si děti představují ideálního prezidenta

Už příští pátek proběhne první kolo prezidentských voleb. Boje o Pražský hrad se zúčastní devět kandidátů, jen jednomu ale bude dalších pět let viset portrét na základních i středních školách. Zeptali jsme se dětí prvního stupně, jak by měl nový prezident vypadat, co bude ve své funkci dělat a do které koleje by patřil v Bradavicích.

Redakce Aktuálně.cz oslovila pět spolužáků ze základní školy ve středočeských Horoměřicích nedaleko Prahy s otázkou, kdo je podle nich ideální prezident. Většina z nich si na Hradě představuje muže, ale nevadila by jim ani první prezidentka. "Já ani nevím, jaké to je, mít ve vedení ženu," říká jedenáctiletá Amálie. "Pořád jsme měli jen kluky," doplňuje ji stejně starý spolužák Daniel.

Mladí studenti se shodují na tom, že by nová hlava státu měla být spravedlivá, hodná, měla by si poradit s problémy, respektovat ostatní lidi a neměla by holdovat alkoholu. Ve škole by jí měly jít předměty jako čeština, vlastivěda, dějepis a matematika.

"Nešly by jí tělocvik a výtvarná výchova," myslí si Patricie. V Bradavicích, škole čar a kouzel, kterou děti znají z fantasy románů Harry Potter, by patřila do nebelvírské nebo havraspárské koleje. "Protože tam jsou všichni v pohodě a klidu," vysvětluje Eliáš.

Děti dostaly i otázku, kolik let by ideálnímu prezidentovi mělo být, co v jejich představách dělá ve volném čase a jaká je jeho pracovní náplň. "Hodně pracuje, natáčí rozhovory do televize, vyplňuje papíry a dává na sebe pozor," zní v odpovědích. Na bankovním účtu má za to podle nich "sto milionů" i "několik miliard."

Všichni se shodují na tom, že by se prezident měl přátelit s ukrajinským, nikoli ruským prezidentem a řešit problémy lidí zasažených válkou. Českým dětem by mohl pomoct tím, že by jejich ukrajinským spolužákům postavil vlastní školu. "Ukrajinci nedávají pozor a někdy se i špatně učí," říká Eliáš. "Učitelé, kteří jsou zvyklí učit českým jazykem, jsou na ně moc hr," vysvětluje ve videu v úvodu článku Amálie.