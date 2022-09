Získejte znalosti top managementu. Studujte BBA program

Studium po střední škole nemusíte směřovat hned na vysokou školu. Nebo zkombinujte její studium se studiem BBA a získejte svůj první titul třeba již za čtyři či devět měsíců.

Manažerské vzdělání je dnes považováno za standard, který byste neměli opomenout. Máte v plánu jednou studovat MBA? Začněte dřív, třeba hned po střední škole, vystudujte nejdříve BBA, tedy první stupeň mezinárodně uznávaného manažerského vzdělávání.

Začněte se manažersky vzdělávat ihned po střední škole

Po střední škole ti, co jsou chtiví dalšího vzdělávání, obvykle nastupují ihned na vysokou školu. Ale nemusí to být pravidlo, případně pro nás není běžná vysoká škola dostačující. Řada mladých by třeba chtěla začít současně se studiem pracovat. Nebo podnikat. Chybějící praxe i znalosti v oblasti podnikání a managementu snižují naše možnosti. Mladí dnes stále častěji dostávají nabídky stáží, za které si musí dokonce sami platit. Takový přístup si firmy mohou dovolit pouze k lidem bez potřebného vzdělání. Proto je výhodné začít se o ně ucházet s diplomem v ruce. Ale čekat na ten vysokoškolský - to je příliš dlouhá doba. Navíc vysokoškolské studium vás připraví pouze teoreticky. Existuje i jiná možnost - tou je studium BBA v oboru Podnikání a management.

Studovat BBA Podnikání a management se vyplatí i ve chvíli, pokud jsme třeba dál než naši spolužáci na vysoké škole a vedle studia bychom chtěli začít rovnou podnikat. Často však studujeme technickou, nebo jinak velice odborně zaměřenou vysokou školu. Ta nám sice pomáhá získat hluboké znalosti daného oboru, ale chybí nám znalosti praktické a ekonomické. Tedy ty, bez kterých se u žádného podnikání neobejdeme.

V dnešní době rozhodně nestačí být dobrým pouze ve svém oboru

Potřebujeme zvládat i otázky podnikání, managementu, personalistiky, daní, účetnictví či informačních technologií. Musíme se snažit mít přehled, abychom mohli tyto činnosti následně delegovat a věnovat se hlavní části našeho podnikání. BBA program Podnikání a management na Canadian Institute of Business Education (CIBE) je prestižní studium na bakalářské úrovni. Nabízí profesní vzdělání především absolventům středních škol a lidem bez jakékoliv manažerské praxe.

Bakalářské BBA studium po střední škole rychle zvýší vaše znalosti i prestiž

Bakalářský titul lze získat rychleji než na běžné vysoké škole. Jde o nejmodernější formu vzdělávání v délce od čtyř do devíti měsíců, v závislosti na volbě studenta. Studium na CIBE má akreditaci EAOBS&IASBE. Výhodou je, že jej lze zahájit v podstatě kdykoliv. Klidně již o prázdninách před nástupem na vysokou školu, tedy ihned po maturitě. Ti šikovnější mohou na vysokou školu nastupovat již s BBA titulem ze CIBE. Nebo si jej udělat kdykoliv v průběhu vysokoškolského studia.

Netroufáte si na studium v angličtině?

CIBE nabízí kompletní program studia v českém jazyce. Plně akceptován je též slovenský jazyk, takže studium mohou ve svém rodném jazyce absolvovat i maturanti ze Slovenska.

BBA studium je placené, ale na CIBE lze aktuálně získat zajímavé stipendium ve výšce 10 000 Kč. Běžná cena studia je 37 000 Kč. Absolventi středních škol ve školním roce 2020/21 a 2021/22 však mohou získat BBA studium o zmíněných 10 000 Kč levněji.

Kdy se ještě studium BBA hodí?

Plánujete si dát po střední škole pauzu a chcete odjet do zahraničí za pracovními zkušenostmi? Neucházejte se o ty nejnižší pozice. A neodjíždějte s prázdnou. Absolvujte před odjezdem studium BBA na CIBE. Aktivní studenti jej zvládnou rychle a do zahraničí vyráží s mezinárodně uznávaným profesním diplomem. Ten nemáte v ruce ani po skončení vysokoškolského studia, protože diplomy z běžných českých VŠ nejsou mezinárodně uznávané. BBA i následné MBA ano.

A co se při studiu BBA vlastně naučíte?

Studium na CIBE má celkem sedm modulů zakončených vypracováním a obhajobou závěrečné práce. V prvním bloku se věnujete základům managementu, personálnímu řízení a strategii v managementu. Druhý blok je zaměřen na marketing a propagaci, finance a ekonomiku, time management a nakonec na prezentaci a komunikaci. S těmito znalostmi vyrazíte do světa reálného a tvrdého byznysu skvěle připravení.