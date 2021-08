Ze dna až na vrchol aneb Co vše nabízí Achensee sportovním nadšencům

Miroslava Kohoutová

Cesta za největším tyrolským jezerem trvá z Prahy kolem šesti hodin. Na konci trasy, mezi pohořími Karwendel a Rofan, se rozprostírá tyrkysově modré jezero o rozloze devíti kilometrů. V jeho okolí leží pět vesnic – Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg am Rofan a Wiesing.

Zdejší krajina přímo vybízí k trávení aktivní dovolené. Stále je tu co dělat, turistikou počínaje a plachtěním konče. Region nabízí přes 50 různých typů sportů, včetně těch, při kterých se lze dotknout hranic svých možností.

1. Vodní sporty

Základnu mají v Achensee vodní sporty. Surfování, plachtění, kitesurfing. Jezero pro ně poskytuje ideální větrné i vodní podmínky. K dispozici jsou dvě jachtařské školy, kitesurfingová škola a centrum vodních sportů. Po hladině jezera se dá například pádlovat na nafukovacím paddleboardu a užívat si okolní přírodu.

2. Potápění

Kvalita vody a viditelnost pod vodní hladinou dělají z jezera Achensee skvělé místo pro potápění. Oblíbená potápěčská místa jsou Hechenberg a Schwarzenau. V Pertisau se dá potápět před hotelem Post am See, kde zájemci dostanou také potřebné vybavení.

3. Cyklistika

Regionem je možné projíždět po 250 kilometrech cyklostezek a mountainbikových cest. Vydat se lze pohodovými trasami kolem jezera, na romantické projížďky do zdejších vesniček i na náročné cyklovýlety do hor. Kolem jezera vede známá dálková cyklotrasa München Venezia, která je dlouhá 550 kilometrů, a kdo by ji chtěl jet celou, musí se připravit na výškový rozdíl tři tisíce metrů.

4. Ferraty

Kdo má rád lezení, v oblasti Achensee si přijde na své. Je zde lanový park, nespočet sportovních horolezeckých tras, ale hlavně osm ferrat, z nichž nejznámější je ferrata o pěti vrcholech v pohoří Rofan. Se svojí délkou dva kilometry patří mezi nejdelší zajištěné cesty v Alpách. Lezci mohou každý vrchol zdolat jednotlivě a až na pár úseků, které vyžadují lezecké zkušenosti, se jedná o relativně nenáročnou ferratu.

5. Paragliding

Vyběhnout do velkých výšek, následně sletět do údolí a vyhrát tisíc eur. Vyhrává sice jen jeden, ale velkolepou paraglidingovou akci, která startuje 2. října v Pertisau, si užije každý její účastník i návštěvník. Pokud by se někomu z přihlížejících létání zalíbilo, může se přihlásit do některé z místních leteckých škol. Jezero je dobrým tréninkovým místem.

6. Běžecký závod Achenseelauf

První víkend v září se na nejkrásnější panoramatické stezce Rakouska koná tradiční běžeckých závod. Na 23,2 kilometru dlouhé trati kolem Achensee si amatéři mohou přijít porovnat síly se špičkovými sportovci. Ostatní si pak mohou kdykoliv zaběhat kolem největšího tyrolského jezera. Běžecké tratě jsou zde různých stupňů obtížnosti, ale vždy s odměnou nádherných panoramatických výhledů.

7. Turistika

U Achensee se nachází 500 kilometrů značených turistických stezek různých stupňů náročnosti. Jednou z náročných, které ale stojí za to, je túra na Guffertspitze. Více než pětikilometrové stoupání k vrcholu, který se tyčí nad obcí Steinberg a který je v jasných dnech možné spatřit až z Mnichova, bude určitě nezapomenutelným zážitkem.