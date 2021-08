Žárlivost a jiné povídky – nová kniha napínavých příběhů od Joa Nesbøho

Hranice mezi láskou a nenávistí je tenká jako čepel nože… a ví to i král severské krimi.

Je vůbec potřeba ho představovat? Fenomén severské krimi Jo Nesbø se proslavil thrillery s drsným kriminalistou Harrym Holem, kterých se po světě prodaly desítky milionů výtisků. Kromě toho, že píše i knihy pro děti, nebrání se ani samostatným titulům. V loňském roce vyšel jeho temný opus o dvou bratrech ze zapadlé norské vsi Království a na letošní podzim si jeho domovské nakladatelství Kniha Zlín připravilo další lahůdku - sbírku napínavých příběhů s názvem Žárlivost a jiné povídky.

Do temných zákoutí lidské duše

"Spáchám sebevraždu," přiznalas šeptem. Pak ses opět opřela a pozorovala mě. Nevím, co vyjadřoval můj výraz, ale věděl jsem, že nelžeš. "Jak to hodláte provést?" Na víc jsem se nezmohl. "Mám vám to povědět?" zeptala ses mě s nevyzpytatelným, téměř radostným úsměvem. Zamyslel jsem se. Chtěl jsem to slyšet?

Krátký úryvek z prvního příběhu naznačuje, v jakém duchu se povídková sbírka ponese - Jo Nesbø vezme originální zápletku, přimíchá temný zvrat a začne rozvíjet živé dialogy vtahující čtenáře do děje. V knize se tak kromě ženy, která chce spáchat sebevraždu a svěří se během letu do Londýna neznámému spolucestujícímu, setkáme třeba s příběhem taxikáře, jenž objeví náušnici své ženy v šéfově autě, nebo s naprosto stejně vypadajícími bratry, kteří na řeckém ostrově Kalymnos svedou souboj o krásnou místní servírku.

Ať už se ale povídky odehrávají kdekoli, jedno mají společné - Nesbø v nich dokazuje, že je mistrem napětí a se čtenářskými očekáváními si hraje jako kočka s myší. Všechny své postavy dokáže věrohodně načrtnout několika trefnými větami a pak už jen postupně odhaluje temná zákoutí jejich duše. A v tom se norskému spisovateli vyrovná málokdo.

Jízda, která bere dech

Ve své vůbec první sbírce povídek se Nesbø projevil jako obratný vypravěč, který umí skvěle pracovat i s krátkým literárním útvarem. Ačkoli své dosavadní knihy většinou zakládal na rozsáhlém popisu protagonistů a jejich motivací, ve své novince dokázal jednotlivé postavy charakterizovat výstižně a na malém prostoru. Možná právě proto zasáhnou čtenáře pointy povídek silou jaderné bomby. Nelze než souhlasit s jedním ze zahraničních recenzentů, který připodobnil autorovu schopnost budovat příběh k jízdě na horské dráze - Nesbø vás opravdu pomalu vyveze do nejvyššího bodu celé atrakce a pak vás pošle vstříc naprosto nečekanému rozuzlení.

