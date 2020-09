Založení účtu či sjednání půjčky. Bankovní služby lze využívat i bez návštěvy pobočky

Koronavirová epidemie v mnoha ohledech změnila naše chování. V osobním i profesním životě jsme například začali více využívat digitální technologie. Zjistili jsme totiž, že spoustu věcí, které jsme dosud řešili osobně, můžeme bez problémů udělat z pohodlí domova, na což se snadno zvyká. Třeba návštěvy banky lze omezit na minimum.

I když - anebo možná právě proto -, že bankovní služby potřebujeme denně, chceme správě financí věnovat co nejméně času. Jak toho docílit? Co největším využíváním digitálních kanálů. Například klienti mBank si mohli už před vypuknutím koronavirové epidemie sjednat téměř vše prostřednictvím mobilní aplikace či internetového bankovnictví. "Být digitální bankou je pro nás přirozené. Snažíme se v duchu našeho hesla ‚Život na prvním místě‘ nabízet užitečné, inovativní, ale současně i jednoduché produkty a služby, které si klienti mohou sjednat a následně je využívat a případně i přizpůsobovat, aniž by museli chodit na pobočku," vysvětluje Zdeněk Rys, vedoucí digitálních kanálů mBank. Za svůj přístup k inovacím na poli bankovnictví si mBank v lednu odnesla z udílení výročních cen Mastercard Awards 2019 ocenění Innovations.

A co u ní vyřídíte z pohodlí domova? Například běžný účet mKonto si můžete založit prostřednictvím mobilní aplikace. mBank navíc nedávno celý proces podstatně zrychlila a zjednodušila. Otevřít si ho tak nyní lze pomocí několika snadných kroků, které uděláte podle pokynů přímo v aplikaci, již si můžete stáhnout z Google Play nebo App Store.

U mBank je dále možné on-line z pohodlí domova požádat o půjčku. Stávající klienti tak můžou učinit v mobilní aplikaci či internetovém bankovnictví a po schválení dokonce připravenou smlouvu potvrdí opět tam, díky čemuž mají po potvrzení potřebné peníze okamžitě k dispozici na svém mKontu.

I karty mohou klienti banky spravovat na dálku podle aktuálních potřeb. Samozřejmostí jsou například změny limitů pro výběry z bankomatů, nákupy v obchodech či na internetu nebo aktivace Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay či Fitbit Pay. Možné je ale i třeba dočasně vypnout a pak podle potřeby zase zapnout bezkontaktní platby.

mBank má v nabídce debetní mKartu Svět, která klientům nabízí jedny z nejlepších kurzů na trhu. Navíc se při jejím používání nemusíte bát nevýhodných služeb, na které můžete v zahraničí narazit. mBank totiž jako první banka v Česku nabídla klientům možnost zablokovat si pomocí mobilní aplikace na kartě službu s názvem Dynamic Currency Conversion (DCC), tedy konverzi měny, na kterou by si lidé při placení u obchodníka nebo výběru z bankomatu v zahraničí měli dávat pozor. Tato nevýhodná služba totiž platbu okamžitě převádí na české koruny, zpravidla ovšem s nevýhodným kurzem. Stejným způsobem si klienti mohou zablokovat také tzv. Surcharge fee, tedy paušální poplatek za použití bankomatu. Hlavně někteří zahraniční provozovatelé ho mohou účtovat těm, kdo nejsou jejich klienty a chtějí bankomat využít.

Více informací o mBank a jejích produktech a službách najdete na www.mbank.cz.