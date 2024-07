Vývoj softwaru na míru hraje prim, krabicová řešení často nestačí

Žijeme v době, kdy kvalita vašeho firemního IT má obrovský vliv na efektivitu a úspěšnost celého podnikání. Moderní software dokáže zrychlit výrobu, řídit skladové zásoby, zjednodušit komunikaci se zákazníky, ale i prodávat. Záleží jen na tom, co od něj potřebujete... a také na tom, zda je ten váš současný schopen něco takového dělat dobře.

Není tajemstvím, že mnoho firem využívá krabicová řešení, tedy univerzální softwarové nástroje, které si více či méně (ale spíše to druhé) mohou upravovat podle svých požadavků. Už z podstaty věci je to UNIVERZÁLNÍ řešení, jehož cílem je pokrýt potřeby velkého počtu subjektů. To může přinášet řadu nedostatků, protože téměř každé podnikání je velmi specifické a vyžaduje individuální zacházení. "Určitě nelze říci, že všechny firmy musí mít software na míru. Řadě společností bude plnohodnotně stačit nějaké z nabízených krabicových řešení. Pokud se však chtějí pousnout dále, získat konkurenční výhodu, efektivní procesy, nebo jim stávající software nestačí, je načase sáhnout k vývoji na míru," uvádí Tadeáš Matoušek, obchodní ředitel české IT společnosti MEMOS Software a dodává, že možnosti zakázkového vývoje jsou téměř neomezené a dokáží přesně splňovat vaše požadavky.

Jak poznat, že je čas na nový software?

Velmi častou otázkou je, kdy je ten správný čas inovovat firemní IT a zvolit například formu vývoje softwaru na míru. "Ze zkušenosti vím, že to každá firma ucítí a není na to žádné oficiální pravidlo. Stačí pozorovat a sami zjistíte, že vám například určité úkony trvají déle, než je žádoucí, že procesy ztrácejí na efektivitě z důvodu nutnosti využívání vícero různých aplikací, které spolu nekomunikují. Někdy je to také o tom, že jsou využívané programy bezpečnostní hrozbou nebo nesplňují legislativní náležitosti," vysvětluje Matoušek a dodává: "Těch faktorů je celá řada. Aby to nebylo ale pouze na pocitu, tak u nás v MEMOSu firmám nabízíme nezávaznou a bezplatnou konzultaci jejich IT, jejímž cílem je ukázat, co a jak se dá zefektivnit, a jak moderní technologie dokáží pomoci právě jim."

Jaký je proces vývoje aplikací na míru?

Na začátku všeho musí být vaše uvědomění, že potřebujete něco změnit. V tu chvíli je dobré kontaktovat odborníky na vývoj softwaru na míru, kteří vám dokáží efektivně pomoci se všemi náležitostmi, které toto rozhodnutí doprovází. Nejčastěji se aplikuje agilní postup vývoje, který se skládá z několika klíčových fází. "Na začátku je důležité udělat kvalitní přípravu a analýzu, následně pro naše klienty realizujeme prototyp, který umožňuje základní simulaci zamýšleného řešení. Pokračujeme na samotný vývoj, testování, nasazení do produkce, a v případě potřeby jsme zde i na údržbu a podporu vašeho systému."

Ing. Martin Dušek

Autorem článku je marketingová agentura PRESSPROJEKT.