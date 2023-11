Výkup bytu a komu se vyplatí

Výkup bytů a dalších typů nemovitostí je v dnešní době celospolečenským tématem. A existuje kolem něj také řada otazníků. Pojďme si proto všechno podstatné vysvětlit.

Pro mnohé může být výkup alternativou před prodejem nemovitosti v dražbě, jindy vyřeší spoluvlastnické podíly nebo dědictví, zatížené například exekucí. Je s ním spojeno jen minimum papírování, celý proces je proti běžnému realitnímu prodeji výrazně rychlejší. A jaká jsou negativa? Především nižší cena v porovnání s cenou odhadní.

Řešení i pro náročné situace

Dražby, věcná břemena, vypořádání podílového vlastnictví nebo zástavy. Jednoduše řečeno, specialisté na výkupy bytů a jiných druhů nemovitostí si poradí s každou podobnou otázkou. Nezáleží na tom, zda je předmětná nemovitost v osobním nebo družstevním vlastnictví, má nájemníka nebo je v horším technickém stavu. Vykupují nejen byty, ale i domy, pozemky, komerční stavby nebo garáže.

Koho na začátku oslovit?

Měla by to být renomovaná společnost, která má za sebou transparentní historii. Lze si snadno dohledat její minulost a poznat, s kým vlastně jednáte. Ve hře jsou finanční transakce spojené s prodejem nemovitosti. Nic nelze brát na lehkou váhu, naopak, je nutné, abyste si zvolili někoho, kdo je férový a bude k vám přistupovat s úctou.

Osobní setkání je vždy nápovědou. Položte při něm všechny otázky, které vás zajímají.

Pečlivě si prověřte, s kým jednáte. Léta zkušeností, silné finanční zázemí, to vše je plusem.

Snažte se o kritické hodnocení. Spolupracovat lze jen s tím, kdo vám stoprocentně vyhovuje.

Zprostředkovatelé opravdu ne! Jednejte raději napřímo s firmou, která se zabývá výkupem.

Spěch může být špatný rádce

Ukvapené jednání vůbec není namístě. Rozhodujte se s chladnou hlavou, snažte se najít racionální řešení. Výkup nemovitostí se může stát pomocnou rukou v případě, že máte dlouhodobé finanční nesnáze. Není ale vhodný pro všechny, nelze jej brát jako univerzální řešení pro různé situace. Je třeba zastavit exekuci, vyhnout se dražbě? Máte dluhy z podnikání? Ano, tehdy lze podobný postup zvažovat. Pokud vás netlačí čas nebo nemáte vážné finanční starosti, možná převáží výhody klasického realitního prodeje. Ten trvá déle, ale může znamenat výrazně větší zisk. Vždy záleží na konkrétních okolnostech. Jste jediným, kdo se rozhoduje, nenechte se do ničeho tlačit. Správný výkupce vám poskytne informace, probere s vámi všechny okolnosti, ale netrvá na okamžité odpovědi.

Jak to všechno proběhne?

Na začátku je telefonát nebo vyplněný kontaktní formulář. Výkup bytu se může dohodnout v řádu hodin, peníze mohou být na účtu velmi rychle, lze požádat i o zálohu. Záleží na faktickém a právním stavu nemovitosti, pokud existuje věcné břemeno, exekuce nebo se vypořádává vlastnický podíl, vše zřejmě potrvá déle. Osobní schůzka, návštěva odhadce a pak cenový návrh, to je další krok, kterým celá akce pokračuje. Obecně platí, že veškerou administrativu zajišťuje výkupce. V jeho režii jsou tedy nejen smlouvy, ale i případné jednání s bankou, podílníky nebo různými úřady, může vyřešit i nepříjemné situace spojené s exekutory. Analýza problému a jeho nejvhodnější řešení, to je klasická cesta. V čem se liší výkup bytů od výkupu dalších typů nemovitostí, jako domy a pozemky?

Byty se dnes prodávají poměrně rychle. Malometrážní byty se také výborně pronajímají.

Pokud je byt v dobré lokalitě, dostanete obvykle vysoké procento z původní odhadní ceny.

V každém případě je nutné přiložit důležité dokumenty (plány, smlouvy, nabývací titul).

Výkup bytů v rámci celé ČR

Konkrétní region nerozhoduje, byty se vykupují všude. Pokud oslovíte transparentního výkupce z jiného kraje, není to nijak na překážku. Rychlé jednání je zaručeno, na osobní kontakt nebudete čekat dlouho. Rozvod a dědictví, exekuce, dluhy a půjčky, to jsou věci, které přicházejí do života a je nutné jim nějak čelit. Životní situace si nevybírají, za rozhodnutím o oslovení výkupců bytu může být i touha přesunout se do garsonky, protože nájem ve 3+1 je příliš nákladnou položkou v měsíčním rozpočtu.

Řešení pro obtížné životní chvíle

Každou situaci lze řešit, i když některé příběhy, které jsou komplikované, budou potřebovat určitý čas. Scénář je vždy stejný, navíc je obvyklé, že v nemovitosti mohou klienti zůstat i nadále. Už ne jako majitelé, tentokrát budou v roli nájemců. Nemusí tak řešit další stěhování, s touto otázkou si mohou dát ještě načas.

Osobní schůzka na úvod

Co by nemělo chybět v žádosti? Kromě kontaktních údajů to jsou veškeré údaje o nemovitosti, která má být předmětem výkupu. Obytná plocha v metrech čtverečních, vybavení v podobě balkonu, lodžie nebo sklepa, přesná adresa a další data, ze kterých lze vycházet pro další jednání. Čím více údajů, tím také lépe a fotografická dokumentace urychlení celého procesu jen prospěje. Na osobní schůzce bude vše mnohem jasnější, odehrát se může i u vás doma, záleží na dohodě. Vše je nezávazné, až poté, co je každý klíčový bod celé dohody probrán a odsouhlasen, dojde k vyhotovení smlouvy a jejímu následnému podpisu. Krátce po podpisu můžete dostat hotovostní zálohu za výkup bytu, doplatek celé kupní ceny přijde na účet v nejkratším možném termínu.