Vybíráte snubní prsteny? Objevili jsme pro vás ty nejkrásnější

Máme pro vás několik rad, jak vybrat snubní prsteny, které budete s radostí nosit celý život.

Snubní prsteny symbolizují váš vztah a jeho novou kapitolu. Vyjadřují vaši společnou lásku, oddanost a věrnost. Budou s vámi každý den po desítky let, proto jejich hledání jistě věnujete velkou pozornost. Jak vybrat ty pravé? Prozradíme vám to!

Ona a on: každý jiný, jako jejich prsteny

Mezi mnoha lidmi stále přežívá přesvědčení, že prstýnky obou budoucích manželů musejí být stejné. Majitelka designového zlatnictví KLENOTA Jarmila Slívová tento mýtus jednoznačně vyvrací: "Je to už spíše přežitek a rozhodně by vás to nemělo omezovat ve svobodném výběru přesně podle vašich představ." Ani vy dva přece nejste úplně stejní. Vaše prsteny by tedy měly především odrážet vaši osobnost.







Obecně se dá říci, že dámský snubní prstýnek bývá jemnější a zdobenější, často osázený diamanty. Pánský prsten je většinou jednodušší, masivnější a bez kamenů, případně s jedním čirým diamantem. Často je spojuje nějaký jednotící prvek, například povrchová úprava, detail v designu nebo barva zlata, ani to ale není nutné.

Věčná klasika: zlato a zářivé diamanty

Aby šperky vydržely dlouho krásné, je třeba vybírat vysoce kvalitní a odolné materiály. U snubních prstenů tento požadavek platí dvojnásob. "Krásu a trvalost v sobě nejlépe snoubí zlato a diamanty," potvrzuje Slívová. I jednoduché zlaté kroužky navíc nabízejí spoustu možností: zvolíte bílé, žluté, nebo růžové zlato? Hladký, nebo speciálně upravený povrch? Bez kamenů, nebo osázený diamanty?

Osobitost a svěžest může prstenům dodat i drobný detail. Mezi novinkami ateliéru KLENOTA tak najdete například několik snubních modelů s jemnou drážkou a luxusní sady zdobené diamantem v netradičním obdélníkovém brusu zvaném bageta.





Inspirujte se aktuálními trendy

Snubní prsteny mohou být nadčasové a zároveň moderní. Mezi oblíbené designy, které se opět těší velké oblibě a z módy jistě jen tak nevyjdou, patří Eternity prsteny zdobené třpytivými diamanty po celém obvodu. Představují dokonalou volbu pro ženy, které preferují výrazné luxusní šperky.

Zajímavou alternativu ke klasickému snubnímu designu nabízejí tzv. Chevron prsteny, tedy prsteny tvarované do špičky, které potěší zejména ty nevěsty, které plánují nosit po svatbě zásnubní i snubní prstýnek na jednom prstu.





Nakupujte bez obav

Snubní prsteny si můžete osobně vybrat a vyzkoušet přímo v ateliéru v centru Prahy na adrese Bílkova 19. Výroba šperků KLENOTA stojí na poctivé ruční práci a tradičních metodách. Máte tedy jistotu, že vám budou prstýnky sloužit opravdu dlouho. Profesionální servis a pomoc s výběrem jsou samozřejmostí.







Ke každému nákupu získáte certifikát pravosti, designovou krabičku a doživotní servis včetně čištění a první úpravy povrchu zdarma. Uklidní vás garance 60 dní na výměnu či vrácení šperku a bezplatná první úprava nepadnoucí velikosti.