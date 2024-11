Vše dobré: Při pěstování spoléháme sami na sebe

Pod Hostýnskými vrchy pěstuje zeleninu a ovoce s respektem k přírodě.

Výsledkem práce Lenky Plškové jsou dobroty, které chutnají jako léto v každé lžičce. Její Červená řepa s křenem, oceněná Regionální potravinou Zlínského kraje 2023, dokazuje, že kvalitní produkty nepotřebují nic jiného než pečlivou práci a bohatou půdu.

Lenka našla svou podnikatelskou vášeň během mateřské dovolené. V klubu maminek, který vedla, pekly a vyráběly různé produkty, jejichž prodejem na farmářských trzích podporovaly klubové aktivity pro děti. "Všechny jsme chtěly to nejlepší pro naše děti - co si vypěstujeme, máme pod kontrolou od semínka po sklizeň," vzpomíná.

"Nejdříve jsem vyráběla džemy pro děti. Začala jsem s velkými sklenicemi, protože ty malé se u nás doma hned snědly," popisuje s úsměvem Lenka a dodává: "Naše děti jsou nejpřísnějšími kontrolory kvality. Chtěla jsem pro ně džemy s menším obsahem cukru, a když už cukr, tak kvalitní. A také abych měla jistotu, že vím, co do výrobku dávám. Zkrátka jsem chtěla, aby v každé sklenici bylo jen to nejlepší, a hlavně od srdce," popisuje své začátky Lenka. A právě tato myšlenka - dávat do každého výrobku kus sebe a jen to dobré - ji nakonec inspirovala i k názvu její značky.

"Lidé chtějí kvalitu a jistotu, že vědí, odkud suroviny pochází. Nejde jim jen o cenu, ale o celkovou hodnotu, kterou do každé sklenice vložíte," popisuje Lenka. "Chci mít s lidmi osobní vztah, na trzích si vždy ráda popovídám, probereme život a vyměníme si zkušenosti," dodává Lenka, kterou s jejími výrobky můžete najít na farmářských trzích ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži. Nakoupit však můžete také přímo na jejich e-shopu.

Koupit si můžete například Červenou řepu s křenem v kořeněném sladkokyselém nálevu, za kterou získala ocenění Regionální potravina Zlínského kraje 2023. Základem, stejně jako u ostatních výrobků hospodářství, je ruční sběr a zpracování, které zaručuje prvotřídní kvalitu a čerstvost. "Původní recept mám od maminky, která jej má od svého bratra. Recept koluje v naší rodině nejspíš od pradávna," popisuje Lenka. Sama přiznává, že červenou řepu nikdy nemusela na základě zkušenosti se školní jídelnou, ale tímto receptem na ni změnila názor.

Fenykl, anýz a kmín dodávají výrobku kořeněný nádech, třtinový cukr, ocet a sůl ve vyváženém poměru přispívají ke sladkokyselé chuti. A křen, tzv. český ženšen, zesílí účinky a dá řepě správný šmrnc.

Získané ocenění Regionální potravina otevřelo malému hospodářství Lenky Plškové dveře k novým možnostem. "Díky tomu jsem se setkala s mnoha zajímavými lidmi. S malými výrobci, jako jsem já, si nejsme konkurencí. Je lepší si navzájem pomáhat a přát si vše dobré," uzavírá Lenka Plšková.

