Veřejná nebo domácí sauna? Co vychází výhodněji?

Pobyt v sauně má dlouhými léty prověřené zdravotní přínosy pro organismus - prohřeje celé tělo, prokrví pokožku, zlepší krevní oběh, zvýší otužilost organismu, pomůže uvolnit ztuhlé svalstvo a působí pozitivně i na vaši psychiku. Jaká je ale cena za utužení vašeho zdraví, nebo jinak - co vyjde vaší kapsu z dlouhodobého hlediska na menší peníze – veřejná či domácí sauna?

Výhody veřejné sauny:

Nemusíte platit jednorázově velkou částku za saunu

Nemusíte se o saunu starat

Můžete poznat nové lidi, socializovat se

Výhody domácí sauny

Máte naprosté soukromí

Do sauny můžete jít kdykoliv chcete

Nastavíte si teplotu, která vám vyhovuje

Můžete si polévat kamna, přidávat aromata atd.

Nemusíte se obávat o nakažení infekčními chorobami od cizích lidí

Nemusíte nikam cestovat

Z přehledu vyplývá, že domácí sauna má více výhod, ale ty jsou vykoupené jednorázovým dražším výdajem. Jak to tedy vychází z dlouhodobého hlediska?

Veřejná sauna vás bude stát pokaždé pouze od cca 100 do 250 Kč. K tomu je nutné připočíst cenu dopravy na místo a zpět, cenu vašeho času stráveného dopravou tam a zpět, a často i přidružené náklady za vstup přes bazén či wellness centrum či za půjčení kiltu nebo ručníku. Celková cena je tedy průměrně cca 300 Kč při započtení všech nákladů a vašeho času za jedno saunování. Za rok se vyšplhá až na 31 200 Kč (saunování 2x týdně na hodinu a půl).

Domácí saunu platíte komplet sami - cena sauny je od 30 do 150 tisíc dle velikosti a komfortu sauny, dále platíte energie, a případnou údržbu sauny. Počítejte s námi: Průměrná životnost sauny je 15 let, saunujete se 2x týdně 90 minut. Za energie zaplatíte 3000 Kč/rok, náklady na údržbu vyjdou v průběhu 15 let na 1200 Kč za rok (1x za rok natření dřeva saunovým parafinem, 1x za 3 roky výměna kamenů, 1 x za 5 let zbroušení lavic a nákup ručníků a kiltů, v polovině životnosti sauny nákup nového topidla). Při průměrné ceně domácí sauny pro 2-4 osoby 80 000 Kč tak vychází cena 9 533 Kč za rok.

Pokud tedy "přetrpíte" jednorázovou vyšší investici, domácí sauna vychází dlouhodobě výrazně výhodněji, pojďme se tedy soustředit na ní - jaké jsou v koupi domácí sauny háčky?

Jakou saunu tedy vybrat?

Hodně záleží na vašem finančním limitu, jaký máte na saunu určený - i když jsou základní finské sauny poněkud spartánské, tak splní svůj účel, většinou bývají z poctivých materiálů a s izolací či alespoň z masivních dřevin.

Střední cenová relace saun již mívá externí regulaci, různé volby vzhledu interiéru či výběr barevnosti dřevin, a celkově poskytnou větší komfort. Pro náročnou klientelu jsou určeny designové sauny plné technických vychytávek, či možnost si nakonfigurovat atypickou saunu zcela na míru do konkrétního prostoru. Šikovné kutily potěší materiálová nabídka (nenařezané dřeviny a technologie, ze kterých si teprve musíte vyrobit stěny, lavice a vše ostatní), jež je finančně suverénně nejlevnější.

Jak velký prostor budu potřebovat?

I do nejmenších prostorů kolem pouhého metru na metr můžete vtěsnit saunu, např. speciální skládací. Nebo naleznete místo v koupelně, pro kterou jsou určeny tzv. koupelnové sauny, které jsou přizpůsobené provozu ve vlhkém prostředí a odolají i častým teplotním výkyvům. Saunu vlastně můžete umístit kamkoliv budete chtít, ať už je to chodba, sklep, garáž, obývací pokoj nebo ložnice.

Co musím předem zajistit?

Tzv. stavební připravenost je pro domácí saunu docela jednoduchá - stačí vám přivedený vývod na 3 fáze /380V (malým saunám může stačit i zapojení do běžné zásuvky na 230V), rovná nenasákavá podlaha (ideálně dlažba), a možnost po saunování prostor vyvětrat.

Jak náročné je saunu sestavit?

Firmy, které se prodejem saun zabývají, vám ji dodají ve formě stavebnice. Domácí sauna se pak skládá podle přiloženého manuálu. Saunu zvládnete postavit za jeden den (záleží na vaší šikovnosti a velikosti sauny). Nebo zaplatíte montáž a odborné zapojení přímo od prodejce (cena od 10 do 16 tisíc).

Potřebuje sauna speciální údržbu?

Pravidelná údržba sauny výrazně prodlouží její životnost, proto je vhodné alespoň 1x měsíčně domácí saunu pořádně vyčistit. Dřevěný interiér si žádá čisticí prostředek s antibakteriálními účinky, poté dřevo ošetřete saunovým parafínem (u domácí sauny min. 1x za rok). Podlahu můžete vytřít čisticím prostředkem se silnými dezinfekčními účinky. Po úklidu nechte dveře sauny otevřené, aby mohlo vše úplně vyschnout. Jednou za rok pak zkontrolujte saunové kameny a vyměňte ty rozpadlé za nové, případně přebruste lavice či podlahový rošt.

A co ochlazení po sauně?

U domácí sauny se často využívá stávající sprchový kout, pokud zvolíte saunu dost blízko. Nebo si postavte novou sprchu pouze pro saunu, častým řešením je i polévací vědro (s přívodem vody pro automatické dopouštění vědra), ochlazovací káď či ochlazovací bazének.

Ať už vyberete jakýkoliv typ sauny a řešení okolního prostoru, nezapomeňte na důležitý finský poznatek: saunu používejte tak často, jak můžete - vrátí se vám to na zdraví. Třeba zrovna Finové se saunují v průměru každý druhý den, a to v zimě i v létě.