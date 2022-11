Vánoční inspirace: dárky, které potěší nejen pod stromečkem

Audioknihy zpříjemní cestu do práce i odpočinek. Nadělte poukaz na některý z tisíců příběhů.

Mrazivé detektivky, chytré komedie, mistrně zpracovaná klasika, inspirativní příběhy významných osobností, poutavé cestopisy, originální tvorba napsaná přímo pro audioknižní zpracování a mnoho dalšího. V nabídce Audioteky, největší audioknižní platformy v Česku, objevíte tisíce titulů, které udělají radost vašim blízkým. Věnujte jim dárkový poukaz a výběr té pravé audioknihy či audioknih už nechte na nich. Poukazy jsou k dispozici v hodnotě 300, 500 a 1 000 Kč. Zakoupit je můžete v elektronické či tištěné formě - na výběr máte i luxusní balení, které povznese dojem z dárku ještě o úroveň výše. Vše pořídíte z pohodlí domova a v případě elektronické verze také na poslední chvíli.

K našim vánočním tipům patří tyto tituly:

Jakuba Katalpa: Němci

Brilantně vypointovaný román české autorky Jakuby Katalpy se v Audiotece dočkal audioknižní podoby. Desítky postav v ní promlouvají hlasy špičkových interpretů v čele s Barborou Polákovou, Lukášem Příkazkým a Janem Hájkem. Dechberoucí děj přibližuje osudy Čechů a Němců za druhé světové války a také jejich přesah do současnosti. Sílu celého díla umocňuje takzvaně superprodukční zpracování, jehož součástí jsou dobová hudba i autentické zvukové efekty. Poutavým pojetím tak dokáže oslovit i lidi, kteří se o historii prvoplánově nezajímají.

Kateřina Tučková: Bílá voda

V audioknižním zpracování si můžete poslechnout také román o ženách, víře a zlu, na kterém autorka cenami ověnčených Žítkovských bohyní pracovala s přestávkami deset let. Hlavní hrdince - bývalé novinářce Leně - se dostanou do ruky dokumenty, které jí umožní proniknout hluboko do pohnuté historie kláštera v Bílé vodě. V jeho zdech byly od roku 1950 internovány příslušnice nejrůznějších řádů vysídlených ze svých svatyní v rámci nechvalně proslulé Akce Ř. Hlídány kovanými soudruhy i kolaborujícími církevními hodnostáři musely pracovat na poli nebo v továrně a dennodenně čelit nejrůznějším obstrukcím a trestům. A přece se nevzdaly víry ani naděje v lepší zítřky. Dokáže v sobě Lena najít podobnou sílu? A co její pátrání přinese klášteru a jeho současným obyvatelkám? Dozvíte se v podání hvězdných interpretů v čele s Vandou Hybnerovou, Johannou Tesařovou a Pavlou Tomicovou.

James Clavell: Šógun

Z úplně jiného ranku je strhující román o střetu dvou kultur, který se odehrává v neklidném období japonských i evropských dějin. Dramaty protkaný příběh na pozadí skutečných událostí si získal celosvětovou popularitu. Děj začíná v roce 1600, když při pokusu obeplout svět ztroskotá u východojaponského pobřeží holandská loď Erasmus. Její velitel, jeden z předních evropských lodivodů, Angličan John Blackthorne, se tak stane "zajatcem japonských ostrovů". Nesmíří se však s rolí nečinného pozorovatele. Zasáhne dokonce do dosud nerozhodnutého boje o titul šóguna, před kterým se skloní celé Japonsko. Působivě vám jej převypráví Pavel Soukup.

Více informací a kompletní nabídku najdete na www.audioteka.cz.