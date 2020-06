V srdci Kitzbühelských Alp

Barbora Vojtová

Mezi horou Kitzbüheler Horn a pohořím Wilder Kaiser leží doslova pohádková oblast Kitzbühelské Alpy – St. Johann in Tirol. Právě zde vás přivítá pravá tyrolská atmosféra, ale hlavně si vás podmaní pitoreskní příroda a tamní kulinářské speciality.

St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf a Erpfendorf jsou malebná tyrolská městečka, která svým návštěvníkům nabízí vše, co moderní letní destinace vyžadují. Klíčovou devizou celé turistické oblasti Kitzbühelské Alpy - St. Johann in Tirol je její multifunkčnost, rozmanitost a modernost, avšak postavená na tradici a kořenech regionu. Bez ohledu na to, zda jste pasivní či aktivní sportovec, kolik vám je let a zda jedete s rodinou, partnerem či sami, budete si moci užít rozsáhlou síť profesionálně upravených cyklistických tras a MTB trailů v délce až 200 km, ale také 200 km dlouhé turistické stezky, rozmanitá ubytovací zázemí a další atraktivní služby.

Když k tomu navíc využijete lokální turistickou kartu St. Johann Card, čeká na vás - kromě regionální veřejné dopravy zdarma - celá řada dalších výhod jako jsou zvýhodněné či volné vstupy, wi-fi hotspoty nebo možnost účasti na řadě zábavných akcí, nejčastěji spojených s pohybem či gastronomií. Právě gastronomie je dalším z magnetů regionu.

Tyrolská kuchyně je postavena na kvalitních surovinách z tamních farem, které nápadití šéfkuchaři kombinují do tradičních receptů, ale i sofistikovaných národních či mezinárodních pokrmů. Ty si můžete užít jak v příjemných restauracích, tak na horských chatách či na oblíbených tamních trzích. Aby vám gastronomické dobroty chutnaly ještě o něco lépe, zapojte pohyb a vydejte se poznávat rozmanitou krajinu Kitzbühelských Alp. Dobře značené turistické a lesní cesty či rozsáhlé pastviny, divoká horská jezera či vodopády nebo rokle a soutěsky jsou zde ideálním lákadlem pro všechny náročné milovníky přírody.

Pravděpodobně nejznámějším turistickým úsekem je pětidenní Koasa Trail v délce 79 km s převýšením 4700 metrů. Během této několikadenní túry vás čeká každý den jeden vrchol zasazený do neobyčejné tyrolské přírody. Připravte se ale, že z vás po celou dobu nespustí oči klíčová dominanta oblasti - pohoří Wilder Kaiser. Stejně tak tomu bude i v případě, že se rozhodnete pro jinou z pěších túr jako například okruh po horských pastvinách soutěskou Grießbachklamm nebo pro - obzvláště v letních měsících osvěžující - výlet k vodopádu Eifersbacher Wasserfall. Labyrintem ve skalách je specifická čertova stezka Teufelsgasse a částečně nezabezpečenou cestou, avšak s magickými panoramaty, vede okruh Horn-Gipfel-Höhenweg. V případě, že byste se chtěli na cestu vydat i s kočárkem, pak raději vyberte jednu ze dvou tématických stezek v rámci chráněné přírodní oblasti Kaiserbachtal.

Na své si přijdou také vyznavači cyklistických výzev všech úrovní a pustit se lze například i do parašutismu, tandemového paraglidingu, letu balónem, raftingu či se vydat na atraktivní ferraty nebo do lanového parku s oblíbenou zipline aktivitou Flying Fox. Zkrátka v oblasti Kitzbühelské Alpy - St. Johann in Tirol se rozhodně nudit nebudete!

Více info na: www.kitzalps.cc