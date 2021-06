V prvním pololetí vyrostla investiční crowdfundingová platforma finGOOD.cz o 1000 %

Investiční platforma finGOOD.cz hlásí raketový růst a profinancovaných 100 milionů za 6 měsíců.

Tuzemská investiční platforma finGOOD, propojuje investory se společnostmi poptávající financování. Zhodnotit své finance s ní se rozhodlo už na 3000 individuálních investorů. Právě i díky nim může nyní hlásit rekordní čísla.

V prvním polovině tohoto roku dokázal finGOOD.cz profinancovat 100 milionů korun. Mohlo by se zdát, že je to jenom další dílčí úspěch. Je ovšem nutné ho zasadit do širšího měřítka. K profinancování prvních 100 milionů korun potřeboval finGOOD 4 roky. Nyní to tato platforma zvládla za rekordních 6 měsíců. Díky tomu se může pochlubit skvělým nárůstem o 1000 %.

FinGOOD.cz dlouhodobě plní jasnou pozici nejrychleji rostoucí P2B investiční platformy v tuzemsku. Není tomu náhodou. "Investiční crowdfunding je v současné době vnímán jako efektivní a demokratický způsob financování, který umožňuje investorům investovat do firem, jež nejsou veřejně obchodovatelné, a tudíž jsou pro drobné individuální investory nedostupné," popisuje Vít Endler, ředitel platformy.

Jak je vidět, tak rozvolnění vládních opatření jenom zvýšilo chuť investorů k zhodnocení svých financí. Poptávka po ziskových a solidně zajištěných investicích je tak enormní. Když se k tomu přičte fakt, že investoři se na finGOOD mohou těšit na zhodnocení 6-10 % p.a. a žádné poplatky, vznikne tak neodolatelný koktejl investičních příležitostí.

Promyšlená strategie

FinGOOD svoji silnou pozici jen posiluje promyšlenou strategií a důrazem na ochranou investorů. Vydává se cestou investic jen do prověřených českých společností s nejméně dvouletou historií. "FinGOOD staví na maximální možné ochraně svých investorů. Veškeré investice musí projít přísnou risk analýzou a pod rukama týmu zkušených risk managerů" říká k tématu hodnocení rizika Endler.

Díky této analýze se tak dostávají k investorům jen průhledné investice, které jsou navíc velmi dobře zajištěny. Investiční crowdfunding navíc v mnoha ohledech stále více konkuruje bankám. Ty totiž často díky své metodice odmítají firmy a podnikatele i přes fakt, že mají dobré ekonomické výsledky.

Jaké jsou plány finGOODu pro druhou polovinu roku?

Rozhodně ne malé. FinGOODu jeho raketový růst nestačí, a proto má v plánu v druhé polovině roku profinancovat dalších 300 milionů! Pomyslnou třešničkou na dortu je první tuzemská crowdfundingové aplikace, kterou tato platforma vyvíjí. Investování se tak stane ještě dostupnějším

Na poli tuzemského crowdfundingu se tedy máme opravdu na co těšit.