V podnikatelských soutěžích 2023 vítězí CRYTUR a Ladislav Michalík

Celorepublikovým vítězem 18. ročníku podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin se v kategorii MONETA Živnostník roku stává bezlepkový pekař a cukrář Ladislav Michalík. Slavnostní finále kategorie PwC Firma roku 2023 ovládla turnovská společnost CRYTUR vyrábějící syntetické krystaly.

Mezi živnostníky zazářil bezlepkový pekař a cukrář Ladislav Michalík

Ladislav Michalík vyrábí bezlepkové potraviny, běžné pečivo, zákusky, těstoviny a směsi na pečivo. Počátek jeho živnosti se datuje do roku 1999, kdy začal v malém stánku prodávat ořechy a zdravou výživu. Zhruba po dvou letech se mu podařilo sehnat prostory v centru Ostravy, kde vybudoval prodejnu zdravé výživy. "Byla to taková pionýrská doba, kdy ještě nebyly zdravé výživy běžně dostupné, proto mé okolí namítalo, že se jedná o slepou uličku, ale já vytrval," říká Ladislav Michalík. V České republice byla v té době velmi malá nabídka bezlepkových potravin, proto se rozhodl, že se pokusí takové pečivo vyrábět. Odběratelé přibývali, a tak začal zásobovat prodejny se zdravou výživou po celé České republice a následně na Slovensku. Nic nerozpéká, vše vyrábí od úplných začátků. Zatím podobný model výroby bezlepkových potravin s okamžitým prodejem nikde neviděl. Zákazníci jsou především lidé z řad osob trpících celiakií.

"Není to úplně tak jednoduché, ale s praxí lze nabýt zkušenosti a dá se to vyrobit. Specifikum je, že nepoužíváme pšenici. To znamená, že nemáme v pečivu žádný lepek, takže přicházíme o vaznost, kluzkost či podobné výborné vlastnosti pečiva," říká Ladislav Michalík. Aktuálně vyrábí zhruba 80 druhů bezlepkových výrobků. Než vymyslel první bezlepkový rohlík tak, aby šel vyrobit kvalitně, trvalo mu to asi půl roku. Suroviny nakupuje po celém světě. Něco vozí z Japonska, z Ameriky, rýži mele v Itálii, kukuřici bere z Finska. "Dneska jsem byl už o půl páté v práci. Dá se na to zvyknout, i když s tím pořád bojuji. Samozřejmě nechodím každý den o půl páté, ale tak tři čtyři dny v týdnu takhle ráno vstávám. Dá se s tím naučit žít, jenom jedna podmínka je, nesmíte potom odpoledne jít spát," doplňuje Ladislav Michalík. Během energetické krize postavil dvě solární elektrárny, takže dnes peče s pomocí slunce. Má dvě výrobny, jedna je stoprocentně připojena na fotovoltaiku. Snaží se držet cenu, což zákazníci oceňují.

"Podnikání pana Michalíka je mi velice sympatické, a to z několika důvodů. Jednoznačně oceňuji, že přes veškeré problémy a nedůvěru vytrval a podniká již téměř čtvrtstoletí. Také to, že přestal dodávat své pečivo do obchodních řetězců chtělo řádnou dávku odvahy. A to že díky energetické krizi postavil dvě solární elektrárny a peče za pomocí slunce, je jen třešnička na dortu. Budu moc rád, pokud se panu Michalíkovi podaří živnost v budoucnu předat synům, tak jak si přeje a ti budou dále podnikání rozvíjet," říká k celorepublikovému vítězi ředitel segmentu pro živnostníky a malé podniky Marek Dvořák z MONETA Money Bank.

Druhé místo obsadil Petr Špaček, jehož oborem je včelařství, konkrétně chov včel a získávání včelích produktů. V první řadě však udržovat silná a zdravá včelstva způsoby, které jsou co nejvíce blízké přirozenému životu včel. Sekundárně se snaží o osvětu oboru včelařství a každoročně se stará o výsadbu stromů a medonosných rostlin v okolí svých včelnic. "Mé začátky včelaření a následně všech aktivit okolo včel začínají někdy okolo roku 2010, kdy jsem se začal zajímat o koníčka mého dědy, včelaření, a zajímat se o to, jaká je cesta ke sklenici medu, kterou jsme pravidelně mívali na stole," říká Petr Špaček. Od malička se dědovi motal ve včelíně pod nohama. Ten ho postupem času začal začleňovat pomocí snadných úkonů do prací během včelařského roku. Dnes se s ním stará o 160 včelstev. Zájem o včelí produkty je rok od roku větší, což pozoruje na počtu prodaných produktů, ale i zájmu lidí se obecně bavit o včelařství a produktech, výhodách i pozitivních vlivech na lidské tělo.

Bronz v kategorii živnostníků bere Petra Šolcová. "Jsem online lektorka angličtiny s úsměvem a pomáhám dospělým začít rozumět, myslet a mluvit anglicky s lehkostí, bez stresu a přehnaného úsilí, aby překonali jazykovou bariéru v angličtině jednou provždy a mohli si splnit své životní sny," říká Petra Šolcová. Učí převážně prostřednictvím hybridních online kurzů, což je kombinace videokurzu a její přímé podpory. Vytváří vlastní výukové materiály a přináší do výuky nové trendy ze zahraničí. Klienti se mohou vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv. V nedávné době založila vzdělávací online platformu Englishka.cz a vede největší anglický online klub v České republice, ve kterém se angličtině věnují tisíce lidí, komunikují spolu, učí se a navzájem se podporují. K dispozici mají stovky praktických videolekcí s angličtinou, audionahrávek, sad slovíček do chytrých aplikací a dalšího vzdělávacího obsahu. Klienti chválí velkou škálu možností učení, to, že mají v učení angličtiny volnost a svobodu, oceňují stálý přísun motivace, velkou podporu a celkovou péči.

Vítězem mezi firmami je CRYTUR!

Vítězná společnost CRYTUR je předním světovým výrobcem syntetických krystalů. Dodává ucelená technická řešení pro vyspělé průmyslové a vědecké aplikace s vysokou mírou spolupráce ve výzkumu a vývoji. Mezi ucelená řešení patří detekční jednotky pro elektronovou mikroskopii, pevnolátkové lasery, intenzivní světelné zdroje, rentgenové zobrazovací systémy s vysokým rozlišením nebo například extrémně odolná ochranná pouzdra průmyslových termočlánků. Historie technického kamenářství a potažmo pěstování syntetických krystalů pro technické využití sahá v Turnově až do roku 1943, kdy zde byl založen Výzkumný ústav pro drahokamy, na jehož tradici firma přímo navazuje. "Spektrum zákazníků obsluhujeme relativně široké, od výzkumných vědeckých institucí a univerzit, až po klíčové světové hráče v určitých průmyslových odvětvích, jako je například elektronová mikroskopie," uvedl jednatel společnosti Jindřich Houžvička. Firma zaměstnává bezmála 400 zaměstnanců a založila novou pobočku v USA.

Syntetický krystal je možné si představit obdobně jako drahý kámen. Akorát drahý kámen, který se používá ve šperkařství, je levnější, protože nemá takové vlastnosti, není tak perfektně opakovatelný. "Naše výrobky mají zhruba osmdesátiprocentní přidanou hodnotu. Je v tom um, šikovnost a chytrost našich lidí," chlubí se právem jednatel vítězné firmy. Ve většině mikroskopů na světě, které slouží ke kontrole polovodičů a výrobě polovodičů, jsou její detektory. Využívají se ve výzkumu částicové fyziky nebo v celé řadě aplikací při hledání ropy. Krystal sám o sobě je jen 10 % výrobku, finální produkt obsahuje řadu přidaných technologií. Firma od roku 1998 rok co rok roste obratově o 16 až 18 %.

"Kvalita letošních přihlášek byla opravdu mimořádná a rád bych k ní poblahopřál všem finalistům. Nominované firmy totiž neprezentovaly jen svůj mnohdy dramatický podnikatelský příběh, ale demonstrují obdivuhodný mix využití moderních technologií, důraz na aplikovaný výzkum nebo projekty v oblasti udržitelnosti. Kromě toho vítězná společnost CRYTUR reprezentuje ještě další unikátní hodnoty, které jí pomáhají excelovat. Tradici a um české výroby, vysokou přidanou hodnotu produkce, důraz na inovace a mezinárodně úspěšné ambice," říká Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika.

Celorepublikové stříbro mezi firmami získala společnost Vasky trade, která se svým působením na trhu snaží o zachování obuvnického řemesla nejen ve Zlíně, ale v celé České republice a na Slovensku. Na počátku společnost prodávala jen stovky párů ročně, dnes vyrábí nad 200 000 párů za rok. Začínala jako online obchod, dnes má již sedm kamenných prodejen, z toho tři otevřela v letošním roce. Na začátku letošního roku se firma dozvěděla o potížích legendární obuvnické značky Botas. Ihned zkontaktovala majitele, aby podala pomocnou ruku. Nakonec značku odkoupila a nyní má velké plány. "Našimi zákazníky jsou mladí lidé, lidé středního věku i senioři. Nejpočetnější skupinu jsou však ženy středního věku, které si potrpí na kvalitní koženou botu a nevadí jim si za ni připlatit," říká ředitel společnosti Tomáš Karlík. Základem je rozhodně kvalitní a poctivé zpracování produktu.

Bronz si odváží společnost MEGA zabývající se membránovými procesy, povrchovými úpravami, ekologickými službami a úpravou vody. Elektromembránová separace založená na vlastních membránách přináší firmám profit díky zpětnému získávání cenných složek a menšímu množství vzniklého odpadu. V oboru průmyslových povrchových úprav dodává zákazníkům v České republice a na Slovensku materiály, technologie a služby založené na kataforéze, tedy lakování ponorem, a dalších moderních technologiích. V segmentu ekologických služeb využívá jednak hlubokých znalostí hydrogeologie a také vlastní patentované metody pokročilých sanací. Navrhuje a realizuje také kompletní technologie na klíč pro úpravu pitné vody i pro úpravu průmyslových a odpadních vod. "Příběh společnosti se začal psát hluboko v Československu, když jsem zkoumal v rámci uranového průmyslu čištění vody kontaminované chemickou těžbou. Unikátní membrána, která byla vyvinuta v roce 1985, se ukázala jako klíčová pro separaci roztoků v mnoha průmyslových odvětvích," říká majitel společnosti Luboš Novák. Portfolio zákazníků je velmi široké, od velkých průmyslových závodů přes malé potravinářské podniky až po municipality, a to jak v tuzemsku, tak v zahraniční.

Celorepublikové finále podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin:

Hlavní kategorie PwC Firma roku 2023

CRYTUR, spol. s r.o. - vývoj a výroba opto-elektronických řešení pro vědecké použití (Turnov) Vasky trade s.r.o. - výrobce kvalitní kožené obuvi (Lhota) MEGA a.s. - vývoj a výroba membrán (Praha 9)

Hlavní kategorie MONETA Živnostník roku 2023

Ladislav Michalík - výroba bezlepkových potravin (Ostrava) Petr Špaček - přirozený chov včel a získávání včelích produktů (Cidlina) Petra Šolcová - on-line lektorka angličtiny (Chvalkovice)

Doprovodné kategorie podnikatelských soutěží

Cena České televize Podnikatelské stříbro 2023

Thun 1794 a.s. - výroba porcelánu (Nová Role)

Cena ÚJV Inovátor roku 2023

Virtual Lab, s.r.o. - vývoj aplikací ve virtuální a rozšířené realitě (České Budějovice)

Cena PwC Nejlepší rodinná firma roku 2023

ZLKL, s.r.o. - strojírenská výroba, obrábění a tváření kovů (Loštice)

Cena MONETA Živnostník roku Srdcař 2023

Luboš Blaha - zpracování, dovoz, prodej minerálů a drahých kovů, galerie minerálů (Dvůr Králové nad Labem)