Unikátní charakter Východního Tyrolska nabízí nevšední zimní dovolenou

Miroslava Kohoutová

Východní Tyrolsko je místo jako stvořené pro nezapomenutelnou zimní dovolenou. Zatímco jiné rakouské regiony sázejí na stále větší a rychlejší sjezdovky, Východní Tyrolsko láká zejména na prostor.

Aktuálně o koronavirové krizi v Rakousku Od Štědrého dne je v Rakousku možné provozovat venkovní zimní sporty včetně lyžování či bruslení. Od poloviny prosince do 10. ledna se nicméně každý, kdo přijede do Rakouska z rizikových oblastí, bude muset uchýlit do desetidenní karantény. Po pěti dnech bude možné karanténu opustit, pokud dotyčný bude mít negativní test na koronavirus. Hotely a restaurace zůstávají do 7. ledna zavřené. Pro aktuální informace sledujte stránky www.austria.info.

Je to místo se speciální atmosférou, kde největší devízou je lyžování mimo davy a obří skiareály, a to za účasti 266 třítisícovek, včetně vrcholu Grossglockner. Přitom je tu k dispozici vše - jednoduché svahy pro začátečníky, specializované rodinné areály, funparky, náročné sjezdovky Světového poháru a sjezdy s prašanem.

Nadprůměrně prostorné sjezdovky jsou milovníkům zimních sportů k dispozici hned v sedmi lyžařských střediscích. Nejznámějším a největším je Grossglockner Resort Kals-Matrei u největší hory Rakouska. Na rodinnou dovolenou se zaměřují Skizentrum Hochpustertal a lyžařský areál Zettersfeld v Lienzu.

Meteorologický fenomén přináší nejlepší sníh

Vyrazit za legendárním sněhem "champagne powder", o kterém sní každý milovník lyžování, je možné do areálu Skizentrum St. Jakob v údolí Defereggental na jižní straně Alp. Tomu se přezdívá sněhová díra, z toho důvodu, že je zasypané sněhem, kvůli kterému by se jinak freerideři museli vydat do Rocky Mountains. Speciální meteorologický fenomén poskytuje tuto unikátnost i zde.

Tím ale výjimečnost regionu nekončí, je jí i skvělé počasí, které s více než dvěma tisíci hodinami měsíčního svitu vynáší Východní Tyrolsko na první příčku v soutěži o nejslunečnější region Rakouska.

Kdo bude mít slunečních paprsků dost, ale o to víc si bude chtít užít romantiky, může podniknout nezapomenutelnou túru s průvodcem při západu slunce v oblasti Zettersfeld v Národním parku Vysoké Taury. Dozví se při ní, jaké stopy zvířat jsou viditelné ve sněhu a jak hvězdy pomáhají navigovat. Nejintenzivnější je tento zážitek za úplňku.

Skipas pro všech sedm skiareálů

Lyžařská oblast Východního Tyrolska s krásnými sceneriemi nabízí sedm skiareálů, 150 kilometrů sjezdovek, 400 kilometrů běžeckých stop, 120 kilometrů upravených turistických tras, ale také 53 lanovek a 15 lyžařských škol, které jsou určeny pro všechny lyžařské začátečníky.

Ve Východním Tyrolsku platí speciální dětský tarif až do 18 let, děti do pěti let lyžují v doprovodu rodičů dokonce zdarma.

Ušetřené peníze otevírají prostor k dalším zážitkům. Například k romantické projížďce na koni podél řeky Isel nebo k ochutnávce gastronomických specialit. Rozmazlování v horských chatách u tyrolské kuchyně může začít například pirožky Osttiroler Schlipfkrapfen, legendárními grilovanými žebry Thurntaler Rast, císařským trhancem či borovicovým likérem. Objevit zcela novou disciplínu, terasové lyžování, mohou u města Lienz ti, kterým nejde jen o počet kilometrů na sjezdovce, ale i o dobré jídlo. Na ně čekají regionální speciality a úžasná panoramata Dolomit.