Studium MBA jako jedna z cest vzdělávání

Studium MBA programů stále získává na popularitě. Není tomu tak bezdůvodně – lidé zastávající nejen manažerské pozice je stále častěji považují za přirozený krok v rozvoji kariéry. Jejich absolvováním dochází k získání profesního titulu a průřezových manažerských dovedností a znalostí, které jsou dnes zaměstnavateli vysoce ceněné. Co je studium MBA a jaké jsou výhody jeho absolvování?

European School of Business & Management | Foto: Canva

Studium MBA (Master of Business Administration) je postgraduálním vzdělávacím programem, který vám otevře možnost prohloubit vaše stávající znalosti a získat komplexní perspektivu v oblasti managementu a řízení. Programy jsou prakticky zaměřené a vhodné pro střední a vyšší management, podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou rovněž ideální pro ty, kteří chtějí rozšířit své stávající znalosti a dovednosti v praktické oblasti podnikání. European School of Business & Management SE kombinuje online studium s interaktivními workshopy. Výukové metody jsou postaveny na Oxfordském modelu, který vychází z britského vysokoškolského systému. Tento model podporuje samostatné myšlení studentů, jejich schopnost vyhledávat informace a logicky argumentovat, přičemž klade důraz na praktické dovednosti před teoretickými znalostmi.

Pro koho je studium MBA vhodné?

Studium je ideální pro všechny, kteří se rozhodli pro tento typ vzdělání a chtějí získat lepší přístup k odborným manažerským znalostem a rozšířit svou síť profesních kontaktů. Studium je tedy vhodné pro zaměstnance, ale i manažery firem a podnikatele.

Podmínky přijetí

Pro přijetí ke studium MBA je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářském stupni, nebo ukončené profesní vzdělání v programu BBA nebo BSc. Alternativně můžete být přijati na základě manažerské, řídící nebo vedoucí praxe spolu s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou.

Jaké jsou výhody studia MBA?

Získáním titulu MBA se vám naskytnou nové možnosti a výhody, o kterých byste třeba ani nevěděli. Pokud zvolíte European School of Business & Management SE, můžete studovat v českém i anglickém jazyce. Možnost studovat je dostupná jak online, tak prezenčně. Můžete si vybrat z 24 specializací a z 8 anglických MBA specializací. Sestavením vlastního studijního programu vám umožní zaměřit se na to, co vás zajímá, a naopak vyřadíte pro vás nevhodné oblasti.

Absolventi MBA mají určité výhody oproti těm, kteří mají pouze vysokoškolské vzdělání. Kromě dodatečných, rozsáhlých manažerských znalostí, které získali během studia, se mohou pochlubit i nejrůznějšími dovednostmi, především poté využívání moderních technik a manažerských nástrojů. Prestiž spojená se získáním titulu MBA je další výhodou, která absolventa tohoto programu odlišuje na trhu práce.

Studium na ESBM vám zabere pouze 1 rok a přihlásit se můžete kdykoliv. Studium MBA uznává mnoho majitelů firem po celém světě a jeho absolventi se rychleji posunou na poli kariérního růstu, zejména na vyšší manažerské pozice. Tak nečekejte a podejte si přihlášku!