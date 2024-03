Studenti vytvořili v Mapy.cz interaktivní hru připomínající život Bedřicha Smetany

Seznam.cz

Zábavnou formou se hráči dozví zajímavosti o místech, kde působil český hudební skladatel.

Oblíbená česká aplikace Mapy.cz připravila ve spolupráci se studenty z 1. IT Gymnázia v Praze-Satalicích novou hru o životě a díle Bedřicha Smetany, od jehož narození uplynulo nedávno přesně 200 let. "Studenti měli přístup do speciální verze administračního rozhraní, kde mohli upravovat výhradně data spojená s hrou. Vytvořili body zájmu, které pak spojili dohromady, aby představovaly logický celek a reagovaly na postup hráče," prozrazuje Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz.

https://frame.mapy.cz/s/pocupapere

Hra se odehrává přímo v prostředí Mapy.cz a zahrát si ji bude možné do 12. května 2024. V průběhu hry mají hráči možnost poznat důležitá místa v životě Bedřicha Smetany. Začíná se v jeho rodném městě Litomyšli. Odtud pak hráč společně s postavou mladíka Ládi doprovází slavného skladatele po místech, která byla pro jeho život významná. Pomocí indicií v doprovodném textu uživatel v mapě Česka hledá další body zájmu.

"Naším cílem bylo ukázat studentům reálný projekt se vším všudy. Uspořádali jsme půldenní hackathon, kterého se zúčastnilo celkem šest studentských týmů z různých tříd. Studenti dostali k dispozici vánoční hru z předešlých let. Výstupem mělo být pětiminutové video, ve kterém představí svoji myšlenku a ukážou zpracovanou hrubou kostru příběhu. Videa jsme nakonec poslali do Mapy.cz, a tak začala spolupráce s vítězným týmem," říká Markéta Fibigerová, ředitelka 1. IT Gymnázia.

Marketingové vizuály pro propagaci hry si mladí nadšenci připravili sami

Připravit hru nebyl jediný úkol, který museli mladí vývojáři zdolat. Postarali se také o vizuální část a napsali veškeré doprovodné texty. "Autorskou ilustraci i animace pro sociální sítě dodali samotní studenti. V Seznamu jsme jim poskytli konzultace, sepsali brief a poradili, jak mají postupovat. Jsem nadšená, že si poradili i s úkolem mimo záběr svého IT oboru. A zrovna vážná hudba není úplně jednoduché téma," říká Pavla Bartošíková, brand manažerka Mapy.cz.