Středočeský kraj opravil skoro polovinu silnic

Judita Čapková

Před pěti lety provedl kraj pomocí speciální techniky měření kvality silnic druhé třídy. V havarijním stavu se tenkrát nacházelo skoro 800 km vozovky, dnes je to zhruba 470 km. V současnosti má Středočeský kraj v projektové přípravě 257 dopravních staveb v hodnotě několika miliard korun.

Akce jsou v různé fázi rozpracovanosti - v projektové přípravě se nachází několik desítek obchvatů a přeložek kolem měst a obcí. Jejich předpokládaná souhrnná hodnota dosahuje 8,5 mld. korun a na většině z nich probíhá úzká spolupráce s dotčenou místní samosprávou.

Spolupráce s ČVUT

Na zlepšení dopravní infrastruktury na svém území pravidelně spolupracuje Středočeský kraj s odborníky z akademické půdy. Znalci z ČVUT zpracovali posouzení bezpečnosti silničního provozu v místě železničních přejezdů a navrhli vhodnou nápravu. Otázka bezpečnosti na železnici je v dnešní době víc než aktuální, povolat experty je tedy zcela na místě.

Vlakem do práce i na výlet

Ve Středočeském kraji je 52 železničních tratí, na řadě z nich proběhla modernizace včetně výstavby tratí nových. Dokončena byla například modernizace trati v úseku Praha-Běchovice - Úvaly (I. koridor) a Votice-Benešov (IV. koridor), významné zlepšení přinesla také optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice. Dlouho diskutovaným tématem je vedení vysokorychlostních tratí na území kraje, které je podobně citlivé jako výstavba chybějícího úseku dálnice D3.

Stav silnic

Pasportizace silnic neboli zjišťování stavu vozovky se běžně provádí speciálním vozidlem. To hodnotí situaci známkami stejně jako ve škole od jedničky do pětky. Ve výborném stavu měl kraj před pěti lety necelých 300 km silnic, dnes je to okolo 550 km. V dobrém stavu bylo 430 km silnic, zatímco letos si takové hodnocení zaslouží přes 650 km. V průměru si kraj zlepšil stav silnic druhé třídy ze známky 3,4 na 2,7. Zlepšení je citelné, přesto je stále na čem pracovat.

Řidiči to ocení například díky letos otevřenému obchvatu Králova Dvora, přeložce u Brandýsa nad Labem u obce Zápy nebo rekonstrukci silnic v úseku Nové Strašecí - Mšec, v Kladně či u Zdislavic. Nový most vyrostl mezi Řitkou a Čísovicemi.

Cesta po vodě

Především v létě vládne čilý dopravní ruch i na vodních cestách. Ve spolupráci s Ředitelstvím vodních cest se připravuje 16 nových veřejných přístavišť na Labi a Vltavě. Mezi významné stavební akce patří zabezpečení podjezdných výšek v plavebním kanálu Vraňany-Hořín a úprava historické plavební komory v Hoříně.

Pro cyklisty

Ve Středočeském kraji rostou také nové cyklostezky, příkladem je úsek mezinárodní Labské stezky u Mělníka a mezi obcemi Kostelec nad Labem a Tuhaň. Pracuje se také na propojovacích bodech mezi Středočeským krajem a Prahou, což je dobrá zpráva hlavně pro ty, kteří pro cestu do práce preferují ekologický vlastní pohon před komfortem automobilu.

Záměry v hodnotě čtyř miliard korun

Kraj má dnes v zásobě investiční akce do dopravní infrastruktury v hodnotě čtyř miliard korun. Zahrnují projekty před realizací, v realizaci i plánované souvislé opravy. Další jsou v projektové přípravě tak, aby kraj dokázal co nejlépe čerpat z dostupných dotací, ať už jde o Integrovaný regionální operační program, Integrované územní investice, Státní fond dopravní infrastruktury nebo Operační program Životní prostředí.