Spolupráce s interiérovým designérem se vyplatí!

Bydlení je velké téma. Domov si obvykle utváříme tak, abychom se v něm cítili dobře. Ale s časem se může změnit osobní situace, kdy už současné bydlení nevyhovuje anebo se vám prostě už nelíbí. Pak je čas na změnu - dát interiéru nový kabát. A třeba si k tomu přizvat interiérového designéra.

Samozřejmě, pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají slušnou prostorovou představivost, baví je trávit hodiny na internetu a běhat po obchodech, služby interiérového designéra asi potřebovat nebudete.

Ale co vy ostatní? Kteří si kupujete nový byt, rádi byste zrekonstruovali ten stávající či dokonce chcete stavět? A nemáte vůbec představu, jak to "uchopit", co k čemu ladí, nebo jen nemáte čas? Právě pro vás je oslovení interiérového designéra správná volba. Ušetříte si spoustu času, starostí a nervů. A v neposlední řadě i peněz.

Nadčasový i praktický design

Zařizování nového interiéru je třeba si pořádně rozmyslet. I tento obor se vyvíjí a jsou zde patrné stále nové trendy. Jenže interiér neměníte každý rok. To, co je módní dnes, za pár let už být nemusí. Pak se může stát, že nakoupíte vybavení, které "se teď nosí" nebo se vám zdá pěkné či levné. Ve finále se pak ale do interiéru nemusí vůbec hodit nebo se tam prostě nevejde. Také ne vždy platí, že co je hezké, je i praktické.

Nakonec oslovíte interiérového designéra, aby to dal do pořádku. No, možná je jednodušší to udělat rovnou. I přes jeho odměnu vás to ve výsledku vyjde levněji. Pořídíte si hned to, co vám vydrží a bude vás dlouho bavit. A o to tu přece jde především.

Design interiéru je krásná práce

Interiérový designér ví, co dělá. Je to jeho práce. Poradí vám, jak s prostorem kouzlit, aby byl co nejefektivněji využit, aby vše k sobě ladilo a interiér odpovídal vaší představě, a to i po finanční stránce. V neposlední řadě má mnoho prověřených kontaktů na stavební firmy, malíře, tapetáře apod., což vám též mnohé usnadní. A hlavně, baví ho to!

Naštěstí, lidé už se neostýchají oslovit interiérového designéra tak jako dřív. A je to určitě dobře, protože je pořád mnoho domácností zařízených v dobách dávno minulých, které by si zasloužily nový kabát. A s jeho pomocí to může být radost i zábava.

Oslovte odborníka

Takže, pokud nepatříte mezi ty výše zmiňované šťastlivce, neváhejte se obrátit na interiérového designéra a požádejte ho o spolupráci. Studií je už víc než dost, stačí si jen vybrat. A v dnešní době moderních technologií je běžné, že dostanete i návrh ve 3D, takže budete mít reálnou představu, jak nový interiér bude vypadat. A to je určitě velká výhoda!

V Plzni a okolí můžete kontaktovat třeba interiérové studio MICHAELA|HOME|DESIGN. Více informací najdete na www.michaelahomedesign.cz.