Soutěž - Vyhrajte MTB přilbu ABUS

Stále narůstající obliba Offroad a MTB ježdění si s sebou nese neutuchající inovace jak mezi biky, tak v případě adekvátního vybavení. Nejde zde jen o praktičnost, funkčnost a samozřejmě maximální bezpečnost jezdce, ale v posledních letech je vyvíjen tlak na styl a provedení jednotlivých prvků.

ABUS je společností s dlouholetou tradicí v oblasti zabezpečení. Její široká základna umožňuje vytvářet podmínky pro vývoj a inovace v cyklistickém segmentu. Právě pro své možnosti se již řádku let objevují na trhu přilby, které nejenže splňují standardy pro ochranu bikerů, ale přichází s mnoha novinkami, jež jsou precizně testovány v laboratořích a nakonec v samotném terénu.

Jednou z těchto novinek, kterou si ABUS nechal patentovat je prvek ActiCage. Jde o konstrukční výztuž zabudovanou do EPS. Je to v podstatě kostra vložená do skořepiny, kde s tímto prvkem mohou být ventilační otvory v přilbě extrémně velké pro dokonalý komfort odvětrání, aniž by byla ohrožena strukturální odolnost přilby a vaše bezpečnost.

Na bocích helmy je použita EPS pěna s nízkou hustotou pro lepší pohlcení nárazů, protože toto místo je nejčastějším místem nárazu při pádu. Zároveň je chráněn dolní okraj přileb, kde je použita přídavná ochrana proti poškození.

V neposlední řadě je tu systém, který nelze opomenout. ABUS se zaměřil na problém lidí s dlouhými vlasy řešící výběr přilby pro novou sezónu. PonyTail (ZOOM Ace) myslí i ně a nabízí nespornou výhodu, kdy lze vlasy prostrčit mezi skeletem přilby a utahovacím zoom kolečkem. Tento systém ocení hlavně ženy a dívky, kdy obtěžující tlak pod přilbou a bolesti hlavy po dlouhé jízdě se stanou minulostí.

Dále ABUS u svých off road přileb, ale nejen u nich, používá systém MIPS (Multi-directional Impact Protection System), který snižuje riziko poranění hlavy při pádu. Tato vnitřní skořepinka se při zastavení přilby po nárazu na zem odtrhne a posune, což pohltí část energie nárazu. Tím se snižuje riziko pohmoždění mozku v důsledku jeho rotace uvnitř lebky. Systém MIPS se objevuje i u přileb v dětské kategorii.