Sluchátka Huawei FreeBuds 4i se po uvedení na trh stala jedničkou e-shopu Alza.cz

Co vznikne kombinací prvotřídního zvuku, dlouhé výdrže baterie a elegantního vzhledu ve spojení s atraktivní cenou? Jedině úspěch. Důkazem jsou nová sluchátka FreeBuds 4i od Huawei, která se krátce po uvedení na trh těší obrovskému zájmu. V internetovém e-shopu Alza.cz se FreeBuds 4i dokonce stala prodejní jedničkou mezi sluchátky!

"Lehké a co do velikosti ideální." "Potlačování okolních zvuků funguje skvěle." "Super zvuk. Při běhání navíc nevypadávají." To jsou jen některá namátkou vybraná hodnocení spokojených uživatelů sluchátek Huawei FreeBuds 4i, kteří se o své dojmy podělili na stránkách obchodu Alza.cz. Právě na nejoblíbenějším e-shopu se nová sluchátka od Huawei okamžitě vyšplhla na pozici nejprodávanějšího produktu v kategorii sluchátek.

Důvodů je celá řada. FreeBuds 4i vydrží hrát na jedno nabití nepřetržitě až 10 hodin, vynikají vysokou kvalitou zvuku a nabízejí aktivní potlačení okolního hluku (ANC) pro ničím nerušený poslech. Elegantním designem a třemi barevnými variantami (bílá, černá a červená) si najdou cestu ke vkusu každého uživatele, který kromě kvality dbá také na vzhled sluchátek.

Roli v úspěchu nových špuntů od Huawei hraje nepochybně také velice atraktivní cena. V běžném prodeji jsou FreeBuds 4i k dostání za 1 999 Kč, na Alza.cz jsou ale v časově omezené akci (od 6. 4. do 2. 5.) k dispozici už za 1 799 Kč!

"Oceňuju poměr cena-kvalita," potvrzuje ve svém hodnocení zákaznice Michaela z Brna. "Na jedno nabití vydrží hrát celý den. S telefonem se párují hned a spolehlivě," chválí i Tomáš z Prahy. Stejně pozitivní jsou také recenze v médiích, která oceňují všestrannou kvalitu sluchátek "za hubičku".

Přidáte se ke spokojeným uživatelům FreeBuds 4i také vy? Sluchátka HUAWEI FreeBuds 4i jsou k dostání od 6. 4. do 2. 5. za exkluzivní cenu 1 799 Kč na Alza.cz, v e-shopu HUAWEI STORE (huawei.cz), v HUAWEI EXPERIENCE STORE na Chodově a v obchodním centru Quadrio. Od 3. 5. budou FreeBuds 4i k dostání už za běžnou cenu 1 999 Kč u všech obvyklých distributorů.

Co si pustit do sluchátek?

Trh s aplikacemi Huawei AppGallery nabízí řadu populárních hudebních služeb, v jejichž archivu si vybere každý - Tidal, Deezer nebo SoundHound si zamilovali uživatelé po celém světě. A pokud zrovna nevíte, na co máte náladu, nechte se inspirovat rádiem! České aplikace Youradio, Evropa 2, Frekvence 1, Radio Kiss, Radio beat, Express FM nebo Classic Praha nabízí širokou škálu všech hudebních vkusů.