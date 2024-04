Seznam Zprávy představují nové podcasty Mediální cirkus a Nosiči ledu

Seznam.cz

Podcasty se zajímavými hosty ze světa médií a z ledové plochy

Mediální cirkus

V novém podcastu Seznam Zpráv bude moderátorka a novinářka Marie Bastlová se svými hosty probírat roli médií, fungování redakcí, ale i etiku. Všechny díly jsou dostupné na webu Seznam Zpráv či ve všech podcastových aplikacích.

V podcastu Mediální cirkus, který bude vycházet dvakrát do měsíce, si Marie Bastlová zve kolegy/ně a povídá si s nimi o roli a fungování médií a novinářů i o žurnalistice jako takové. Zajímat ji bude pohled do redakcí, za kulisy novinářské práce i to, jak se novináři potýkají s nejaktuálnějšími výzvami včetně například dezinformačních válek či umělé inteligence.

"Média mě baví a tohle bude skvělá příležitost ukázat, jak my novináři pracujeme. Moc se těším na debaty s kolegy o tom, co ještě je novinářská práce a co už bychom naopak dělat neměli. Zajímá mě, jak kolegové z jiných redakcí vnímají svou práci. Řeč bude i o tom, jak vznikají nejdiskutovanější kauzy, jaký tlak novináři musí ustát nebo kdy už novináři nehrají fér," říká moderátorka nového podcastu Marie Bastlová. Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík dodává: "Celý svět se mění a média s ním. A i o těchto proměnách bude náš podcast. Díky němu se čtenáři a posluchači seznámí s tím, jak dnes novináři o své práci přemýšlejí, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými médii a jakých chyb se novináři občas dopouštějí. Nejsme neomylní, ale rozhodně chceme být transparentní. Věřím, že stejně tak to vidí i všichni budoucí hosté Marie Bastlové a Mediálního cirkusu."

Nosiči ledu

Podcast o těch nejzajímavějších momentech české hokejové historie. Hokejový historik Tomáš Kučera je nejen popíše, ale zároveň vyzpovídá i jejich přímé účastníky.

Podcastová série Nosiči ledu mimo jiné připomene, že hokejové mistrovství světa pořádané na české půdě mělo vždy svou magickou sílu. Čechoslováci na domácích šampionátech téměř vždy brali medaile a podobná očekávání budou u hokejových fanoušků nepochybně panovat i letos.

V prvním díle si posluchači mohli poslechnout Jiřího Hrdinu, jenž si v hokejovém dresu sáhl nejen na zlatou medaili z mistrovství světa, ale i na legendární Stanley Cup, trofej vítězů kanadsko-americké NHL, nejslavnější hokejové ligy světa. Ve druhé epizodě byl zase hostem Dominik Hašek - rovněž dvojnásobný držitel Stanley Cupu, a navíc nositel řady individuálních ocenění pro nejlepšího brankáře NHL, mistrovství světa i olympiády.

Devítidílná podcastová série Nosiči ledu odkazuje svým názvem na populární fotbalový podcast Seznam Zpráv s názvem Nosiči vody a vychází každý čtvrtek jako jeho bonusová epizoda na webu Seznam , také na Podcasty.cz, Apple Podcasts, Spotify a v dalších podcastových aplikacích.