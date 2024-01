Šetří nejen rodiny, ale i firmy. Mohou tím zachránit miliony, říká expertka Deloitte

"Nesmyslným škrtáním lze firmu položit, chytrým šetřením zachránit,“ myslí si Maria Veit.

Šetření může mít podle expertky Deloitte, která už více než 10 let pomáhá firmám se strategickým nákupem a digitální transformací, mnoho podob. "Vždy nemusí jít jen o propouštění lidí a další rychlé, ale často tupé úspory. Škrtání pozic někdy může dávat smysl, ale v českých firmách dnes lidé často naopak chybí," říká a připomíná, že nezaměstnanost se v Česku drží dlouhodobě na jedné z nejnižších úrovní v rámci celé EU.

"Podnikům v růstu často brání nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Manažeři ale zapomínají na to, že kvalitní lidi už ve firmě mají. Nejlepším řešením tak nutně nemusí být časově i finančně náročné nabírání nováčků, ale automatizace práce těch, kteří permanentně odbavují rutinní činnosti. Takový člověk pak může být alokován na smysluplnější úkoly," je přesvědčena Maria Veit, která v českém Deloitte působí jako vedoucí oddělení digitálních zakázek a pomáhá firmám s implementací systému SAP Ariba, jenž jim poskytuje komplexní služby v řízení a správě nákupu.

Za konkrétní příklad uvádí automatizaci faktur. "V příchozích fakturách bývá často chyba. Pokud vám jich denně přistane na stole více než sto, tak musíte pokaždé napsat e-mail dodavatelům nebo jim zavolat. Někdy to nevyjde napoprvé, takže se celá situace opakuje. To je mrhání časem i prostředky a systémy, jako je například SAP Business Network, to umí díky automatizaci vyřešit za vás," říká Veit. V praxi to pak funguje tak, že dodavatel vyplňuje vše na webu, kde už předem vidí, co má faktura v dané zemi obsahovat, čímž lze předejít až 80 % problémů.





Její slova potvrzuje i jeden z klientů Deloitte - farmaceutická společnost Novartis. "Digitální transformace v naší společnosti přinesla zvýšenou agilitu v procesu nákupu a výrazně zlepšila uživatelskou zkušenost pro naše zaměstnance. Díky zavedení digitálních nástrojů SAP Ariba do nákupních procesů můžeme nejen snížit náklady, ale také umožnit našim kolegům soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou," říká Kateřina Nosek, tisková mluvčí Novartis.

Kde se naopak příliš šetřit nevyplácí jsou podle Veit právě nákupní systémy. V minulosti se už několikrát setkala s podniky, které si je nechaly vyvinout "na koleni", například od studenta. "Firmy by však měly mít na paměti, že tyto systémy schraňují strategické informace a další citlivé údaje klientů i samotné společnosti. Ty se pak mohou kvůli hackerskému útoku dostat do rukou útočníků, kteří za jejich navrácení požadují výkupné a vyhrožují uveřejněním. Taková škoda je pak běžně ve výši desítek milionů korun, což daleko převyšuje náklady na bezpečné, prověřené a kvalitní systémy," zdůrazňuje a přípomíná, že NÚKIB dlouhodobě upozorňuje na rekordní množství útoků, které často míří právě na české firmy. Podle praxe Maria Veit však zdaleka ne všechny nákupní týmy mají k dispozici kvalitní, bezpečné, efektivní a komplexní technologické nástroje a systémy, které umožňují násobně urychlit celou agendu a ušetřit velké prostředky.