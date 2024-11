S Netflixem na cestách: XGIMI MoGo 3 Pro

Kategorie malých přenosných projektorů byla donedávna otázkou kompromisu mezi výkonem, funkcemi a velikostí. Novinka od tradičního výrobce chytrých projektorů XGIMI však nabízí nejpokročilejší funkce úpravy obrazu, bezkonkurenční světelný výkon ve své kategorii, a to vše ve velikosti, která vám umožní vzít si projektor vždy s sebou.

XGIMI to s přenosnými projektory umí

Přenositelnost má ostatně MoGo 3 Pro v genech. Název projektoru odkazuje na cestování s filmy (Movies On-the-Go). Současná novinka nabízí v malém těle osvědčenou technologii DLP, která s LED zdrojem světla poskytuje bohaté barvy a čistý obraz. Kruhová základna projektoru pak ukrývá dvojici 5W reproduktorů Harman Kardon s 360° záběrem.

0:03 Video: komerční článek

Automatické nastavení obrazu

MoGo 3 Pro je lehký LED projektor který díky polohovatelné základně umožňuje promítat na strop stejně jako na stěny. Vestavěný ToF snímač mapující prostor projekční plochy dovoluje projektoru lépe využívat systém automatických úprav obrazu. Sem kromě kontinuálního automatického ostření patří korekce lichoběžníkového zkreslení při promítání z boku místnosti, od stropu nebo podlahy, dále rozpoznávání plátna, vyhýbání se překážkám na promítací ploše a inteligentní ochrana očí.

Google TV s Netflixem

Co by to bylo za přenosný projektor, kdybyste se museli starat o zdroj obsahu. MoGo 3 Pro běží na operačním systému Google TV, což vám zajistí přístup k více než 10 000 aplikacím a více než 800 bezplatným kanálům. Filmy, pořady, živé vysílání a další - stačí se ponořit a užívat si. Součástí výbavy je také oficiální aplikace Netflix. Sledujte nejžhavější seriálové novinky a filmové hity přímo z projektoru. Teptrve na velkém plátně vaše oblíbené seriály vyniknou!

Světelný výkon pro kvalitní projekci

Obvyklým slabým místem přenosných projektorů bývá nízký jas. To se netýká MoGo 3 Pro, který se svítivostí 450 ISO lumenů výrazně překonává světelný výkon ostatních přenosných projektorů na trhu.

Napájení z powerbanky pro pohodlnější cestování

Při promítání filmů na cestách oceníte napájení prostřednictvím USB-C konektoru podporujícím 65W powerbanky. Ostatně XGIMI nabízí MoGo 3 Pro také ve variantě s tyčovým podlahovým stojanem, v jehož útrobách se skrývá vysokokapacitní lithiová baterie poskytující dostatek energie pro sledování celovečerního filmu.

Více zábavy s kreativním optickým filtrem

MoGo 3 Pro nabízí více, než jen kvalitní projekci filmů, seriálů a dalšího obsahu. Pokud potřebujete vytvořit speciální atmosféru například pro domácí párty a nebo naopak pro chvíle večerního odpočinku, oceníte možnost výrazně zvětšit promítaný obraz pomocí kreativního optického filtru. Promítání působivých efektů na celý strop nebo většinu místnosti vám pomůže vytvořit jedinečnou atmosféru.

Více o projektoru MoGo 3 Pro se dozvíte na zde.

Doporučená prodejní cena: 13 490,- Kč (15 490,- ve verzi s podlahovým stojanem)

Oficiální video - https://youtu.be/nxZJHO9uqE4?si=aDvAJ0sfoy4nXU6H