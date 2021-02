Řecký ostrov Kos

Kos leží v Egejském moři a je to třetí největší ostrov souostroví Dodekanos. Narodil se zde otec moderní medicíny Hippokrates a každý rok se tu na jeho počest koná festival.

Pokud toužíte po krásné dovolené a tradičním Řecku, vydejte se právě sem, protože Kos nabízí vše od krásného moře, zajímavých míst přes dobré jídlo až po aktivní noční život.

Jedna z prvních věcí, která sem většinu lidí láká, jsou krásné pláže, které se táhnou skoro podél celého ostrova, při otevřeném moři i v malebných zátokách, a většinou je pokrývá krásně čistý příjemný písek. Mnoho z nich je pro váš komfort vybaveno lehátky a slunečníky. Oblíbených pláží je celá řada: Paradise, Lambia, Thermes, Camel beach, Tigaki, Psalidi, Kamari, Katerina nebo Agios Stefanos, odkud je krásný výhled na ostrov Kastri s bílo modrým kostelíkem. Na ostrově Kos je zakázáno potápění s kyslíkovou bombou, kvůli ochraně archeologických lokalit. Šnorchlovat a objevovat zbytky dávných osídlení však můžete dle libosti. A pokud přesto toužíte po ponoření do větších hlubin, vydejte se lodí do vod ostrova Kalymnos. Pro vodní sporty je ideální zátoka Kefalos bay. Velice vyhledávaná bývá také návštěva mořských termálních pramenů - jedním z takových míst je Agios Fokas. Kos je pro svoji polohu dobrým výchozím bodem pro lodní výlety. Za návštěvu tak určitě stojí třeba ostrov Nisyros, který je vyhaslou sopkou, do jejíhož nitra se můžete podívat.

Většina ostrova je nížinatá až na jeden horský masiv s názvem Dikeos táhnoucí se středem ostrova od západu k východu a skrývající řecké vesničky. Kos je skvělý na procházky ať už po plážích, vinících nebo olivovými háji. Velice oblíbená jsou zde pro výlety kola nebo koně. Ostrov má velice dobře značenou síť cyklostezek. Navštívit můžete jeskyni Aspri Petra, která bývala místem uctívání bohů, solné jezero Alykés rozprostírající se na planině nedaleko letoviska Tigaki nebo třeba paví háj (Plaka Forest) nedaleko městečka Antimachia.

Pokud už se nacházíte v blízkosti výše zmíněného městečka, můžete se vydat objevovat památky a historii Kosu. Antimachia jich nabízí hned několik - 250 let starý větrný mlýn nebo Antimachijský tradiční dům pocházející z 10. století. Kousek od města najdete impozantní benátskou pevnost Antimachia s mohutnými hradbami, která byla postavena Johanity.

Dalšími zajímavými památkami, kterých je Kos plný, jsou klášter sv. Jana (Agios Ioannis), který obklopuje krásná příroda nebo antická nemocnice Asklepion, kde údajně působil samotný Hippokrates. Navštěvovaný a oblíbený je i Hippokratův platan. Většina památek se nachází v hlavním městě Kos a jeho blízkém okolí. Z dalších lze zmínit třeba antickou agoru (tržiště), římský Odeon, Defterdarovu a Hassanovu mešitu či Archeologické muzeum, kde naleznete bronzovou sochu Hippokrata. Na ostrově toho však naleznete mnohem více, a protože ostrov není zas až tak rozsáhlý, můžete ho během své dovolené prozkoumat skrznaskrz a objevit mnoho zajímavých a krásných míst.

Před, během i po svých výletech můžete zavítat do některé z řeckých taveren. Nejznámější z řecké kuchyně je asi řecký salát a jogurt. Mezi další tradiční pokrmy patří musaka, tzatziki, souvlaki. Udělají vám zde ryby a mořské plody na různé způsoby a za ochutnání stojí nepochybně i místní sýr. Z nápojů vám pak asi nejčastěji nabídkou čerstvou pomerančovou šťávu, nebo můžete okusit místní tradiční kaneládu - nealkoholický skořicový nápoj. Kos je známý i pro svůj tymiánový med. Velice oblíbené jsou taverny v letovisku Mastichari, na předměstí Lambi, ale i v hlavním městě Kos. Turisté také rádi navštěvují kouzelnou vesnici Zia a v ní tavernu Smaragdi s vyhlídkovou terasou.

Na Kos lze vyrazit kdykoliv během roku, nejvhodnější termín záleží čistě na tom, co od své dovolené očekáváte. Jinými slovy, jestli se spíše chcete vyhřívat na sluníčku a koupat v moři, nebo podnikat výlety na kole po zajímavých místech ostrova.