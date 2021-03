První v ČR a teprve čtvrtý na světě. Co na něj říkáte?

Je teprve čtvrtý svého druhu na světě a v Česku je dokonce úplně první. V české rodinné firmě byl nainstalován plně automatický systém Miniload se zakladačem Jungheinrich STC2B1A s výškou 5,7 metru a délkou 25 metrů.

Rodinná společnost, která je partnerem pro podnikatele, kteří chtějí uspět v oboru zpracování masa a gastronomie, se rozhodla pro instalaci plně automatického systému do jednoho z jejich skladů. Ještě donedávna přitom pro svůj business využívali policové regály rozmístěné v různých částech areálu. V roce 2018 se ale rozhodli udělat obrovský krok vpřed a nechat si nainstalovat plně automatický sklad.

Instalace od A do Z

Proměna skladu se brzy stala rozsáhlou operací. Proces instalace systému podléhal velmi detailnímu harmonogramu a zapojili se do něj pracovníci pěti různých národností. A ačkoli to u takto náročného projektu není vůbec snadné, vše šlo podle plánu.

Nejnáročnější fází není samotná instalace, jak by se mohlo zdát, ale přechodný stav, při kterém bylo zboží vyskladněno v přepravkách, které ležely úplně všude. Jakmile bylo zboží správně naskladněno, nezbývalo než se s novým systémem naučit efektivně pracovat. Dnes už je zakladač, který si rychle vysloužil přezdívku Emil, plnohodnotnou součástí provozu a jeho zaměstnanci s ním dokážou ze 4 vychystávacích míst obsluhovat celý sklad, ve kterém se nachází 2.500 přepravek s více než 10.000 druhy zboží.

Kompletní řešení, se kterým vybočíte z davu

Největší výhodou realizovaného řešení je maximálně efektivní využití kapacity skladu. Toho bylo možné dosáhnout jak díky automatickému řešení regálového systému, tak díky velmi flexibilní spolupráci společnosti Jungheinrich. Regálový systém je přizpůsoben sedlové střeše budovy, díky čemuž se podařilo využít i obtížněji dostupné prostory.

K tomu také pomohlo i nejnižší možné vyložení, které zajišťuje inovativní koncept kolejnic a pohonný systém Omega. Součástí realizace je i válečková dráha integrovaná do regálu, double-deep skladování, přesné určení pozice či in a out dopravníky. Na videu přímo z provozu v Hrdlořezech můžete vidět nejmodernější intralogistický systém skladování, který udává aktuální skladovací trendy.

Chcete jít s dobou? Obraťte se na dlouhodobou jedničku na trhu, společnost Jungheinrich. Najdete u nich kompletní vybavení od paletového vozíku po komplexní plně automatické systémy, a to včetně vlastního softwaru a servisu. Navíc vám díky rozsáhlé servisní sítí poskytne prvotřídní služby téměř kdekoliv. Omrkněte nabídku vysokozdvižných vozíků, paletových regálů nebo automatických systémů a rozšiřte možnosti svého skladování.