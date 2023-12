Produkce léků z krevní plazmy je velmi složitá

Krevní plazma je klíčem k výrobě léků pro pacienty s mnoha závažnými a vzácnými onemocněními.

V České republice se léčivými přípravky z plazmy léčí tisíce pacientů.

Plazma je důležitá pro výrobu specifických léků na mnohá závažná, chronická a vzácná onemocnění. Pacienti, kteří potřebují terapie odvozené z krevní plazmy mají také často velmi omezené možnosti jiné léčby. Než se ale léky vyrobené z krevní plazmy dostanou k pacientům, může to trvat až 12 měsíců. A jejich léčba je na plazmě zcela závislá. "Léky z plazmy pomáhají lidem s poruchou srážlivosti krve, sníženou imunitou nebo onkologickými onemocněními. Celosvětová poptávka po plazmě se v posledních letech zvýšila a stále roste díky tomu, že je diagnostikováno stále více vzácných onemocnění, identifikováno stále více pacientů, zvyšují se standardy péče a rozšiřuje se přístup k léčbě," říká prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., vedoucí Ústavu imunologie ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze.

Jak se vyrábí léky z krevní plazmy?

Krevní plazmu nelze uměle vyrobit, a proto ji při výrobě některých léčivých přípravků nelze ničím jiným nahradit. Darování plazmy od dobrovolných dárců je tedy jediná cesta, jak plazmu pro výrobu léků získat.

Prvním krokem je darování plazmy od zdravého dárce. Zde je velmi důležité ověřit nezávadnost krevní plazmy: Dárce vyplní dotazník, týkající se jeho zdravotního stavu, a projde lékařským vyšetřením. Součástí lékařského vyšetření je také zhodnocení krevního obrazu potenciálního dárce. V případě vyššího počtu bílých krvinek ji nelze použít k výrobě. Následně se odebírají vzorky na sérologické testování, které umí odhalit přítomnost krví přenosných chorob, jako jsou HIV, žloutenka nebo syfilitida. Po odběru je druhým krokem co nejrychlejší zmražení plazmy, a to na teplotu -25°C nebo nižší. Při takto nízké teplotě se plazma také po celou dobu skladuje. Pro výrobu léčivých přípravků se pak plazma použije nejdříve až po 60 dnech, do té doby zůstává v karanténě. Výroba léků z plazmy probíhá pomocí tzv. frakcionace, kdy se z plazmy izolují plazmatické bílkoviny používané k léčbě. Jednotlivé bílkoviny získané frakcionací plazmy jsou pak v rámci dalších výrobních kroků přečištěny od nežádoucích látek a bílkovin a zbaveny případných virů, což zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy. Následně je léky potřeba připravit na distribuci pacientům.

"Léky vyrobené z krevní plazmy se obvykle podávají ve formě nitrožilních infuzí nebo do podkoží. To znamená, že se léčivo již ve formě přímo infuzního roztoku nebo po rozpuštění ve fyziologickém roztoku nebo jiném vhodném nosiči podává pacientovi přímo do žíly ne podkoží," říká Barbora Balzerová, ředitelka oddělení pro plazmu a terapie z plazmy ve společnosti Takeda. Tato globální farmaceutická společnost je lídrem ve zpracování plazmy a výrobě léků z ní. Její léky pomáhají primárně lidem, kteří trpí vzácnými onemocněními. "V České republice neexistuje frakcionační závod, který by dokázal zpracovat krevní plazmu, proto se plazma odebraná v ČR vyváží do jiných evropských zemí, kde se zpracovává spolu s plazmou odebranou v dalších zemích Evropské unie. Nejbližší takový závod společnosti Takeda je ve Vídni. Léky pro české pacienty, tak nemusí urazit dlouhou cestu," uzavírá Balzerová.

