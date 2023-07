Proč se rozhodnout studovat MBA na Cardiff Academy

Pokud se právě rozhodujete, proč vystoupit z komfortní zóny, běžné rutiny a lenivého pohodlí všedních dnů, pár důvodů vám připomeneme. Třeba pak začnete na Cardiff Academy studovat manažerský obor i vy.

Přehoďte výhybku a nebojte se změny

Někdy je hodně náročné skloubit studium s pracovními povinnostmi, natož pak s rodinným životem. Hlavní je nestagnovat ani neusínat na vavřínech a dopřát si nový impuls, který vás vyveze z monotónních vyjetých kolejí a posune dál. Nejde jen o prestižní titul a posun v kariérním žebříčku. Přinese vám to i jiné bonusy.

Smysluplné a profesní vzdělání

Profesní a celoživotní vzdělávání, online formou programu MBA, je jasnou cestou k úspěchu. Každý by se měl po dokončení akademického studia dál vzdělávat ve vlastním zájmu. Informace velmi rychle zastarávají a v některých oborech se podmínky mění i vícekrát ročně. Týká se to marketingu, personalistiky, managementu i daní. Musíte neustále vědět, jakým směrem se svět vyvíjí a maximálně to využít.

Jak studium MBA probíhá

Studijní program MBA na Cardiff Academy nabízí studentům jedinečnou možnost rozšířit si své vzdělání a rozvíjet své odborné dovednosti. Tento program je složen z celkem 10 předmětů, které jsou rozděleny do dvou semestrů, aby studenti měli dostatek času a prostoru pro hlubší pochopení látky.

Předměty jsou rozděleny na povinné a volitelné, což studentům umožňuje flexibilitu a individualitu při utváření svého studijního plánu. Z 10 předmětů jsou 5 pevně stanoveny v souladu s vybraným oborem, který si student vybere na začátku programu. Zbývajících 5 předmětů si student může vybrat podle svého zaměření, zájmů a odborných preferencí. Díky kombinaci povinných a volitelných předmětů se studenti stávají aktivními tvůrci svého vzdělání, což jim umožňuje dosáhnout maximálního rozvoje a uplatnění svých individuálních schopností.

Konzultace myšlenek a vizí s odborníky z praxe

Pokud nestíháte prezenční studium, zkuste studium online, což je studium budoucnosti. Zkuste své myšlenky a nápady konzultovat v diskusích s dalšími studenty i s odborníky z praxe. Právě nezaujatý pohled a zpětná vazba někoho mimo vaši firmu bude obrovským zdrojem inspirace. Můžete se vyvarovat drahým a často zbytečným chybám, mnoho věcí zlepšit a zefektivnit a učinit změny.

Studium v každém věku, kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv

Nebojte se studia při práci ani po založení rodiny. Bude to skvělá zkušenost i příprava pro kariéru, vedení týmu či podniku i do soukromého života. Klidně běžte studovat zcela jiný obor, získejte cenné know-how a vědomosti uplatněte v tom odvětví, které právě děláte. Budete mít skvělý pocit ze studentského úspěchu, což se projeví v profesním i běžném životě a jednoznačně to posílí vaše sebevědomí. Podejte si přihlášku, vzdělávejte se efektivně a dosáhněte svých cílů.