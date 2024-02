Přemýšlíte o zastřešení bazénu? Prodlužte si koupání až na 8 měsíců ročně

Zastřešení bazénu může znamenat rozdíl mezi několikaměsíčním a téměř celoročním využitím bazénu.

Zastřešení nejen prodlužuje koupací sezónu, ale také snižuje nároky na údržbu, zvyšuje bezpečnost a šetří náklady. Přečtěte si, proč je výhodné a jaké možnosti máte při jeho výběru.

Výběr bazénu a doplňků

Při rozhodování o koupi nového zapuštěného bazénu je třeba zvážit řadu faktorů - od typu bazénu, přes výběr příslušenství, až po umístění technického vybavení. Mezi tyto důležité úvahy byste měli zahrnout i možnost zastřešení bazénu, která může prodloužit vaši koupací sezónu až na půl roku.

Přínosy zastřešení bazénu

Zastřešení bazénu přináší výraznou úsporu práce a zvyšuje uživatelský komfort. Zákazníci, kteří se rozhodli pro tuto investici, vždy oceňují následující aspekty:

Úspora práce při údržbě

Otevření krytu vám umožní okamžitě vstoupit do čisté vody bez nutnosti bazén nejprve vyčistit od napadaného listí nebo nečistot.

Soukromí a estetika

Zastřešení poskytuje soukromí, chrání před vnějším ruchem a může být navrženo tak, aby elegantně zapadlo do okolí vaší zahrady. Míru soukromí při koupání si dokážete určit sami výběrem materiálu zastřešení. Může být zcela průhledné jako okno, úplně neprůhledné, případně lze obě varianty libovolně kombinovat.

Dlouhodobé koupání bez dalšího ohřevu

Zastřešený bazén umožňuje koupání v teplejší vodě od května do září, s dodatečnou instalací tepelného čerpadla můžete prodloužit sezónu až na 8 měsíců.

Bezpečnost pro rodinu a domácí mazlíčky

Pro rodiny s malými dětmi nebo tlupou domácích mazlíčků je zastřešení bazénu důležitým bezpečnostním prvkem, který chrání zdraví a životy všech členů. Každý kryt je totiž možné uzamknout.

Úspory na ohřevu vody

Zastřešený bazén snižuje náklady na ohřev vody, teplo z něj uniká pomaleji a při slunečním svitu se prostor pod krytem vyhřeje mnohem rychleji.

Ochrana bazénu před mrazem

V porovnání s nezastřešenými bazény, které mohou promrznout až do hloubky 25 cm, zastřešený bazén v našich klimatických podmínkách promrzne jen povrchově a je tak mnohem odolnější vůči rozmarům počasí.

Výběr správného zastřešení

Nabídka zastřešení je široká, od nízkých krytů, které jsou méně komfortní pro chladnější měsíce, protože nejsou pochozí, až po vysoké, které umožňují téměř celoroční využití. Zastřešení může být standardní nebo na míru, včetně variant přizpůsobených atypickým druhům bazénů.

Plánování a instalace krytu na bazén

Zvažujete-li zastřešení hned při stavbě bazénu, je to ekonomické a praktické řešení. Pokud se pro zastřešení rozhodnete později, jsme připraveni navrhnout řešení i pro stávající bazény, včetně těch od konkurence.

Instalace posuvného zastřešení bazénu není nijak složitý stavební proces, ale vyžaduje instalaci kolejnic v okolí bazénu. "Efektivnějším a finančně výhodnějším řešením je proto začlenění zastřešení už do plánu bazénu, a to i v případě, kdy chcete zastřešení k bazénu přidávat dodatečně", říkají specialisté z Bazeny-relax.cz Bazénový specialista vše navrhne tak, aby řešení bylo i za pár let snadné a nepotřebovalo další stavební úpravy ani extra náklady.

Údržba zastřešení

Mnozí se obávají, že údržba zastřešení bude složitá, ale ve skutečnosti je velmi jednoduchá. Většinou stačí nechat kryt umýt přirozenými srážkami. Při silnějším znečištění lze použít tlakový čistič, tzv. vapku.