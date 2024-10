Podzimní dámská obuv – jaké jsou nejdůležitější trendy letošní sezóny?

Užijte si letošní podzim maximálně stylově. Pořiďte si nové trendy boty podzimní dámské a staňte se módní ikonou.

Nosit se tentokrát budou nejen klasické tenisky či ikonické semišové modely, ale také nestárnoucí kotníkové boty či boty působící jako ten nejlepší fashion doplněk. Váháte, jaké dámské podzimní boty letos vybrat a kde ty nejlepší kousky pořídit? Připravili jsme si pro vás hned několik tipů!

Nestárnoucí klasika: Kotníkové modely a semišové páry

Každý rok se mezi trendy kousky dané sezony objevují nejen žhavé novinky, ale také ověřené stálice, které z módy jen tak nevyjdou. V tomto případ se například jedná o dámské mokasíny, které se nosí každý podzim, pouze se u nich vždy mění jejich design.

Tentokrát svou pozornost zaměřte na dámské mokasíny s platformou. Ty budou vypadat skvěle nejen s džíny se širšími nohavicemi, ale i s oversized obleky a minišaty s punčochami.

Kromě mokasín k podzimu bezpochyby patří také semiš, především tedy semišové kozačky nad kolena, semišové lodičky, semišové tenisky či semišové kotníkové boty na podpatku. To vše samozřejmě v neutrálních a tradičních podzimních tónech.

Moto shoes a boty jako doplněk

Vyšší mohutné boty, které působí, jako byste právě zesedla ze sedla motorky. Ano, i takové boty budou během podzimu 2024 in. Ačkoliv minulé sezony dominovaly zejména dámské kovbojské boty, letos budou hrát prim vyšší moto shoes zdobené řemínky, přezkami a jinými moto detaily.

Jelikož se podzim řadí z hlediska módy mezi nejoblíbenější část roku, nouze letos nebude ani o boty, které již na první pohled působí jako ten nejstylovější doplněk. Perličky, kamínky a cvočky, to vše je možné letos na botách spatřit. Aneb detaily, které z jednoduché obuvi dělají doslova šperk, to je to, čemu letos ženy nedokáží absolutně odolat. Skvěle v tomto ohledu fungují zejména balerínky s cvočky či kotníkové kožené boty s řemínky zdobené perlami.

Ať už ovšem hledáte nestárnoucí klasiku či trochu neotřelé extravagance, uniknout by vaší pozornosti neměl obchod CCC, který si pro vás nachystal pestrou nabídku stylových párů, ze které si jistě vyberete i vy. CCC, navíc není pouze e-shop plný bot a doplňků, ale navíc také přináší řadu kamenných prodejen napříč celou Českou republikou, kde si své vysněné (nejen) boty podzimní dámské můžete vyzkoušet osobně. Těšit se můžete na podzimní dámské boty od značek Remonte, Lasocki, Mexx, Badura, Clara Barson, Jenny Fairy a další.

Jaké boty na podzim?

Boty podzimní dámské samozřejmě nevybírejte pouze podle jejich designu a stylu. Dámské podzimní boty musí být samozřejmě také praktické a pohodlné. Ideální jsou modely s vyšší podrážkou ušity z kvalitních materiálů, jako je například kůže, ve kterých vám zima rozhodně nebude. Podzimní boty totiž musí poskytovat dostatek tepla, zároveň by ale měly být prodyšné a pohodlné. Pokud sáhnete po botách z nabídky CCC, budete mít jistotu, že všechny tyto aspekty budou splňovat na výbornou.