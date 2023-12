Pierre Beneš: Rádio inovujeme pomocí AI

Seznam.cz

Přečtěte si rozhovor s manažerem rozvoje rádií Expres FM a Classic Praha

Na rádiu Expres FM jste mohli slyšet první moderátorku se syntetickým hlasem v Česku, a jednu z prvních na světě. Jmenuje se Hacsiko a jejím lidským obrazem je hlas Báry Hacsi, moderátorky Ranního klubu. To ale není jediné využití umělé inteligence v rádiu, které si mohou posluchači naladit v Praze, Plzni a samozřejmě online a v aplikaci.

Co znamená rádio v době Spotify a Apple Music?

Rádio je stále silné i v dnešní době audia on-demand, ovšem pokud do toho nepočítáme nejmladší cílovku. Rádio obecně poskytuje několik výhod, které streamovací služby nemají jako hlavní atribut. Díky rádiu můžeme vyskočit ze své sociální bubliny, vymanit se z algoritmů, můžeme se spolehnout na lidský prvek, rádio je i dobrý společník a stále ještě masmédium v původním slova smyslu. Výhody streamovacích služeb leží jinde, obecně se dají shrnout pod anglický termín "mood management". Algoritmy dnes ne zcela fungují, alespoň zatím. Dá se to přirovnat k tomu, když si jdete vybrat film třeba na Netflix - scrollujete půl hodiny, a nakonec nic z toho.

Každopádně žijeme v disruptivních časech. Rádio se stejně dřív nebo později bude přizpůsobovat moderním distribučním kanálům a technologiím, nevystačíme si s tím, co máme. Na Seznamu se tomu snažíme jít vstříc. Před námi je úkol tento stoletý mediatyp inovovat nejen za pomoci AI, ale i díky jiným technologickým vychytávkám.

Jak umělou inteligenci využíváte?

Momentálně ji používáme dvojím způsobem v různých fázích vývoje. Zaprvé je to v proudovém vysílání a zadruhé ve zpravodajství. Náš expert na AI Jiří Špaček pro nás vyvinul několik modulů, jeden se jmenuje Edna a druhý Xena. Oba tyto moduly nám umožňují na základě textových promptů zařadit do vysílání jak proudový vstup moderátora, tedy naši syntetickou moderátorku Hacsiko, tak ve zprávách. Nově jsme totiž naklonovali několik hlasů, které používáme zejména na odpojované zprávy / regionální odpoje. Jinými slovy stačí pouhá kontrola editorem a konečným výsledkem je výstup se syntetickým hlasem, který je k nerozeznání od toho lidského. Není to ovšem tak, že chceme plně nahradit zprávaře nebo moderátory, chceme spíše umožnit větší objem mluveného obsahu.

Kdy Hacsiko vysílá?

Hacsiko jsme nově použili i přes den, protože Bára Hacsi z Ranního klubu momentálně účinkuje v reality show, provoz ovšem probíhá v noci.

Vývoj a následné nasazení Hacsiko vzbudilo poměrně velký rozruch, byli jsme mezi prvními na světě, kteří takovou technologii nasadili do vysílání. Zároveň ještě dodám, že umělá inteligence a její praktické využití si vynutilo i vlastní kodex k používání AI, který byl v Seznamu sepsán jako jeden z prvních v České republice.

Jaké s ní máte plány do budoucna?

Nechceme, aby umělá inteligence sama autonomně, bez lidské kontroly vyráběla obsahy, ale rádi bychom ji používali jako chytrého asistenta, který nám umožní dělat více a lépe.

Chystáte od nového roku i nějaké novinky v programu?

Připravujeme se na regionální rozšíření, jak technologicky, tak obsahově. Hodláme se více soustředit na šíření kvalitní hudby, která v českém éteru příliš nezní, a to od kvalitního popu až po taneční hudbu. A po relativně dlouhé době jsme se rozhodli obměnit i několik moderátorů. Během listopadu probíhal konkurz na potenciální nové tváře v našich řadách, což by se mělo v programu projevit začátkem roku.

Budou se posluchači moct těšit i na rozhovory se zajímavými osobnostmi?

Soustředíme se na to, aby dlouhé mluvené formáty byly zařazeny do specifických rozhovorových hodin či do podcastů. Kromě oblíbeného podcastu Boomer s Milošem Pokorným chystáme i další podcastové novinky, máme jich několik ve vývoji.