Pětina lidí, kteří si kupují oběd v práci, využívá rozvoz. Doručení jídla posiluje.

Více než 20 % lidí, kteří si kupují oběd v práci, využívá objednávky jídla s doručením.

Lidí, kteří si do práce nosí jídlo hlavně v krabičkách, je jen 12 %, nejpočetnější skupina strávníků, 38 %, kombinuje nošení jídla z domova i oběd s kolegy v restauraci. Naopak pro 30 % dotázaných je hlavní volba polední meníčko a jídlo si s sebou nosí spíše výjimečně. Pro 15 % respondentů je pak oběd v restauraci jediná možnost. Mezi lidmi, kteří si jídlo v práci kupují, roste podíl objednávek s rychlým doručením. Využívá ho 20 % těchto zaměstnanců.

Češi se dělí na "krabičkáře" a "meníčkaře" zhruba půl na půl

Mezi lidmi, kteří si jídlo spíše nosí domů a těmi, kteří si ho kupují v práci, je pouze minimální rozdíl. Obě skupiny se navíc podle průzkumu foodora překrývají. "Češi se mezi "krabičkáře" a "meníčkaře" dělí zhruba půl na půl. Z průzkumu však vychází, že mezi lidmi, kteří si v průběhu pracovního týdne jídlo obědy raději kupují, roste počet těch, kteří využívají rychlé doručení objednávky. Chceme tento trend podpořit, proto jsme spustili pro zaměstnavatele službu alternativního firemního stravování foodora BUSINESS. Zaměstnanci dostanou na svůj účet v aplikaci foodora paušál a mohou si celý měsíc v rámci limitu objednávat, na co mají zrovna chuť. Umožňujeme možnost přeobjednávky a jednoduchý systém pro reporting a kontrolu výdajů, pro zaměstnance máme speciální slevy, či dopravu zdarma z vybraných restaurací," komentuje Jan Petr, manažer rozvoje obchodu ze společnosti foodora. Zajímavostí je, že podle průzkumu více než 4 % lidí neobědvají v práci vůbec.

Tři z pěti zaměstnanců chtějí větší výběr jídel v práci

Většina oslovených zaměstnanců (60 %) by uvítala větší výběr podniků, které mají v blízkosti svého pracoviště, jak zjistil průzkum foodora. Jen čtvrtina je podle něj s množstvím restaurací spokojená. "I z tohoto důvodu roste počet pracovníků, kteří si obědy a další občerstvení objednávají do práce s rychlým doručením. Nejvíce zaměstnanci při dovážce jídla kurýrem oceňují úsporu času (70 %) a pohodlí (64 %). Roli hraje také možnost výběrů jídel, konkrétně u 42 % dotázaných, kteří rozvoz využívají. Aktuálně máme v aplikaci po celé republice zalistováno 5 935 partnerských restaurací. Rychlé doručení oběda kurýry nabízí více možností, takže si vybere opravdu každý" říká Petr z foodory.

Na home-officu jsou rozvoz a restaurace nastejno, nejvíc si ale lidé vaří

Zaměstnanci, kteří tráví část pracovního týdne na home-officu, si v době oběda nejčastěji vaří nebo ohřívají vlastní připravené jídlo. Dělá to tak 65 % dotázaných. Minimum lidí naproti tomu chodí při práci z domova do restaurací, nebo si objednává jídlo. "Podíl lidí, kteří si objednávají při home-officu jídlo nebo chodí do blízkých restaurací, je podle průzkumu stejný, kolem 3 %. Průzkum ukázal, že jsou objednávky s rychlým doručením srovnatelnou alternativou a přichází jim na chuť stále více zaměstnanců," uzavírá Petr.