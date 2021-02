Pandemie pomohla odhalit slabiny v digitalizaci řady společností

Uplynulý rok se dotknul způsobu fungování mnoha firem. Efektivita je na prvním místě víc než kdy jindy. Řada společností až nyní hledá cestu přes digitalizaci a automatizaci, říká Petr Klapka, ředitel české softwarové společnosti Vision Praha s.r.o., která více než čtvrt století vyvíjí podnikové informační systémy.

Setkal jste se už někdy s podobnou situací, jaká nastala loni díky pandemii? Jak se s ní firmy vyrovnaly tehdy a dnes?

Do určité míry můžu porovnávat s krizí v roce 2009, která zasáhla řadu našich klientů, i když situace je dnes v mnohém odlišná. Vidím, že firmy jsou mnohem flexibilnější ve svém přístupu, hledají nové cesty a produkty. Zejména výrobní firmy, pokud nejsou nezávislé na zahraničních dodavatelích, se velmi rychle přizpůsobily. Výkony e-shopů šly také nahoru.

Jakou roli v tom hrála digitalizace?

Štěstí přeje připraveným. Dnes je všudypřítomný internet a nebavíme-li se o ceně připojení, pak rozhodně dnes už zdaleka není vrcholem umění "odeslat e-mail". Pro společnosti, které používají pokročilejší ERP systém - např. Vision ERP, je dnes běžné pracovat se systémem "na dálku". Podpořilo to možnost využití home-office. Neumím si představit tuhle situaci před řekněme dvaceti lety. Dnes je opravdu možné veškeré informace z ERP systému dostat třeba do mobilního telefonu a rozhodování manažerů může být významně kvalifikovanější, i když pracují z domu.

V čem jsou hlavní výhody automatizace?

Asi každý správně tuší, že jde hlavně o úsporu času a omezení chybovosti. Já bych ještě dodal vyšší míru kontroly procesů. Přijde mi, že lidé jsou dnes pod čím dál tím větším tlakem, takže uvítají jakoukoliv pomoc v rutinních činnostech. Je radost přijet do firmy 6 měsíců po zavedení Vision ERP a slyšet a vidět, kolik práce za některé lidi nyní dělá systém.

Cloud, nebo řešení in-house?

České firmy zatím raději volí in-house, ale pomalu se to mění. Začíná to u velkých společností a ty menší k tomu dojdou časem taky. Chápu tu určitou nedůvěru, ten pocit, že moje data jsou někde pryč, že když je mám u sebe, jsou v bezpečí, ale je to dost falešný pocit. Mohl bych vyprávět spousty příhod o ztrátách dat z vlastních serverů. Poskytovatel cloudu investuje do bezpečnosti mnohonásobně víc prostředků a know-how, než by si běžná firma mohla dovolit.

Jak začít, pokud chci automatizovat procesy ve firmě?

Není nutno hned všechno rozkopat, ale je potřeba se zaměřit na ty části procesu, které jsou klíčové a zbytečně tlumené nedostatečnou podporou informačního systému. Mohou vám pomoci odborné firmy, ale zvlášť v menších společnostech budou manažeři vědět přesně, kde je problém. Pokud stávající dodavatel nemůže systém dál přizpůsobovat, nezbývá než sáhnout po novém, otevřenějším systému. Vision ERP je v tomto směru dost napřed, disponujeme vlastním vývojovým oddělením a správu i některé úpravy zvládne po zaškolení i interní IT specialista.

A jak vypadá taková firma po implementaci? Kde se nejdříve projeví výhody zavedení pokročilého systému?

Jak kde, záleží na tom, jak k tomu přistoupí management. Můžete s dodavatelem spolupracovat a pak vybudujete něco, co se dá dál rozvíjet a může to perfektně sloužit, nebo můžete bojovat a vytvoříte válečné pole plné kráterů. V prvním případě je dobré ošetřit nejdříve základní procesy a následně rozvíjet podporu podle toho, kde to přinese největší efekt. S otevřeným systémem a dobrým týmem je možno dosáhnout velmi vysokého zhodnocení.

Zmínil jste se o Vision ERP, v čem jsou výhody vašeho řešení?

Byla tu řeč o otevřenosti, tento benefit naši klienti uvádějí jako jeden z hlavních důvodů spokojenosti se systémem. Řada zákazníků je s námi déle než 20 let a software s jejich firmami roste, přizpůsobuje se jejich procesům, podporuje je. Další devizou je velký rozsah funkcionalit, s Vision ERP můžete kromě agend, jako je ekonomika, CRM, výroba či logistika řídit také servisní služby, docházku a výdej jídel v jídelně. Jeden z velkých zákazníků s ním dokonce řídí i provoz sprch pro zaměstnance.

Jste spolumajitelem firmy, proč jste se rozhodl pro tento obor?

Firmu spoluvlastní programátoři, kteří zároveň byli u zrodu systému. Nejdříve jsme vyvíjeli vlastní ekonomický systém Oskar, díky kterému jsme získali množství zkušeností a také zpětnou vazbu o tom, co firmy potřebují. Pro Vision ERP jsme našli perfektní partu vývojářů a je prima vidět, že to na jedné straně ty kluky baví a na druhé straně to našim zákazníkům přináší velkou hodnotu.