Ötztal: rakouský ráj pro malé lyžaře

Miroslava Kohoutová

Údolí Ötztal obklopují majestátně se tyčící osmitisícovky, které na první pohled signalizují, že právě zde se nachází lyžařský ráj. Jeho ideální poloha ve výškách až 3440 metrů, která zaručuje, že se v této ledovcové oblasti dá lyžovat od října do začátku května, je přitom jen třešinkou na dortu, kterou si každoročně vychutnávají milovníci zimních sportů.

Předností nejdelšího bočního údolí v Tyrolsku je zejména jeho rozmanitost. Z několika zdejších lyžařských středisek si svého favorita najde každý. Klidné zimní zážitky slibují skiareály Vent, Gries a Niederthai, pořádnou sportovní a zábavnou dovolenou skiareály Gurgl a Sölden, který je zároveň jediným skiareálem v Rakousku se třemi třítisícovými vrcholy dostupnými lanovkou, a podmínkami pro rodinnou dovolenou září zase Hochoetz. Středisko Hochoetz leží v přední části údolí a nabízí nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi a lyžařské začátečníky.

Drzý heboučký maskot

Úsměv na dětské tváři okamžitě vykouzlí pohled na zdejšího heboučkého maskota - horskou ovečku WIDI. Ta děti bude provázet celým jejich pobytem. Setkají se s ní například při WIDI Rallye kvízu, při kterém budou prozkoumávat region a řešit napínavé úkoly a hádanky.

Pro nejmenší je k dispozici dětská škola, která je otevřená od 9 do 16 hodin. Za dohledu zkušeného pedagogického personálu budou děti malovat, tvořit a užívat si mnoho her.

O jejich zábavu bude postaráno také na sjezdovkách. Připraveny jsou pro ně nejrůznější akce, parkur "Po stopách divokých zvířat", při kterém se seznámí s místními druhy, multimediální 5D kino či dětské divadlo. V herním parku se budou hrabat sněhem, sáňkovat na malých kopcích, užívat si pohádkovou skluzavku, kolotoč nebo zábavnou sněhovou kouli s figurkami WIDI. Středisko Hochgurgl s nejvýše položeným muzeem motorek v Evropě pak vyrazí dech nejednomu malému i velkému návštěvníkovi. Vždyť se tu na ploše 3000 metrů čtverečních nachází 230 historických motorek a mnoho automobilových rarit.

Instruktoři pomohou s prvními lyžařskými krůčky

Pro lyžařské začátečníky je otevřen začátečnický lyžařský areál se dvěma vleky. Nejen ti nejmenší pak mohou využít služeb zkušených lyžařských instruktorů, kteří je provedou na jejich cestě prvními lyžařskými krůčky.

Nabídka skipasů jde přímo na ruku rodinné dovolené. Děti mladší osmi let si v doprovodu jednoho z rodičů užijí lyžování zdarma, a pokud by chtěla den na lyžích strávit celá rodina, může si zakoupit výhodný 6denní skipas pro mladé rodiny s malými dětmi do 4 let, který je přenosný mezi oběma rodiči. Výhodou střediska Hochoetz je partnerství se sousedním regionem Kühtai, kdy jeden skipas otevírá nabídku hned ke dvěma skiareálům s 87 kilometry sjezdovek a 25 lanovkami. Klíčem do celého údolí je pak Ötztal Superskipass, jehož držitel může využívat přístup k 363 kilometrům sjezdovek a 90 lanovkám a vlekům hned šesti lyžařských středisek. 20procentní finanční úspory se dá přitom docílit nákupem on-line. Atraktivními cíli jsou vrchol třítisícovky Gaislachkogl s ice Q, nejvýše položenou restaurací v Rakousku, nebo zážitkový svět Jamese Bonda 007 Elements.

Lanovky bez čekání

Ötztal nabízí komfortní lanovky, které zajišťují rychlou cestu ke sjezdům bez čekání. Například Giggijochbahn či Gaislachkoglbahn v Söldenu přepraví 70 tisíc osob za hodinu. Zábava bez front nahrává nejen rodinám s dětmi, ale i minimalizuje riziko šíření koronaviru.