OEZ: Podpora regionu je součástí naší strategie

V letošním roce uplyne 80 let od založení společnosti OEZ. Ta po celou svou historii představuje značku, která nejen produkuje kvalitní výrobky, ale poskytuje také profesionální servis a služby. Pro zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky je synonymem jistoty a stability. Zároveň je důležitou a neodmyslitelnou součástí města Letohrad i celého podorlického regionu.

Za dlouholetým úspěchem OEZ stojí kvalitní produkty a služby. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou celých 80 let tím, co z OEZ dělá sta-bilní a zodpovědnou firmu. | Foto: OEZ

Během 80 let působení na trhu se OEZ z výrobce jističů a pojistek staly komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Mají vlastní výrobní i vývojové kapacity a spolupracují s výzkumnými institucemi a vysokoškolským sektorem. Know‑how firmy se utvářelo a dědilo po mnoho generací a její produkty zajišťují bezpečnost v energetice, průmyslu, infrastruktuře i bytové výstavbě. Významnou částí firemní strategie je také zvelebování města Letohrad a regionu, kde společnost sídlí.

Historie sahající až k počátkům 2. světové války

Elektrotechnická výroba, jíž se OEZ věnují, má v Letohradě dlouhou tradici. Její historie se začala psát v říjnu 1941, kdy firma Elektrotechnické závody, akciová společnost Olomouc (dříve Wágner a spol.) v místech dnešního odborného učiliště zahájila výrobu elektrotechnických přístrojů. Prvotním výrobním programem byly motorové vypínače, pojistky a několik součástek pro zbrojní průmysl Německa. Na konci 40. let minulého století se společnost přestěhovala do nového areálu za městem, kde působí dodnes.

V 50. a 60. letech prošla firma velkými změnami: byl vybudován stávající areál a nové výrobní haly. Současně s výstavbou nového závodu a postupným rozšiřováním výrobního programu byly prostory bývalého závodu v Ústecké ulici upraveny pro odbornou výuku 75 učňů v oborech nástrojař, elektromontér, soustružník a zámečník. Do roku 1958 se podařilo získat další prostory pro dílny a zvýšit úroveň výuky.

Koncem 60. let podnik zaměstnával téměř dva tisíce zaměstnanců a stal se monopolním výrobcem jističů, pojistek, tlakových a plovákových spínačů a několika dalších elektrotechnických přístrojů. Sedmdesátá a osmdesátá léta znamenala v historii OEZ především výstavbu nových objektů, zavádění výpočetní techniky a zlepšování sociálních podmínek zaměstnanců i obyvatel Letohradu.

Podpora kulturních a sociálních projektů v regionu

Společnost OEZ se vždy podílela na podpoře života v Letohradu, ať už šlo o stavbu kulturního domu v roce 1969, nebo o rozvoj tělesné výchovy prostřednictvím TJ Spartak. OEZ také nikdy nezapomínaly na své zaměstnance: vždy nabízely rekreace a různé akce, poskytovaly bydlení a celkově podporovaly místní komunitu.

Od roku 2018 se podpora OEZ soustřeďuje zejména na oblast vzdělávání, kultury, zlepšování životního prostředí a projekty v sociální oblasti v Letohradě a okolí. „Podpora města Letohrad i celého regionu je součástí naší dlouhodobé strategie. Pomoc znevýhodněným nebo sociálně slabším obyvatelům je zvláště v této době velmi důležitá. Jsem rád, že můžeme podporovat smysluplné projekty přímo v Letohradě a pomoci lidem, které známe,“ dodává Roman Schiffer, generální ředitel OEZ.

Spolupráce se školami a pomoc v sociální oblasti

OEZ jsou aktivním členem Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka, společenství firem, jehož cílem je podpořit technické vzdělávání v regionu. Konsorcium je primárně zaměřeno na podporu Průmyslové střední školy Letohrad a Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Spolu s ostatními firmami se OEZ snaží podpořit školy při přípravě studentů pro jejich budoucí povolání. Zároveň napomáhají tomu, aby rodiče i studenti základních škol, kteří se rozhodují, kde a jak budou pracovat, vnímali technické vzdělávání jako atraktivní a perspektivní.

Součástí spolupráce škol a firem jsou odborné praxe ve firmách. Studenti tak mají možnost seznámit se s pracovními návyky již během studia a přechod do zaměstnání po ukončení školy pro ně není tak náročný. OEZ se o vzdělávání mladé generace starají téměř od svého počátku. V rámci povinné odborné praxe v rozmezí dvou až čtyř týdnů k nim každoročně nastoupí několik studentů.

Od dubna 2016 firma spolupracuje také se Sdružením Neratov, které pomáhá lidem s postižením či jiným znevýhodněním a nabízí jim pracovní příležitosti v chráněných dílnách. Zaměstnanci chráněných dílen v Králíkách a v Brně se na chodu firmy podílejí jednoduchými montážemi. Od roku 2019 se OEZ zapojují do Burzy filantropie, jejíž prostřednictvím podporují dobrovolnictví a projekty neziskových organizací. Díky těmto aktivitám získala společnost titul Odpovědné firmy roku 2020.

Zájem o životní prostředí a zdraví zaměstnanců

Vedle podpory regionu patří k firemní strategii také ochrana životního prostředí. V OEZ si uvědomují odpovědnost za stav planety, proto jsou součástí programu EEP (Program na zvýšení energetické účinnosti) společnosti Siemens, který se zaměřuje na snižování emisí, zlepšování pracovního prostředí a energetické úspory. Do roku 2030 chce být firma uhlíkově neutrální.

Důraz klade i na kvalitu a bezpečnost práce. Je držitelem Diamantového certifikátu od certifikačního auditu CQS, který dokládá úspěšné zavedení systémů řízení kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu hospodaření s energií. Firma získala také ocenění Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví. V roce 2001, jako vůbec první firma v Česku, rovněž dosáhla certifikace integrovaného systému managementu řízení.

Následuje trendy v oboru

Spojení s nadnárodní společností Siemens v letech 2007-2008 znamenalo zejména investice do nových technologií a celkovou modernizaci závodu. V koncernu Siemens figurují OEZ coby kompetenční centrum pro vývoj a výrobu vzduchových a kompaktních jističů a pojistkových systémů. „Ve spolupráci s kolegy z celého světa vyvíjíme přístroje, které jsou schopny vyhovět náročným technickým požadavkům v oblasti jištění nízkého napětí,“ vysvětluje Roman Schiffer s tím, že klíčovými produkty jsou vzduchové jističe 3WL a kompaktní jističe 3VA. „V oblasti výroby vzduchových jističů mají OEZ pozici lead factory, tedy určují výrobní a technologický standard v jednotlivých výrobních lokacích a zodpovídají za implementaci nových produktových řad,“ doplňuje.

Ve firmě také neustále sledují směr vývoje v oblasti přístrojů i jejich použití. Vnímají, že automatizace linek, digitalizace, robotizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou nutným předpokladem pro budoucí konkurenceschopnost. Proto stále pracují jak na zdokonalování přístrojů, tak na přípravě nových řešení následujících nejnovější trendy. Věří, že dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou jističů nízkého napětí ve spojení s moderními technologiemi jsou základem kvalitních produktů a služeb.

Hlavním hnacím motorem jsou lidé

Za 80 let svůj život s elektrotechnikou spojily v Letohradě i jeho okolí celé generace obyvatel. Přestože se z původně rodinné firmy stala společnost s mezinárodním přesahem, stále vyznává hodnoty, které stály na jejím počátku: profesionalitu, kvalitu a lidský přístup. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou celých 80 let tím, co z OEZ dělá stabilní a zodpovědnou firmu.

„Za dlouholetým úspěchem OEZ stojí kvalitní produkty a služby, které dokázaly obstát v každé době, a management, který OEZ udržel mezi předními firmami na českém a později i zahraničním trhu,“ říká Roman Schiffer. Nejdůležitějším faktorem však podle něj vždy byli a jsou lidé. „Týmová spolupráce, komunikace a dobré vztahy na pracovišti patřily vždy mezi nejdůležitější firemní hodnoty. Věřím, že i v následujících letech budou mít OEZ dostatek kvalitních a loajálních lidí, kterým na OEZ záleží a kteří si uvědomují, že budoucnost firmy souvisí i s budoucím životem v našem regionu,“ dodává.

Milníky OEZ

1941 - založení firmy (Wágner a spol.)

1949 - výstavba závodu v místech současného sídla společnosti

1952 - poprvé se v názvu objevují tři písmena OEZ (Orlické elektrotechnické závody)

1994 - privatizace společnosti, vzniká OEZ Letohrad s.r.o., majiteli je šest občanů ČR

2001 - změna názvu společnosti z OEZ Letohrad s.r.o. na OEZ s.r.o.

2007 - podíl 51 procent získává společnost Siemens

2008 - Siemens se stává 100procentním vlastníkem OEZ s.r.o.

2014 - zahájení výroby nové generace kompaktních jističů Siemens 3VA1/3VA2