Od malého francouzského knihkupectví po světového dodavatele kancelářských potřeb

Jak se z rodinného knihkupectví stala nadnárodní společnost specializující se na inovativní kancelářská řešení a komplexní služby? Za vším je především poctivá práce a úcta k zákazníkovi, říká její výkonný ředitel. Seznamte se s příběhem společnosti Lyreco, který se začal psát už v roce 1926 ve Francii.

Když před téměř 100 lety otevřel Georges-Gaston Gaspard malé knihkupectví, zřejmě netušil, že z rodinného podniku se jeho potomkům podaří vybudovat globální společnost. Společnost se později dynamicky rozvinula jako tiskárna, která vyráběla vlastní papírenské výrobky, a Gaspard v roce 1936 spustil službu přímého doručování zákazníkům ze svého prvního skladu.

"Na pohodě a zdraví zaměstnanců nám záleží od našeho úplného začátku."

Koncem 40. let 20. století se společnost Lyreco stala jedním z prvních B2B poskytovatelů výrobků a služeb. Georges Gaspard, vnuk zakladatele společnosti, zajistil v roce 1989 akvizici belgické společnosti Vermeire, čímž udělal první krok na cestě k mezinárodní expanzi. V roce 2001 se společnost Gaspard transformovala na Lyreco.

Komplexní služby a individuální přístup

Více než 30 let po vykročení na cestu mezinárodní expanze se společnost Lyreco stala největším dodavatelem výrobků a řešení pro pracoviště v Evropě. Akvizice severské společnosti Staples Solution udělala z Lyreco třetího největšího dodavatele pracovních pomůcek na světě a lídra v Evropě. A přestože se z rodinného podniku postupně stala nadnárodní společnost, značka si zachovala svou podstatu - individuální přístup a úctu ke každému zákazníkovi.

"Jsme rádi, že jsme navzdory expanzi zůstali rodinnou společností a poskytovatelem služeb, pro kterého jsou zákazníci na prvním místě - obsluhování s přátelskostí a pozorností," říká výkonný ředitel společnosti Mikuláš Herškovič. Podle Herškoviče je důležité naslouchat zákazníkům a nabízet jim komplexní řešení na míru. Ve zkratce, doručit každému zákazníkovi skvělý pracovní den.

"Pod kancelářským vybavením si lidé většinou představí papíry či pera,

ve skutečnosti však jde o širokou škálu produktů od židlí až po kávové kapsle."

"Při výběru dodavatele by neměla být nejdůležitější cena, ale kvalita dodaných služeb a vztah se zákazníkem," myslí si M. Herškovič, podle kterého ani dnes mnoho firem neví, jak správně zařídit kancelář nebo které ochranné pomůcky jsou nejvhodnější. A právě s tím jim dokáže pomoci společnost Lyreco, odborník na nejmodernější kancelářská řešení. "Díky spolupráci s námi se podnikatelé mohou soustředit na to, co je pro ně skutečně důležité, tedy na samotné podnikání."

Kromě toho se dnes Lyreco zaměřuje i na trvale udržitelná řešení. Mikuláš Herškovič se netají tím, že společnost chce i nadále udávat trendy. "Usilujeme o udržitelnost a recyklaci, což je zcela nový trend v našem oboru." Úcta k planetě a jejím obyvatelům zůstává pro Lyreco základní hodnotou.