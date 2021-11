Novinky od Huawei ocení uživatelé při sledování filmů a poslechu hudby

Notebook MateBook 14s, hodinky Watch GT 3, sluchátka FreeBuds Lipstick, herní monitor MateView GT nebo bezdrátový reproduktor Sound Joy. To jsou nová chytrá zařízení, se kterými společnost Huawei přichází na český trh. Jejich bezdrátové propojení díky funkci Huawei Share ocení uživatelé při sledování filmů nebo poslechu hudby.

Na slavnostním představení novinek v pražském kreativním prostoru Město moře Huawei kromě nových produktů demonstroval také vlastní ekosystém. V rámci jednotlivých zón, které představovaly nejčastější scénáře, ve kterých využíváme chytrá zařízení při práci i zábavě, Huawei ukázal jak ekosystém funguje. V rámci smart office je díky Huawei Share možné propojit tablet, MateBook i smartphone, například nejnovější nova 9, i bezdrátová sluchátka a usnadnit tak sdílení souborů i komunikaci s kolegy, aniž by člověk potřeboval jakýkoliv kabel. Stačí přesouvat soubory mezi zařízeními pouhým přetažením z jedné obrazovky na druhou. Ekosystém Huawei funguje i v rámci zábavy. Notebook nebo telefon jednoduše propojíte s bezdrátovým reproduktorem a v případě, že si chcete užívat hudbu či film a nerušit své okolí, stejným způsobem je možné připojit sluchátka. Ty nás pak díky funkci Active Noise Cancellation dokáží dokonale oddělit od hluků světa kolem a umožní ničím nerušený zážitek. Nezáleží jestli pracujete, nebo užíváte zaslouženého odpočinku. Zařízení Huawei dokáží snadno spolupracovat, aby vám usnadnila život a umožnila co nejlepší výkon či zážitek.

MateBook 14s: notebook pro náročné

Pro práci i zábavu, do kanceláře i na doma. Nový MateBook 14s vám neudělá nikde ostudu. Displej s rozlišením 2520 x 1680 dokáže vykreslit 1,07 milionu barev s podporou 100% barevného gamutu sRGB, čímž vše zobrazí v živých detailech a vysoké kvalitě. Mimo jiné je nový notebook vybaven čtyřmi reproduktory poháněnými s Huawei SOUND®, stejně jako čtyřmi mikrofony a technologií Personal Voice Enhancement, díky kterým budete jasně slyšet. Vylepšená 60Wh baterie podporuje rychlé nabíjení a udržuje zařízení zapnuté, bez nutnosti neustálého nabíjení. A co víc, podporuje spolupráci na více obrazovkách a jednoduše se propojí s vaším smartphonem, tabletem, displejem, sluchátky, myší, reproduktory a tiskárnami. Díky tomu nabízí ještě chytřejší a hlavně pohodlnější zážitek. Díky aktualizovanému PC Manageru můžete snadno spravovat všechna připojená zařízení. Více k MateBooku najdete na e-shopu Huawei.

MateView GT je ideální parťák pro hry

Pro nadšence do her představil Huawei zbrusu nové dva unikátní herní monitory, které pokračují v inovativním duchu řady Mate a zároveň zdědily DNA rodiny GT. MateView GT je ultra zakřivený monitor 1500R s vysokou obnovovací frekvencí 165Hz poskytuje jedinečný zážitek s výkonnými audiovizuálními prvky. Monitor byl speciálně navržený pro hry First Person Shooter (FPS), proto obsahuje funkci Crosshairs a nabízí funkci Dark Field Control.

Pokud nejste vyloženě gamer, nezklame vás ani kvalita obrazu. Ať už se díváte na fotografie nebo sledujete video ve vysokém rozlišení, budete mít dojem, že obsah ožívá. To jen díky displeji, který podporuje rozlišení 2,5K (2520 x 1680) a nabízí vynikající hustotu pixelů při 213 ppi pro zobrazení i těch nejmenších detailů. Nabízí to nejlepší rozlišení a dokáže vykreslit 1,07 milionu barev s podporou 100% barevného gamutu sRGB3. Více o MateView GT najdete na e-shopu Huawei.

Watch GT 3 jsou chytré a krásné

Zápěstí vám budou zdobit nové hodinky, které nabízí dlouhou výdrž baterie a vylepšené schopnosti softwaru a hardwaru. Mimo jiné je to skvělý pomocník, který vás udrží ve skvělé fyzické kondici. S aplikací Huawei Health App na vašem smartphonu můžete synchronizovat svá data o cvičení a sledovat změny ve svém zdraví. Donutí vás ještě více věnovat pozornost vašemu fyzickému a duševnímu zdraví a dokonce i celé rodiny. Více k Watch GT 3 najdete na e-shopu Huawei.

Lipstick - stylová sluchátka ve tvaru rtěnky

Speciálně pro dámy byla představená nová sluchátka, která zaujmou nejen výkonem, ale i vzhledem. V krásně vypracovaném obalu na rtěnkus e totiž skrývají nadupaná sluchátka v červené barvě. Hrát vydrží skoro celý den, s vypnutým potlačením hluku dokonce 22 hodin. Obsahují i vysoce citlivý mikrofon, který dokáže nahrávat vysoce reálný zvuk se vzorkovací frekvencí až 48 kHz, přičemž si zachovává bohaté zvukové detaily. Velký 14,3 mm dynamický ovladač LCP uvnitř každého sluchátka pomáhá dosáhnout mimořádné kvality zvuku. Díky frekvenčnímu rozsahu až 40 kHz vám umožní zažít vzletné melodie a bohaté zabarvení všech vašich oblíbených melodií. Navíc se dají spárovat se všemi Huawei zařízeními. Více informací na e-shopu Huawei.

Sound Joy vám zahraje kdekoliv

Radost z poslechu nejen na doma vám poskytne nový reproduktor. Kromě kvalitního zvuku je obdařen i dlouhou výdrží a minimalistickým, elegantním vzhledem. Bedýnka využívá dvoupásmový reproduktorový systém, což znamená, že obsahuje jeden 20W plnofrekvenční reproduktor pro produkci středů a basů a další výškový s 0,7 palcovou hedvábně kupolovou membránou, díky které stabilně dosahuje frekvenci 20 kHz (-10 dB). Na jedno nabití dokáže přehrávat až 26 hodin, díky své 8 800mAh baterii a díky funkci SuperCharge se plně nabije za tři hodiny. Při pořízení více reproduktorů vám díky jednoduché konektibilitě vznikne kvalitní soundsystém, takže nekončící párty může začít.

Propojte všechna zařízení s Huawei Share

Výhodou ekosytému zařízení Huawei je možnost jejich vzájemného propojení, což je ideální při práci, ale i pokud chce sdílet zážitky s přáteli, doma při sledování filmů a oceníte to i při poslechu hudby. Scénářů, kde využijete Huawei Share je hned několik. Zařízení je možné propojit jedním kliknutím, elegantně, rychle a bez kabelů. Spolupráce více obrazovek Huawei Share Multi-screen Collaboration, která daleko přesahuje základní funkci přenosu souborů, využívá revoluční distribuovanou technologii v MateBooku k bezproblémové integraci smartphonů na systémové úrovni. To bourá bariéry mezi zařízeními se systémem Windows a Android. Vznikne tím synergický vztah, který umožní smartphonu získat přístup k doplňkovým zařízením MateBooku, jako jsou klávesnice nebo myš, a také k vyspělému ekosystému aplikací, který zaručuje mimořádný zážitek. Uživatelé již nemusí opakovaně přepínat mezi dvěma zařízeními - stačí se soustředit na jednu obrazovku, aby se dala obě zařízení flexibilně využívat. Notebook s výkonnými funkcemi zvládne nejen úlohy počítače, ale také procesy ze smartphonu. Zpracování úkolů je soustředěnější a efektivnější a výhody obou zařízení využijete naplno.