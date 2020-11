Nové způsoby relaxace vhodné do každého obýváku

Dlouhé zimní večery mohou být v aktuální situaci dlouhé až příliš, ale také se mohou stát výzvou k objevení nových způsobů relaxace!

Podle průzkumu společnosti LEGO tři čtvrtiny (73 %) dospělých po celém světě hledá nové způsoby odpočinku a cesty, jak se zbavit stresu. Možná by vás nenapadlo sáhnout po stavebnici LEGO®.

STAVEBNICE LEGO® JSOU ODPOVEĎ, JAK NA POŘÁDNÝ ODPOČINEK I V OMEZENÉM ČASE

Průzkum realizovaný společností LEGO Group v České republice odhalil, že pocity stresu zažívá alespoň jednou měsíčně 62 % dospělých Čechů. Bezmála polovina z nich (46 %) uvádí, že doba odpočinku je pro ně nedostatečná. Odpočinkem přitom strávíme nejčastěji (41 % případů) 2-5 hodin týdně.

Zároveň je stále víc lidí zaměstnáno v profesích, kde se realizují především mentálně. Duševní výkon, soustředění i nutnost se neustále rozhodovat o nehmatných úkolech a jejich důsledcích s sebou nese potřebu relaxace, která pracovní výkon kompenzuje. Psycholog Dalibor Špok dodává, že "zejména lidé, kteří pracují v profesích vyžadujících mentální výkon, by měli odpočívat formou jednoduché manuální činnosti, která obvykle vede k relaxaci a uklidnění. Pokud se na tuto činnost plně soustředíme, nemusíme přemýšlet nad běžnými problémy, a tak regenerujeme."

Vhodná je každá jednoduchá manuální nebo haptická činnost, tedy činnost, u které převažují složky manuální zručnosti, rytmicity, jednoduchosti a opakování. Tyto aspekty činnosti obvykle vedou ke klidu, relaxaci, pocitu předvídatelnosti a uklidnění. Zahrnout sem můžeme všechny činnosti od pletení, ručních prací přes zahrádkaření až po lepení modelů nebo stavění s kostkami LEGO.

Obyčejné stavění může mít skvělé účinky, a vedle zmírňování stresu také podporuje schopnost kreativity, řešení problémů, schopnost rozhodovat se nebo poučit se z chyb. "Jeden z benefitů hry s kostkami je také bezprostřední pocit uspokojení z konkrétního výsledku naší práce - můžeme vidět, že nám něco doslova roste pod rukama. To mnozí pracovníci vůbec nezažívají," doplňuje Dalibor Špok.

Kostky nemusíte zabavit dětem, objevte nejnovější stavebnice LEGO z nabídky pro dospělé.

DOPLŇTE VOZOVÝ PARK

Při stavění setu LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) si dosyta užijete nezaměnitelný vzhled tohoto ikonického sporťáku s přijatelnější cenovkou, než jsou 2 miliony dolarů. Díky nepřehlédnutelné limetkově zelené barvě, zlatým ráfkům kol a excelentně zpracovaným detailům je tento model věrnou replikou původního vozu Sián FKP 37. Mimo jiné disponuje osmistupňovou převodovkou propojenou s pohyblivým řadicím pedálem, motorem V12 a pohonem všech čtyř kol.

ANDY WARHOL DO KAŽDÉ DOMÁCÍ GALERIE

Obdivovatelé pop-artu nyní mohou se stavebnicí LEGO® Art Andy Warhol’s Marilyn Monroe (31197) pomocí 3 341 komponentů LEGO vytvořit vlastní slavný Warholův zářivě růžový sítotisk Marilyn Monroe z roku 1967 a jeho další tři různě barevné kombinace. K tvorbě si nalaďte soundtrack, který odkrývá nové podrobnosti z Warholova života od těch, kteří ho znali nejlépe. Jakmile bude dílo hotovo, skvěle doplní každý moderní interiér.

SUVENÝR Z VYSNĚNÉ DOVOLENÉ

Dubaj se může pochlubit nejpozoruhodnějšími budovami na světě. Měli jste v plánu je letos vidět naživo? Věrně je zachycuje model LEGO® Architecture Dubai (21052). Stavebnice obsahuje model mrakodrapu Burdž Chalífa, který je od svého postavení v roce 2010 nejvyšší budovou na světě, dále 7hvězdičkový hotel Burdž al-Arab, hotel Jumeirah Emirates Towers Hotel, ale také Dubajskou fontánu a mimořádnou rozhlednu Dubajský rám.

