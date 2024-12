Nové dárkové poukazy, které potěší každého

Vánoce se blíží a spolu s nimi přichází i radosti a strasti spojené s obdarováváním. Nevíte, co svým blízkým pořídit letos? Nezoufejte. Pokud hledáte perfektní dárky na poslední chvíli, Givery přináší mnoho zajímavých novinek, které by neměly ujít vaší pozornosti. Potěší opravdu všechny - od milovníků stavebnic přes nadšence do filmů až po ty, kteří oceňují praktické dárky.

Dárkové poukazy LEGO: Kreativita bez hranic Givery nabízí nově zajímavý poukaz, který potěší nejen děti, ale i dospělé prahnoucí po relaxaci a kreativní činnosti. LEGO, legendární dánská značka, nabízí ve svém sortimentu například i květinové stavebnice LEGO Botanicals, komplexnější umělecké stavebnice LEGO Art, a milovníky cestování a různých kultur jistě potěší i LEGO Architecture. Dárkové poukazy LEGO platí na kompletní sortiment LEGO dostupný na LEGO e-shopu, případně je možné jej uplatnit i telefonicky při kontaktování LEGO zákaznické podpory. Perfektní dárek pro všechny generace - LEGO si zamilují jak děti, tak dospělí.

Poukazy je možné kombinovat a nevyčerpanou částku uplatnit během následujícího nákupu.

CineStar poukazy: Filmový zážitek na dosah ruky Poukazy CineStar potěší nejen zapálené milovníky kinematografie, ale zkrátka všechny, kteří si rádi zajdou do kina na dobrý film. CineStar totiž nabízí nejen zajímavé premiéry a předpremiéry, ale také časem osvědčené klasiky či jiné zajímavé filmové akce. Poukazy CineStar jsou na Givery dostupné ve variantě Standard za 219 Kč. Platné na všech pobočkách CineStar - jedné z největších sítí multikin v Česku.

6 měsíců na využití - dostatek času na výběr toho správného filmu.

Kaufland poukaz: Praktický dárek pro každého Poukaz naprosto ideální pro všechny, kteří ocení univerzální a praktický dárek. Dárkový poukaz Kaufland je možné uplatnit nejenom v kamenných prodejnách, kterých je v Česku 140, ale také v Kaufland e-shopu. Dlouhá platnost - příjemce má až 4 roky na jeho využití.

Možnost opakovaného uplatnění - pokud nevyčerpáte celou částku během jednoho nákupu, je možné využít zůstatek na dárkové kartě během dalšího nákupu. Proč nakupovat na Givery.cz? Givery.cz nabízí jednoduché a rychlé řešení pro všechny, kteří shánějí dárky na poslední chvíli nebo hledají inspiraci na originální dárky. Rychlý proces nákupu - bez registrace, stačí vybrat poukaz a zaplatit.

- ideální pro dárky na poslední chvíli. Široká nabídka - poukazy na zážitky, praktické dárky i luxusní produkty. S dárkovými poukazy od Givery.cz je rozdávání radosti snadnější než kdy dřív. Vyberte si z naší široké nabídky a potěšte své blízké ještě dnes!