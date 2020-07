Nová posila v Centr Group

Jan Chodora nedávno nastoupil do pozice obchodního ředitele společnosti CENTR GROUP, a.s., která patří mezi české lídry bezpečnostního průmyslu a na trhu úspěšně působí již řadu let. Společnost s více než miliardovým obratem a třemi tisíci zaměstnanci poskytuje bezpečnostní služby klientům z B2B, tak i B2C sektoru.

Jaké profesionální zkušenosti máte za sebou? Věnuji se bezpečnosti celou svou profesní dráhu, a to je už přes 20 let. Začínal jsem v menší regionální firmě jako bezpečnostní pracovník, ale pracoval jsem i pro velkou mezinárodní společnost na pozici Oblastního ředitele. V bezpečnostních agenturách jsem si prošel všechny řídící funkce od vedoucího bezpečnostní směny až po operační a obchodní řízení celé oblasti. Podílel jsem se i na řadě mezinárodních bezpečnostních projektů i českých projektů, kde bylo potřeba zaintegrovat do jednoho systému řadu různých bezpečnostních služeb. Poslední roky se věnuji i nové bezpečnostní disciplíně - ochraně měkkých cílů. Moje zkušenosti pochází i z oblasti bezpečnostních technologií a jejich propojení se strážní službou - bez toho si už dnes moderní bezpečnostní systém nelze představit. V čem se liší rodinná bezpečnostní firma od těch korporátních? Vlastně jsem v takové rodinné firmě původně začínal. Poté jsem léta využíval výhod přenosu mezinárodního know-how v korporátní sféře. Korporátní sféra je mnohdy svázaná složitými vnitrofiremními předpisy, které jsou pro řízení kolosů důležité, ale mnohdy místnímu managmentu chybí možnost aktuálně zareagovat na měnící se potřeby klientů a učinit na místě potřebná rozhodnutí. Někdy jste svázaní pravidly pro mezinárodní kontrakty, které ale ne vždy respektují místní odlišnosti a zvyklosti. Na rodinném charakteru firmy oceňuji především pružnost, s jakou řeší problémy svých klientů, a možnost komunikovat přímo s vedením společnosti či přijmout nestandardní opatření - to klienti velmi oceňují. Tento přístup k péči o klienty a způsobu práce mě vlastně přivedl i do Centr Group. Jaké služby CENTR GROUP chcete klientům nabízet? Nabízíme svým klientům komplexní péči o všechny bezpečnostní aspekty jejich podnikání, která je ušitá na míru jejich konkrétním a mnohdy se i často měnícím potřebám. Ve škále našich služeb jsou i takové, které na první pohled s bezpečností nesouvisí, jako například úklidové služby, služby celkové správy objektů, včetně péče o zeleň, BOZP a PO nebo zajištění servisu výtahů. Vysoká kvalita našich služeb je podmíněna odborností, našimi zkušenostmi a individuálním přístupem ke klientovi. Abychom se mohli co nejvíce specializovat, jsme rozděleni do jednotlivých samostatných společností, které se věnují dané odborné službě. CENTR GROUP - HOLDING, s. r. o. není jen řídícím článkem, ale především ideovým mostem pro poskytování komplexních služeb našim zákazníkům. A jaké novinky pro klienty chystáte v nejbližší budoucnosti? V dohledné době hodláme na český trh uvést, jako výhradní dodavatelé, nový kamerový systém. Ten by měl být součástí komplexního bezpečnostního řešení, které bude velmi jednoduché na instalaci a to jak pro trvalé tak i krátkodobé zabezpečení objektů. Jeho výhodou bude i cenová dostupnost. Budoucnost kamerových systémů leží jednoznačné v umělé inteligenci a video analýze. Chystáme velké rozšíření služeb našeho monitorovacího centra, které už dnes splňuje požadavky standardu ČSN EN 50518, a takových u nás v ČR mnoho není. Chystáme se také rozšiřovat naší novou službu Walking Security, která se velmi osvědčila v pražské Pařížské ulici. Věříme, že získané zkušenosti můžeme zúročit i v řadě jiných měst. V oblasti správy budov chceme nabídnout klientům energetické služby. Zkrátka v každé oblasti naší činnosti chystáme něco nového. Je potřeba neustále své služby nejen zdokonalovat, ale především rychle reagovat na potřeby naší klientely. V čem se lišíte od většinové konkurence? Jsme si vědomi toho, že kvalitu našich služeb realizují u klienta naši zaměstnanci. Záměrně říkám naši, protože všichni zaměstnanci mají se společností řádně uzavřenou pracovní smlouvu. Na rozdíl od naší konkurence nepoužíváme subdodávky neprověřených pracovníků. Záleží nám na kvalitě, a proto jsme hodně úsilí věnovali tomu, abychom získali různé certifikace, ať se jedná o oblast systému řízení kvality, ochrany informací, certifikáty NBÚ a další. Certifikáty nejsou jen papírem, ale především závazkem, že trvale dodržujeme určitá vnitřní pravidla. Máme propracovaný systém vnitřní a přesto nezávislé kontroly, jehož vedoucí se zodpovídá přímo vlastníkovi. Nejsme svázáni žádnými těžkopádnými pravidly, jako některé korporátní společnosti, ale pružně a proaktivně reagujeme na problémy našich klientů. V přístupu ke klientům vždy upřednostňujeme osobní jednání, nikoliv e-mailovou korespondenci. Jaký vývoj v oblasti bezpečnostních služeb v budoucnu očekáváte? Často se mluví o digitálním světě, sběru dat a následné predikci možných událostí pomocí systémů s AI. Přesto, že to není tak vzdálená budoucnost, je nyní důležité rozvíjet solidní základy a pravidla služeb, které za nás později může AI vyhodnocovat a to ať už se bude jednat o kombinaci různých bezpečnostních úkonů, režimových opatření i vyhodnocování signálů moderních hrozeb. V Čechách by nám velmi pomohl Zákon o bezpečnostní činnosti, který by s sebou jistě přinesl určitou dávku byrokracie, ale také jasná pravidla pro business i pravomoci lidí ve výkonu služby. Jak podle Vás ovlivnil Korona virus bezpečnost u Vašich klientů a ve společnosti vůbec. Zohlednili jste to v podzimní nabídce Vašich služeb? Nejdřív byly požadavky na snížení objemu služeb, to se teď mění. Poslední dobou jsme pomáhali klientům zajistit hygienické požadavky ať už návrhem úpravy systému vstupu do objektů, jejich provozu nebo dodáním desinfekčních stojanů. U některých klientů jsme ale v době karantény naopak naše služby navyšovali, zvláště tam, kde klient musel uzavřít celé provozy. Na září chystáme pro naše současné i potenciální klienty Kulatý stůl na téma výměny zkušeností z oblasti bezpečnostních potřeb během karantény. Součástí tématu nepochybně budou i vhodná preventivní opatření. Také připravujeme program, jak pomoci našim klientům při druhé vlně koronaviru. Co podle Vás dělá obchodníka "Panem Obchodníkem"? Z mého pohledu je to určitě osobní přístup a empatie pro problémy klienta a to nejen bezpečnostní. Bez toho, abyste uměl svému klientu naslouchat, toho nedosáhnete. A bezesporu musíte dobře ovládat své řemeslo. Obchod je třeba dělat přímočaře, pak jste pro své partnery jednoduše čitelný, srozumitelný a mají k vám důvěru. Za svou dlouholetou praxi jsem potkal mnoho lidí, kteří neustále kombinovali, až je to přivedlo na pokraj propasti plné neúspěchu a klamu. Práce obchodního ředitele je celkově náročná pozice. Jak trávíte svůj volný čas? Osobně si myslím, že pokud chcete dělat svou práci opravdu dobře, tak musí být práce jedním z vašich koníčků. Někteří lidé hodnotí výkon podle toho jak dlouho "svítíte" v kanceláři. Rozhodující jsou výsledky a také způsob, jak jste se k nim dopracovali. Pokud pracujete s týmem plným entuziazmu a rádi cestujete, pak je práce radost, nikoliv povinnost. Na druhou stranu mám rodinu, které se věnuji ve volných chvílích a rádi společně trávíme čas v přírodě nebo na rodinných výletech. Koníčků mám celou řadu, avšak den má stále jen 24 hodin. Nyní se věnuji především obranné a sportovní střelbě z krátkých a dlouhých zbraní. Vlastnit a nosit zbraň je především zodpovědnost a skvělá příležitost potkat se s dalšími zodpovědnými lidmi. Jan Chodora | Foto: komerční článek