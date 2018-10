Nevíte v byznysu, kudy dál? Zeptejte se lidí

Když vaše značka k sobě dovede přilákat dost nadšených lidí, můžete svůj byznys ladit podle jejich gusta. Komunita si řekne, jakou službu nebo produkt chce. A vám pak k úspěchu stačí její přání plnit.

S tímto principem pracuje nejedna světová firma, startupy i týmy vývojářů. Přesně takhle teď vzniká projekt Filip a Sofie, který změní svět peněžních služeb. Příkladů se ale najde víc.

Na fenomén komunit sází i tak zavedené podniky jako třeba módní dům Ralph Lauren. Slaví padesát let na trhu, a tak nabídl aplikaci, kde si můžete objednávat zboží z limitovaných edic, měnit si trička nebo svetry mezi sebou, číst články, koukat na videa a hlavně zeptat se Ralpha. Zakladatel firmy samosebou odpoví. "Je to aplikace pro nakupování, ale nejen to," říká David Lauren, nejmladší syn zakladatele firmy, který má u táty na starosti samozřejmě inovace. "Chceme vytvořit komunitu, která nám na rovinu řekne, co chce a co jí chybí v naší nabídce."

Love brand bez důvěry nedáš

Taky šéf sociální sítě Twitter Jack Dorsey se třeba v roce 2016 zeptal na svém profilu, co by fanoušci chtěli od jeho sociální sítě do nového roku. Během několika minut měl tisíce nápadů. S komunitami už celé roky pracují i počítačoví machři od Dellu nebo kavárníci ze Starbucks. Tam dokonce mají celou stránku Idea Starbucks, kam lidé píší své tipy na zlepšení servisu, výběru kávy nebo doplňkového prodeje. Pomáhá to nejen byznysu, ale i značce. Dají na slova svých zákazníků? Dobře, tak to na ně asi fakt myslí.

Finanční služby vymyšlené lidmi

A jeden příklad z našich končin: Na českém trhu aktuálně vzniká na principu komunity projekt Filip a Sofie. Nové finanční služby budou komplet online a na míru běžnému životu. Každý potřebuje ve financích něco jiného. Někdo by rád mobilem zaplatil svoji část večerní útraty v baru, jiný se skládá s kamarády na dárek a další uvažuje o investici, která by mu vynesla slušný zisk. Proto Filip a Sofie sledují, o jaké služby si jejich komunita řekne nejdřív.

Už teď je jasné, že v první vlně se Filip a Sofie zaměří na posílání peněz mezi lidmi přes mobil, cestovní pojištění, platební karty nebo investice. Kdybyste ale i vy k tomu chtěli říct svoje, klidně můžete.

Věř mi

S komunitami se dá při podnikání vůbec pracovat dost odvážně a kreativně. Třeba amsterodamská kavárna Trust, která má heslo: "Zaplať, kolik uznáš." Její zakladatelé si řekli, že jim nepůjde o zisk, ale právě o vybudování komunity lidí kolem dobré kávy, vzdělávání, potkávání se a zábavy. Mariella van Mackelenbergh a Hugo Leemhuis, dva z pěti zakladatelů, se tomu sice sami diví, ale musí přiznat, že jejich podnik začal už po měsíci a půl vydělávat a vydělává vesele dál.

A jak to tam chodí? Přijdete na kafe a dortík nebo na snídani, dáte si, co vám padne do oka, a cestou ven zaplatíte, kolik uznáte. Podobné projekty jako kavárna Trust krásně ukazují, že lidem se v byznysu má věřit a nedá se na tom prodělat. Stačí mít dost velkou a věrnou komunitu. Nebo, tradičně řečeno, štamgasty.