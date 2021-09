Nemáte na rekreační objekt?

Za časů soudruhů se – jak si my starší doposud velice dobře pamatujeme – nedalo zrovna moc cestovat.

Kromě naší vlasti bylo našincům dostupné vesměs jen omezené množství takzvaných spřátelených zemí, v nichž to ale vesměs nebylo ono, ani v naší vlasti se člověk turisticky zrovna moc nevyžil, protože i prázdné hotely vesměs ‚měly plno‘, aby se jejich personál nemusel zbytečně namáhat v době, kdy se muselo chodit do práce, ale s prací samotnou už to bylo horší, a za železnou oponu se jen tak někdo nedostal.

A dnes to vlastně není o mnoho lepší. Sice nám naši mocní momentálně opět trochu povolují opratě, ale přesto je výjezd do ciziny nejednou i hodně složitý a pro obyčejného člověka jsou zde nastavené podmínky přímo odrazující od cest někam.

A tak za socialismu stejně jak dnes frčí vlastní rekreační objekty. Mít svou vlastní chatu je pro mnohé z nás přepych, který mohou ti, kdo něco podobného nemají, majiteli podobné nemovitosti skutečně závidět.

Ovšem závist není řešení. A když tak někdo po vlastním rekreačním objektu touží, měl by si ho prostě také koupit. Ale protože jde o hodně drahé objekty, na které se jen tak nepodaří našetřit, pomáhá při pořizování si takové nemovitosti například i hypotéka na rekreační objekt. Což znamená, že si zájemce o koupi něčeho takového prostě vezme půjčku, kterou to zaplatí.

Taková hypotéka na chatu skýtá možnost si podobný objekt koupit a následně ho po dlouhou dobu splácet.

Ovšem získat takovou půjčku může být i docela oříšek. Protože ne v každé finanční instituci žadateli vyhoví, ne všude uspokojí někoho, kdo je na tom finančně nevalně. Ovšem právě zde, u nebankovní společnosti, se uspět dá. Stačí se zaručit za půjčené finanční prostředky zástavou nemovitosti, stačí zvládat splácení a je to. Člověk si tu svůj rekreační objekt koupí, a jakmile ho splatí, mohou mu všichni ostatní, kteří něco takového nemají, závidět.