Narazila na skleněný strop banky

Profesní kariéra v bankovním sektoru často bývá náročná a stresující. Uzávěrky, deadliny, splnění KPI. Je vůbec možné dosáhnout ve světě privátního bankovnictví úspěchu a zároveň si udržet harmonický rodinný život?

Pavlína Trojková, privátní poradkyně z multi family office K a Partneři, je důkazem, že to jde. Její příběh je inspirací pro všechny, kteří hledají harmonii mezi prací a osobním životem.

Více než deset let pracovala v jednom z největších bankovních domů v České republice. Jenže to, co zvenčí vypadalo jako prestižní práce privátního bankéře, se nakonec zúžilo hlavně na administrativu a času na samotné klienty moc nezbývalo.

"Jak se cítíte v nové roli úředníka," zeptal se klient, když mu Pavlína v jeho kanceláři předávala kartu a vyplňovala platební příkaz. Šlo o součást nových povinností, kdy se privátní bankéři klientům začali starat o veškeré administrativní záležitosti. A také nejsilnější impuls, který Pavlínu Trojkovou přiměl začít přemýšlet o další budoucnosti.

Půl roku váhání

Vždy ji lákala vize opravdového privátního bankovnictví. Přinášet řešení, která jsou výhodná pro klienty. Správa jejich majetku v širších souvislostech tak, jak ji nabízejí tzv. family offices. Proto, když se dozvěděla o vznikající skupině zkušených bankéřů K a Partneři, kteří začali poskytovat nezávislé privátní poradenství, zaujalo ji to. A po osobním rozhovoru se pro projekt úplně nadchla.

Přesto půl roku přemýšlela, zda je dobré opustit místo, kde sice není spokojená, ale je tam zvyklá a ví, jak vše funguje. Nakonec se rozhodla přijmout novou výzvu. Jaká byla největší změna? "Z banky jsem byla zvyklá na tisíce administrativních e-mailů týdně, které ze dne na den zmizely, už jsem nevyplňovala žádné tabulky," vrací se Pavlína ve vzpomínkách do doby, kdy společně se svou asistentkou v K a Partneři začínaly.

Kromě časové flexibility a více času pro klienty oceňuje širokou produktovou nabídku investičních příležitostí i kulturu, která v K a Partneři panuje. "Struktura je plochá, vztah nadřízený a podřízený není znát, otevřeně komunikujeme. A všichni se věnujeme svým klientům," popisuje s tím, že atmosféra v jejím týmu i napříč celou firmou je velmi přátelská.

Čas na syna

Největší radost má ale z toho, že kvalita jejího života za dobu, kdy pracuje jako ředitelka oblasti K a Partneři, výrazně vzrostla. "Mám 3,5 letého syna, se kterým se snažím trávit co nejvíce času. Oficiálně jsem ani nebyla na mateřské, protože způsob práce, kde si svůj čas sama řídím, mi umožňuje zařídit vše tak, jak potřebuji," říká Pavlína Trojková, která patří mezi vůbec nejúspěšnější privátní poradce multi family office K a Partneři, který má pod správou více než 15 miliard korun.

Dnes je šťastná, že před lety dokázala překonat strach a rozhodla se pro změnu. Pro ty, kteří jsou na tom teď podobně jako ona tehdy, má jasný vzkaz: "Nejtěžší je rozhodnout se udělat první krok. Pak už vás čeká jen příjemná změna," říká z vlastní zkušenosti Pavlína Trojková.