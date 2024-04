Na hladké stěhování potřebujete holt fištróna

Jak zorganizovat stěhování efektivně a neztrácet čas? Jak snížit cenu? Kdy byste se měli přestěhovat? Jak vybírat vhodné krabice? Sestavili jsme pro vás užitečného průvodce stěhováním, který vám ušetří vám spoustu nervů i peněz.

Rezervujte si stěhování včas

Jeden z nejlepších způsobů, jak ušetřit peníze. Stěhování se odehrává nejvíce od jara do podzimu, ceny stěhovacích firem rostou v závislosti na obdobích, kdy je poptávka nejvyšší. Pokud můžete, vyhněte se objednávání stěhování:

na poslední chvíli 3 dny předem

na konci měsíce

u stěhovacích firem, které vám slibují termín "okamžitě". Spousta volného času znamená, že firma neprosperuje a takové přináší jen problémy

Některé stěhovací firmy nabízejí různé slevy a výhody za objednání stěhování měsíc předem. Rezervací kapacit umožníte stěhovací firmě lépe optimalizovat stěhovací trasy.

Balení věcí - čím dříve, tím lépe

Plánujete vše zabalit 1 nebo 2 týdny před termínem stěhování. Největší chyba! Pokud I malé stěhování bytu 1+1 v Brně potřebuje víc. Nejlepší strategie je začít s větším předstihem. Místo toho, abyste vše nechávali na poslední chvíli.

Není žádný konkrétní čas, kdy je nejlepší začít balit. V praxi záleží na velikosti a objemu stěhovaného bytu. U větších bytů či domů Ing. Martin Skoupý z SB stěhování Brno doporučuje začít klidně 2 měsíce před stěhováním. Získáte tím rezervu času na to, abyste se zorganizovali místnost po místnosti a navíc si své stěhování mnohem více užijete. Třeba řada našich zákazníků si takto v předstihu v klidu odváží drobnosti svými auty. Všichni pak oceňujeme u stěhování mnohem větší klid.

Inventura jednou pro vždy

Než začnete balit, roztřiďte své věci místnost po místnosti na ty, co potřebujete a co už ne. Tento krok pomůže sestavit priority a celé stěhování vám tím ulehčí. Rozhodněte, co si ponecháte, darujete nebo prodáte. Skvělým pomocníkem bude průvodce stěhování, díky kterému nic důležitého nezapomenete. Místnost po místnosti označte všechny krabice barvou odpovídající každé místnosti.

Nejdražší věci a cennosti vyfoťte, ať máte důkaz v případě zjištěného poškození.

Vyklízení a likvidace nepotřebných věcí

Třídení je bezpochyby jednou z nejneoblíbenějších činností při stěhování. Vyžaduje, abyste si udělali pořádek ve všem, co jste dosud nasyslili. Popravdě: Potřebuji to? Kdy jsem to naposledy použil? Funguje to vůbec ještě?

Zbavte se věcí, které nepotřebujete. Nejen v Brně vám dobrá stěhovací firma pomůže s likvidací odpadu při vyklízení bytu či domu. Nezdržujte se stěhováním všeho, na co se vám novém bytě bude jen usazovat prach.

Nejdříve balte to, co právě nepotřebujete

Balení všeho harampádí nebude dokončeno za jeden den. Je smysluplnější začít s pokojem a předměty, které aktuálně nepoužíváte. Jsou to věci, které nebudete do termínu potřebovat.

Začněte například s balením mimosezónních věcí (kola, lyže, vánoční ozdoby), věcí z garáže, ze sklepa a skladovacích místností, dekorací atd. Pak přejděte do obytných místností, kuchyně, koupelny a nakonec zabalte svou ložnici.

Připravte si místnost po místnosti

V počátku stěhování je normální, že se cítíte zavaleni množstvím věcí a všech povinností, které je třeba udělat. Trik je v rozdělení přípravy na jednotlivé fáze a věnovat se vždy jen konkrétní místnosti, věcí apod. Balení věcí dělejte po jednom kuse. Bude snadnější poskládat dobře stěhovací krabici nebo box. Tato technika je mnohem efektivnější než chtít stihnout všechno najednou.

Při balení nespěchejte a každý kus řádně zabalte. Nezapomeňte ovšem, že váš domov zůstane ještě několik týdnů obytným prostorem. Není moc příjemné přebývat delší čas mezi krabicemi.

Alternativní balení věcí

Zajištění vhodných krabic a obalových materiálů je klíčem k bezpečnému stěhování. Dobrá stěhovací firma vám ke stěhování bytu nabídne možnost zapůjčení krabic a dokonce stěhovacích boxů. Nemějte obavy, cenu stěhování to raketově nezvýší.

Krabice na stěhování můžete také zakoupit v hobymarketu nebo Ikea Brno. Místo kupování stěhovacích krabic se také zeptejte přátel, rodiny a blízkých supermarketů, zda nemají nějaké použité krabice či banánovky.

Při balení do krabic můžete využít k výplni a ochraně věcí domácí prádlo, ručníky, staré deky, noviny. Tašky, batohy, koše a kufry, vakuové pytle použijte např. na stěhování oblečení.

Používejte pevné krabice

Zapomeňte na balení do igelitových tašek nebo krabičky od bot. Ve vašem zájmu pro hladké stěhování bytu používejte pevné stěhovací krabice z 5 vrstvé lepenky. Krabice je nutné ve stěhovacím voze stohovat na sebe, musí být tedy odolné.

Pro nádobí, oblečení, obrazy, sklenice atd. je vhodné použít uzavíratelné stěhovací boxy. Každá profesionální stěhovací firma by vám je měla poskytnout.

Balení křehkých předmětů

Když balíte křehké věci jako jsou talíře a sklenice, používejte plastové boxy či krabice menších rozměrů. Každý takový zabalený stěhovací box označte KŘEHKÉ abyste varovali pracovníky stěhovací firmy.

Některé stěhovací krabici můžete také označit NEKLOPIT.

Nádobí

Připravit celou kuchyň na stěhování patří mezi to nejnáročnější. Balení inventář kuchyně do krabic zabere klidně celý den. Právě zde je nejlepší použití plastových boxů od stěhovací firmy. Nemáte-li tuto možnost, zvolte nejpevnější krabice, případně ty od banánů. Banánová krabice na stěhování totiž vydrží všechno.

Talíře zabalte jednotlivě do papíru nebo látky a položte je svisle vedle sebe. U choulostivějších věcí vložte mezi každý talíř trochu bublinkové fólie. Po zabalení položte sklenice nebo šálky vedle sebe. Vyplňte mezery balícím papírem, aby se věci nehýbaly.

Zrcadla

Rám zrcadel chraňte molitanem, přeloženou bublinkovou fólií či dekou. Celé pak obtáhněte stretchovou fólií.

Nepřetěžujte stěhovací krabice

Stěhovací krabice by neměly být ukrutně těžké. Krabice na stěhování Brno vážící více než 20 kilo přenechte profesionálům, vyhnete se možnému zranění. Na přetěžování krabic myslete hlavně u knihovny - stěhovací krabice na knihy by neměla být delší než 40 cm, volte raději menší rozměr a více kusů. Nejhorší, když naplníte po okraj 60 cm krabici! Taková stěhovací krabice může vážit i 50 kg a bude nebezpečné s ní manipulovat. Při skládání krabic na sebe dojde k proboření spodní krabice a poškození obsahu. Zvlášť důležité je to u delších tras po drncající D1 jako např. stěhování Brno Praha.

Lehké věci umístěte do velkých krabic a těžké předměty do malých. Stěhovací krabice tak nepřetížíte. Nejen stěhováci SB stěhování Brno vám budou opravdu vděční.

Označte krabice

Označte skupinu stěhovacích krabic např. barevným lepícím štítkem, ale zároveň uveďte obsah krabice. V novém domově můžete stejnými barvami označit dveře místností, tím sobě i stěhovákům ušetříte spoustu času.

Rozložení v novém plánujte předem

Hodně času se ztratí přemýšlením o rozmístění v novém domově. Nepromyslíte vše, ale to podstatné ano. Vyhněte se u stěhování zbytečným přesunům a vracením věcí. Není výjimkou, kdy už stěhování domů Brno rozmisťujete věci nahoru a pak zpátky dolů..

Pro vizualizaci si nakreslete předem plán rozmístění v místnosti. Postačí vám k tomu čtverečkovaný nebo milimetrový papír, využít můžete samozřejmě některý z online programů na kreslení půdorysů.

Cennosti a dokumenty pohromadě

Shromážděte důležité dokumenty jako jsou doklady, pasy, rodné a oddací listy, pojištění, bankovní spojení, řidičské průkazy, lékařské záznamy a také dokumenty o leasingu a hypotékách apod.

Tyto dokumenty mějte vždy po ruce a vezměte je ve vlastním vozidle.

Připravte si tašku poslední záchrany

První dny v novém domově nebudou nejpohodlnější. Potřebujete čas, abyste se vybalili. Proto si připravte tašku s důležitostmi, s osobními věcmi a hygienou pro celou rodinu (ručník, kartáček, mýdla, pyžama, toaletní papír, základní oblečení apod.).

Stejně tak v den stěhování vezměte ložní prádlo do stěhovacího pylte či krabice, abyste mohli rychle připravit postele. Nezapomeňte také na základní nářadí apod. pro případně zpětné montáže nábytků.

A konečně - připravte si základní věci z kuchyně jako je nádobí, potraviny, jídlo, káva, čaj, snídaně na druhý den apod. Dobrá káva nebo čaj se hodí vždy!

Organizace stěhování nejen v Brně se snadno může stát noční můrou na několik týdnů. Největší chaos je vždy tam, kde lidé podcení organizaci. To vás potom nezachrání žádná zázračná stěhovací firma.

Berte tedy stěhování s nadhledem, ale vážně. Přistupujte k němu pozitivně a s plánem. Vaše cesta k novému domovu tak proběhne hladce a bez komplikací.

Good luck!

Ing. Martin Skoupý