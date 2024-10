Máte firmu? Modernizujte své kanceláře dřív, než ztratíte krok

Firmy si v poslední době musí poradit s rychlými změnami ve všech oblastech podnikání. Lídr v oboru může být jen ten, kdo se přizpůsobí.

Svět práce se za poslední roky proměnil. Změny, které přinesla pandemie, otevřely mnoha firmám oči - kancelář už není jen místem, kde zaměstnanci tráví čas u počítače. Dnes je dynamickým prostředím, které podporuje spolupráci, kreativitu a usnadňuje práci moderními technologiemi.

Proč modernizovat kancelář? Protože udržet krok s dobou je klíčem k úspěchu, jak si uvědomily i největší firmy.

Váš tým potřebuje prostor, který se přizpůsobí jeho tempu.

Kancelář už neslouží jen k tomu, aby měli zaměstnanci kam přijít. "Firmy se stále více zaměřují na flexibilitu pracovního prostoru, což je trend, který jen tak nezmizí. Dává totiž smysl jak firmám, tak zaměstnancům," říká Michal Gróf, obchodní ředitel společnosti U1, která vytváří výkonné kanceláře pro velké firmy. Zaměstnanci očekávají, že pracovní prostředí bude přizpůsobivé - od otevřených prostorů pro týmovou práci až po tiché koutky pro koncentraci.

Například pro Purple Technology jsme v Brně vytvořili dynamický prostor, který umožňuje flexibilitu a podporuje kreativní spolupráci. Všimněte si, že kancelář téměř neobsahuje tradiční uspořádání stůl, monitor a židle. To odráží potřeby inovativního týmu, který kancelář obývá.

Spolupráce není jen o poradách - jde o nečekané momenty.

Spontánní setkání na chodbě mohou vyřešit víc než mnohé porady. Prostor to musí respektovat a nabízet místa, kde se tato setkání mohou odehrávat a pokračovat. Na chodbě se zrodí nápad, v chill-zóně ho probereme a v zasedačce představíme ostatním.

Pokud v kanceláři nemáte oddělenou kuchyňku, chill-zónu nebo malé posezení mimo hlavní pracovní prostor, cenné nápady nemají kde začít cestu k realizaci.

V ChyronHego si to uvědomují. Když budujete rychle rostoucí technologickou společnost poskytující oceňovaný software pro živé vysílání - zvýraznění hráčů nebo puku, odpočty a prostřihy mezi úhly kamer - nemůžete přijít o inovace. V kancelářích jsme proto věnovali spoustu prostoru brainstormingům a nápadům - centrální společenská zóna slouží k neformálním setkáním, a menší jednací místnosti poskytují soukromí pro rozvoj nápadů.

Dejte pozor, aby technologie sloužily zaměstnancům, ne naopak.

S růstem digitalizace hrají technologie v kancelářích stále důležitější roli. Interaktivní obrazovky, chytré systémy pro videokonference a cloudová řešení jsou dnes nutností. Kancelář by měla být technologicky vybavena tak, aby umožňovala snadnou komunikaci mezi zaměstnanci v kanceláři i mimo ni. Stejná technologie pomůže obchodnímu týmu udělat dobrý dojem i při online schůzce.

Dejte si však pozor, aby se vaši zaměstnanci nestali oběťmi problémů s technologiemi, jako jsou obrazovky, projektory nebo systémy rezervací zasedaček. S výběrem technologií se vždy poraďte s někým zkušeným. My s tím našim klientům pomáháme od začátku - v rámci služby Project help by U1.

Rychlost a zkušenosti jsou klíčem k úspěchu.

Modernizace kanceláře není jednoduchý úkol. Bez zkušeného partnera se proces může prodlužovat. Každý den, kdy vaše kancelář neposkytuje 100% pracovní prostředí, stojí peníze i loajalitu a spokojenost (a tedy i výkon) zaměstnanců.

Proto je klíčové vybrat partnera, který rozumí vašim potřebám a dokáže proces zrealizovat rychle a efektivně. "V U1 se zaměřujeme na to, abychom pro investora byli partnerem po celou dobu realizace - od prvotní konzultace až po předání klíčů," říká Gróf, který je zodpovědný za vztahy s klienty a jejich spokojenost.

Pokud si z tohoto článku odnesete jedno sdělení, mělo by znít: nečekejte, až vás konkurence předběhne - vyberte vhodného partnera a investujte do modernizace kanceláře. Inspirujte se tady.