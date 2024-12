„Máte certifikát?” Tato otázka vyřadí i kandidáty s perfektní angličtinou

Proč si pořídit jazykový certifikát? A proč by měl zajímat i teenagery? Přečtěte si názor Lucie Kratochvílové, ředitelky jazykové školy Jipka.

Na první pohled to vypadá, že univerzitou dnešní doby se stala profesní praxe. Spousta firem ze své komunikace vypouští akademické tituly, které už nevídáme ani na vizitkách. Personalisté se zajímají méně o univerzitní diplomy a více o skutečné dovednosti uchazečů. Totéž si donedávna myslela i Tereza, absolventka vysoké školy, která se ucházela o svou první práci na plný úvazek. To, co prožila, popisuje jako personalistické peklo.

Umíte anglicky? A mohla bych to vidět?

"Na svůj první pohovor jsem šla sebevědomě, protože jsem splňovala všechny požadavky z inzerátu. Byla jsem přesvědčená, že jsem ideální kandidát. Když se mě personalistka zeptala, jak jsem na tom s angličtinou, odpověděla jsem, že moje jazyková úroveň je B2. Reakce personalistky mě šokovala. Řekla, že papír snese vše a že takových už tu bylo, načež chtěla vidět můj jazykový certifikát. Protože jsem ho neměla, nabídla jsem jí, že si mě může vyzkoušet. Po chvíli ticha mi personalistka pověděla, že sama neumí anglicky dostatečně na to, aby mé schopnosti posoudila," stěžuje si Tereza, která nyní navštěvuje přípravný kurz k certifikátu FCE v jazykové škole Jipka.

Kdy si udělat certifikát?

O mezinárodní jazykové zkoušky mají zájem nejen lidé, kteří v práci denně komunikují v angličtině, ale také teenageři, kteří si podávají přihlášky na prestižní zahraniční školy. Certifikát na úrovni B1 nebo vyšší navíc nahrazuje školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka, což znamená, že maturanti povinně absolvují pouze státní část maturity - didaktický test.

"Spousta našich studentů lituje, že mezinárodní zkoušku neabsolvovali už během studia na střední škole, kdy měli angličtinu třikrát týdně. Na vysoké škole se totiž věnovali studiu jiných oborů a jejich úroveň angličtiny šla dolů. Teď, v dospělosti, už na studium nemají tolik času, a to nejen kvůli pracovním povinnostem, ale také kvůli péči o rodinu. Proto si myslím, že ideální doba pro složení zkoušky je ještě na střední škole," říká Lucie Kratochvílová, ředitelka jazykové školy Jipka.

Proč je lepší připlatit si za přípravný kurz?

Lucie Kratochvílová dále zdůrazňuje, že je rozumné se na zkoušku pečlivě připravit: "Lektoři v našich přípravných kurzech se studenty nacvičují jednotlivé části zkoušky, poskytují okamžitou zpětnou vazbu, doporučují strategie, jak postupovat v jednotlivých úlohách a upozorňují také na typické chyby nejen při ústním projevu.Úspěšnost našich studentů u zkoušek je 98 %. Proto si myslím, že je moudřejší investovat do přípravného kurzu, než šetřit na nesprávném místě a ve výsledku zaplatit značnou sumu peněz za neúspěšný pokus. V roce 2024 zaplatili zájemci za zkoušku více než 5 000 Kč, a to i v případě, že nakonec neuspěli."

Jak na příštím pohovoru zazářit?

Pohovory jsou především o důkazech a uchazeči o práci by tuto skutečnost neměli přehlížet. Mezinárodní certifikát z angličtiny podává personalistům srozumitelnou zprávu o jazykové úrovni kandidátů. Jazyková škola Jipka vás připraví na certifikáty PET, FCE, CAE i CPE.