Mariánské Lázně jsou důkazem toho, že lázně nejsou jen pro „starý“

Záviděli jste rodičům a prarodičům, když vyprávěli o svém pobytu v lázních? Jen smutně jste si povzdechli, že ještě uplyne hodně let, než se tam vydáte i vy? Víte, že lázně nejsou jen pro „starý“, klidně do nich můžete jet třeba ve dvaceti?

Mnoho z nás si pamatuje, že do lázní jezdili prarodiče. Každý rok, ideálně ve stejnou domu si sbalili kufry, nezapomněli na nezbytné klobouky, a vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. Často se vraceli na stejné místo, jen výjimečně jeli jinam. Co se jim na lázních tak líbilo? Lázeňský život!

Každý den nějaká ta procedura, procházka po lázeňské kolonádě, popíjení minerálních pramenů, večer posezení u muziky. Že jsou ty časy minulostí? Ale kdepak. Lázně pořád žijí, klidně se do nich můžete vypravit i vy. Třeba i s dětmi.

Proč byste se do lázní měli vydat dřív než "na stará kolena"?

Dnešní životní styl je úplně jiný než dřív. Každé ráno vstáváme do práce (mnohdy s největším sebezapřením), odpoledne nebo dokonce večer se vracíme unavení, naštvaní, vystresovaní. Následuje další domácí směna, péče o děti, příprava do školy, večeře, příprava na další den. Celí vyřízení pak padáme do postele a doufáme alespoň v pár hodin nerušeného spánku.

Zasloužíte si odpočinek

Starosti všedních dní nás dokáží úplně vyčerpat. Není od věci si udělat čas sami pro sebe, pravidelně si dopřát nějakou tu dovolenou. Proč nevyrazit třeba do lázní? Užijete si koupelí, masáží, pitné kúry. Budete se cítit jako znovuzrození.

Náš tip: Mariánské Lázně nabízí ubytování v elegantních hotelech a penzionech, nabídnou vám celou řádku lázeňských procedur.

Poznáte nová místa

Smrsknul se váš svět na cestu do práce, domů, sem tam na nějaký výlet v okolí? Je na čase poznat i jiná místa naší matičky země.

Náš tip: Mariánské Lázně jsou jako stvořené k výletům. Najdete v nich mnoho míst, která prostě musíte navštívit. Už jste slyšeli zpívat fontánu? Měli jste daňky a jeleny na dosah ruky? Rozhlédli jste se po okolí z rozhledny?

Lázně mají pozitivní účinky na vaše zdraví

Stres a špatný životní styl našemu zdraví neprospívá. Na podzim a v zimě bývá navíc náš imunitní systém oslabený, snadno podlehne útoku virů. Myslete na to a starejte se o svoje tělo průběžně. Imunitu posílíte procházkami na čerstvém vzduchu, zdravou stravou, masážemi, saunováním, koupelemi, popíjením minerálních pramenů i odpočinkem. To všechno v sobě kombinuje právě lázeňský pobyt.

Víte, že Mariánské Lázně si získaly svůj věhlas i díky množství zdejších pramenů s léčivými účinky? Přímo ve městě najdete zhruba 40 vývěrů minerálních pramenů, mezi nimi třeba Rudolfův pramen, Lesní pramen, Ferdinandův pramen, Křížový pramen a Ambrožův pramen.