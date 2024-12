Zlepšete v roce 2025 svůj partnerský život. Dejte si tato předsevzetí

Jak se zachovat, když zrovna nemáte chuť na sex a jak se naučit konstruktivně hádat? Terapeut Louis Wauters radí, jak můžete zlepšit v novém roce svůj partnerský vztah. "Zkuste se mimo jiné vrátit do doby, kdy jste se poznali a vše bylo lehké a vášnivé. Nebyla to magie, ale vědomé úsilí. Snažili jste se být zábavní, přitažliví a chápaví," říká a dává sedm tipů, jak povzbudit milostný život.

Nemějte sex, když se vám nechce

"Možná to zní banálně, ale mnoho párů má sex, i když na něj zrovna nemá náladu, nebo se necítí dobře v dané situaci," říká belgický sex terapeut žijící v Praze Louis Wauters. "Nejde tady o nátlak, ale spíš o to, že někdy prostě nemáme chuť - třeba kvůli únavě, vzteku, stresu, přemíře alkoholu nebo vlastní nejistotě," říká a vysvětluje, že taková situace není koncem konverzace, ale jejím začátkem.

"Místo prostého odmítnutí zkuste navrhnout něco jiného: 'Miláčku, teď ne, ale můžeme se pomazlit nebo si prostě jen užít společný čas?'", radí odborník. Začněte také mluvit o tom, co vám přináší vzrušení a potěšení. "Poslouchejte své potřeby a převezměte kontrolu nad svým erotickým životem," říká.

Naučte se "správně hádat"

Umění konstruktivně se pohádat je klíčovou dovedností pro růst ve vztahu. "Mnoho z nás vyrůstalo s pocitem, že mít vlastní potřeby a názory je špatné, což si pak neseme do partnerství," říká Wauters.

Rozdílné názory nebo hodnoty přitom nejsou koncem vztahu, ale začátkem diskuze, která může vést ke společnému řešení. "Pokud neřeknete jasně svůj postoj, skončíte u kompromisu, který neuspokojí nikoho. Protože není vždy jednoduché své myšlenky formulovat, nejdřív si je sepište a vraťte se do diskuze připravení," dává tip terapeut.

Spánek jako priorita

Spánek je ve vztazích a sexuálním životě často podceňovaný. "Když málo spíme, naše tělo nefunguje optimálně, takže je těžké být milující a spolupracující," upozorňuje Wauters.

"Pokud je váš partner mrzutý, možná se jen špatně vyspal. Můžete zkusit takzvaný švédský rozvod, neboli spaní v oddělených postelích nebo pokojích," radí. Podle studií takové řešení zlepšuje kvalitu spánku a dává prostor skřivanům i nočním sovám, aby si mohli udržet svůj rytmus. "Ráno a večer si ale udělejte čas na společné mazlení nebo intimitu," dodává.

Sex není jen o genitáliích

"Začněte vnímat sex šířeji než jen jako fyzický akt. Jak říká populární vztahová terapeutka Esther Perelová, sex není něco, co děláte, ale spíš místo, kam jdete," říká Wauters. Radí, abyste se zeptali sami sebe: "Jak se mě má partner dotýkat?" a "Kdy se cítím živě, hravě a eroticky?"

"Naplánujte si něco hravého a zábavného, co nemusí být nutně romantické nebo přímo sexuální - třeba karaoke, nový sport nebo společné převlékání do kostýmů. Nové zážitky mohou být nečekaně vzrušující," říká odborník.

Váš partner je samostatná osoba

Často potkáváme páry, které dělají všechno spolu, nebo naopak ty, které se pořád hádají. Oba případy mají stejný problém - bojí se odlišností. "Uvědomte si, že váš partner tady není jen proto, aby naplňoval vaše potřeby. Má (a měl by mít) svůj vlastní život, přátele a koníčky. Vyzkoušejte si během roku najít vlastní záliby a přineste nový zážitek zpátky do vztahu. Sdílejte, co jste zažili, koho jste potkali a co vás nadchlo," radí Wauters.

Zalévejte svou "rostlinu"

Není třeba doktorátu z botaniky, abyste věděli, co se stane s rostlinou, když ji nebudete zalévat. To stejné platí pro vztahy. Každodenní stresy a povinnosti nám často nedovolí věnovat partnerství dostatek energie. Wauters proto radí, abyste se vrátili do doby, kdy jste se poznali a vše bylo lehké a vášnivé.

"To nebyla magie, ale vědomé úsilí. Snažili jste se být zábavní, přitažliví a chápaví. Zeptejte se svého partnera, co by mohlo jeho týden zpříjemnit. A chtějte konkrétní odpověď. Zároveň se zamyslete, jak můžete sami působit sebevědomě, přitažlivě a hravě," říká odborník.

Mluvte s jinými páry

"Jako terapeut vidím, že v mnoha našich problémech je velká dávka osamělosti. Jsme sociální bytosti, které potřebují sdílet své zkušenosti a často si v duchu klademe otázku 'Jsme normální?'", říká Wauters.

Povídejte si tak s jinými páry, abyste si uvědomili, že v tom nejste sami a můžete si předat cenné rady. "Až budete příště na dvojitém rande, zkuste otevřít opravdová témata. Mluvte o skutečných věcech - hádkách, rozdílech, radosti i sexu," uzavírá.

