Vykašlete se na Špindl a jeďte do tepla. Víme, jak vás to vyjde levněji

Vánoce a Nový rok představují ideální příležitost vyměnit zimní bundy a vlněné kabáty alespoň na chvíli za trička, šaty a kraťasy. Popularizátorka zodpovědného cestování, spoluautorka knihy Travel Tips a průvodkyně po Indonésii Pavla Trávníčková radí, jak si užít zimní dovolenou v teple a bez obrovských finančních výdajů.

Vydejte se mimo vyšlapané turistické trasy

"Zvolte si destinaci, která není tolik známá, a přitom nabízí teplo, pohodu a autentický zážitek," radí Pavla Trávníčková. Místo profláklých míst, jako jsou Dubaj, Phuket v Thajsku nebo Dominikánská republika, doporučuje Omán, tichá zákoutí Maroka nebo egyptské pouštní oázy.

"Pokud toužíte po exotice, co třeba senegalské pobřeží, Srí Lanka nebo méně známé části Malajsie, jako je ostrov Langkawi?" říká Trávníčková. "Tato místa nejsou jen neokoukaná, ale často také cenově dostupná. Například čerstvé mořské plody přímo na pláži vás tady vyjdou podstatně laciněji než večeře v západní Evropě," srovnává.

Zpomalte

Čím více zpomalíte, tím více ušetříte. "Pronajměte si pokoj s kuchyní, nakupujte na místních trzích a ochutnávejte lokální speciality. A hlavně se nesnažte za každou cenu stihnout všechno. Raději si nechte prostor pro náhodu. Nejenom že ušetříte, ale také více poznáte místní kulturu a životní styl. Pomalé cestování je navíc výrazně šetrnější k planetě i ohleduplnější k místním obyvatelům," říká cestovatelka.

Nechte si také dostatek času na objevování okolí pěšky. "Klidná procházka místní vesnicí, podél pobřeží nebo skrze zapadlé ulice často nabídne víc než drahá turistická atrakce. Největší kouzlo takových destinací jsou totiž místní lidé, kteří vás přivítají s otevřenou náručí, protože turisté jsou pro ně vzácní," radí na základě svých zkušeností Trávníčková.

Vyplatí se cesta s cestovkou?

"Dobře zvažte, jestli si chcete vše zařídit sami a (pravděpodobně) dost ušetřit, nebo jestli raději vše necháte na někom jiném. U hodně exponovaných destinací jako Dubaj, Karibik, Mauricius nebo i Kanárské ostrovy se navíc vyplatí na nabídky cestovek kouknout i v případě, že si pak celý program zařídíte sami. Díky charterovým letům, které jinak nekoupíte, a dlouhodobým smlouvám s hotely může ve výsledku zajištění cesty a ubytování cestovkou vyjít o hodně výhodněji, než když si vše budete řešit sami."

Roztrhl se také pytel s cestami, na které vás vezme jiný cestovatel. "V takovém případě bohužel přicházíte o hodně výhod cestovky a výrazně roste riziko podvodníků nebo 'jen' špatného průvodce. Čtěte proto recenze na konkrétního průvodce nebo organizátora zájezdu," upozorňuje cestovatelka.

Věnujte pár minut hledání letenek

Koupit první let, na který narazíte, většinou není dobrý nápad. Vždy si porovnejte ceny minimálně ve vyhledávačích Skyscanner nebo Google Flights. Nejen mezi aerolinkami, ale ideálně i v předchozím a následujícím dni. Pro dálkové lety sledujte Kayak nebo Expedii. Pro lety po Evropě jsou vhodné i AZair nebo Kiwi.

"Napoprvé vám zorientování se ve vyhledávačích zabere čas, pak už je ale řeč o pár minutách. U drahých dálkových letů možná čtvrthodině," říká Trávníčková. "Letenky pak kupujte vždy přímo u leteckých společností, hlavně pokud jde o lowcost aerolinky typu Ryanair, Wizz Air nebo easyJet. V případě dálkových letů můžete využít i klasické prodejce jako Expedia, Pelikán, Letuška nebo Student Agency," radí průvodkyně po Indonésii.

Buďte flexibilní v destinaci

"Nákup levných letenek vám ulehčí flexibilita v termínu a destinaci. Pokud to není možné, dobrá zpráva je, že i s jasně daným termínem můžete ušetřit výběrem destinace. Některé vyhledávače dokonce mají skvělou funkci, kdy místo destinace zadáte 'kamkoliv'. Třetího až desátého ledna 'někam do Španělska' bude pořád mnohem lepší než do Valencie. Ještě lepší varianta je kamkoliv ke Středozemnímu moři," říká Trávníčková.

Sledujte akční letenky

"Pro inspiraci sledujte také portály s akčními letenkami, jako jsou cestujlevne.com, akcniletenky.com nebo zaletsi.cz. Případně využijte aplikaci Nejrychlejší letenky, která bude výhodné letenky do vašich vysněných destinací hlídat za vás. Jakmile ve vánočním období narazíte na letenku, která je pro vás cenově přijatelná, kupujte. Za pár hodin už nemusí být k dispozici," upozorňuje Trávníčková.

Vyzkoušejte okolní letiště

"Hlavně u letů od pěti tisíc korun nahoru se dívejte i na odlety z Vídně, Wroclavi, Katovic, Krakova, Drážďan nebo Mnichova. Do všech zmíněných se dostanete vlakem nebo autobusem za pár stovek. Přesun navíc za ušetřených pár tisíc většinou stojí," říká spoluautorka knihy Travel Tips.

Někdy podle ní výrazně pomohou i okolní letiště cílové destinace. "Klasický příklad jsou letenky na Bali, které bývají v sezoně výrazně dražší než do jiných částí jihovýchodní Asie. Například ze Singapuru na Bali doletíte za nižší tisíce korun. Pro lety z Evropy do Singapuru máte navíc mnohem větší výběr aerolinek, tedy i mnohem větší šanci najít lepší cenu. A ještě si můžete dát dva dny pauzu na prohlídku a gastronomickou tour v Singapuru," radí Trávníčková.

Vyberte vhodné ubytování

Vyberte si raději rezidenční čtvrti, kde i za jídlo ušetříte spoustu peněz a do centra se pořád dostanete za méně než půl hodiny. V místech, kde bydlí víc místních než turistů, navíc máte mnohem více možností nakoupit základní potraviny, zajít si na dobrou nepředraženou kávu, večeři nebo do baru.

"Takové ubytování hledejte a rezervujte na Booking.com. Vytvořte si profil a díky věrnostnímu programu a častým akčním nabídkám dosáhnete na hodně pěkné ceny, které většinou nemají konkurenci. I filtry pro vyhledávání má Booking skvěle použitelné a ubytování tady mají nejvíc recenzí," vyzvihuje Trávníčková.

Vyměňte svůj dům nebo byt

Výměna domova je další způsob, jak výrazně ušetřit na ubytování, zejména pokud cestujete s rodinou nebo do zemí dražších než Česko. "Proces výměny závisí na dohodě mezi účastníky nebo na platformě, na které nabízíte svůj dům. Nemovitosti můžete buď vyměnit ve stejném termínu, nebo využít bodový systém, který umožňuje ubytování bez toho, aby u vás v době výměny někdo bydlel," vysvětluje Trávníčková.

Platforem, které tuto službu nabízí, je několik, mezi nejznámější patří homeexchange.com nebo lovehomeswap.com. "Na HomeExchange dostanete body už za vyplnění profilu. Ty vám velmi často postačí na pokrytí první výměny."

Rezervujte si návštěvy památek a atrakcí dopředu

"Rezervujte si vstupenky do památek, muzeí, známých galerií nebo na různé atrakce dopředu online. Vyhnete se tak často nejen frontě na vstupenky, ale mnohdy bude rychlejší i samotný vstup dovnitř. Cena bývá online také o něco nižší. Některá místa mají navíc omezenou kapacitu a bez předchozí rezervace se nemusíte dovnitř vůbec dostat," varuje cestovatelka.

"Online vstupenky koupíte většinou přímo na webu daného místa, případně využijte aplikaci GetYourGuide, Viator nebo Klook, kde je většinou rezervační proces o dost přehlednější," říká Trávníčková.

Používejte platební karty a vybírejte z bankomatů

"V naprosté většině případů nebudete potřebovat směnárnu, nejlepší je platit kartou a hotovost případně vybrat z bankomatu na místě," říká Trávníčková, která k placení v zahraničí a výběrům z bankomatů doporučuje kartu Revolut spojenou s aplikací. "Umožňuje vést účty v mnoha světových měnách a výhodně platit i vybírat kdekoliv na světě. Zároveň jde o banku s plnou evropskou licencí, což zajišťuje mimo jiné pojištění vkladů a další výhody v případě potíží," říká.

Sbalte se do příručního zavazadla

"Jestli jedete do města nebo se plánujete více přesouvat, sáhněte jen po příručním zavazadle. Ušetří vám spousty trápení i peněz. Za odbavené zavazadlo totiž dnes připlácíte na většině letů po Evropě i na některých dálkových. S příručním zavazadlem se dá zvládnout i hodně dlouhá cesta. Spoustu věcí můžete koupit na místě. Pokud nejedete s dětmi, tak toho člověk ani moc nepotřebuje. Základem je vrstvení, zvlášť když vyrážíte v zimě za teplem," uzavírá cestovatelka.

